FC Barcelona: Rakitic und Umtiti werden diesen Sommer nicht verkauft

Ivan Rakitic und Samuel Umtiti vom FC Barcelona sollen nicht verkauft werden. Das verkündete Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu.

Spaniens Meister plant langfristig mit Samuel Umtiti und Ivan Rakitic und möchte die beiden Stars nicht im Sommer verkaufen. Im Interview mit TVE distanzierte sich der Josep Maria Bartomeu, Präsident der Katalanen, von entsprechenden Transfergerüchten. Beide Spieler waren in den vergangenen Wochen mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

So war Innenverteidiger Umtiti als Nachfolger von Andrea Barzagli (Karriereende) bei Juventus Turin im Gespräch . Bartomeu plant allerdings mit dem Franzosen und verwies auf dessen Vertragslaufzeit: "Wir verlängerten mit ihm vor der Weltmeisterschaft, er ist noch weitere vier Jahre an uns gebunden und es gibt kein Problem mit ihm."

FC Barcelona: Samuel Umtiti ist noch nicht in Topform

Seit seiner Knieverletzung Ende September hat der Weltmeister zahlreiche Spiele verpasst und seinen Stammplatz an Landsmann Clement Lenglet verloren. "Er muss sich von seiner Verletzung erholen, damit wir ihn bald wieder in seiner bestmöglichen Verfassung haben", so Bartomeu.

Auch um Ivan Rakitic rankten sich Gerüchte, vor allem galt als interessiert. Zudem verpflichtet Barcelona mit Frenkie de Jong von Amsterdam einen weiteren Konkurrenten für das zentrale Mittelfeld. Bartomeu aber baut weiter auf Rakitic: "Er ist ein unumstrittener Spieler und wird mit jedem Jahr besser."

Er stellte dem Kroaten, der noch bis 2021 an Barcelona gebunden ist, zudem einen neuen Vertrag in Aussicht. Darüber habe er mit Rakitic bereits im vergangenen Sommer gesprochen. Wegen "Zeitproblemen" sei dies jedoch noch nicht konkreter verfolgt worden.