Verwirrung um FC-Barcelona-Juwel: Malcom will doch bleiben

Malcom will wohl doch beim FC Barcelona bleiben. Wenige Stunden zuvor war berichtet worden, dass der Brasilianer gerne den Verein wechseln würde.

Der brasilianische Flügelspieler Malcom hat keine Absichten, den zu verlassen. "Ich spreche nicht mit anderen Vereinen", beteuerte sein Berater Luis Fernandi Menez Garcia in der Mundo Deportivo. Dem Brasilianer wurde der Wunsch nachgesagt, die Katalanen im Sommer zu verlassen, da er keine große Rolle spielt.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Trotz geringer Einsatzzeit beim spanischen Tabellenführer möchte der 22-Jährige nicht wechseln. Top-Klubs aus der und der Premier League sollen interessiert gewesen sein, auch Champions-League-Halbfinalist Tottenham hätte den Youngster angeblich gerne verpflichtet. Wenigen Stunden vor dem Statement des Beraters hatten unterschiedliche Medien über die Wechselabsichten Malcoms berichtet.

FC Barcelona: Malcom ist "sehr zufrieden"

Garcia widersprach aber jeglichen Transfergerüchten. Außerdem wies er darauf hin, dass er der Einzige sei, der über Malcoms Zukunft verhandeln könne. Anscheinend hatten sich auch andere Personen befugt gefühlt, diese Rolle zu übernehmen.

Malcom selbst hatte im November über soziale Netzwerke verkündet, dass er glücklich beim spanischen Meister sei. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung", so Malcom. "Meine Familie kommt super mit der Stadt zurecht. Ich werde weiterhin für all das kämpfen, was ich mir in meiner Karriere wünsche."

Im Sommer 2018 wechselte der Linksfuß für 40 Millionen Euro von nach Barcelona. In Bordeaux spielte er zuvor ein überragendes Jahr, in der spanischen Liga konnte er allerdings nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Bisher kommt der talentierte Brasilianer erst auf zwölf Liga-Einsätze, davon nur drei von Beginn an (ein Tor, zwei Vorlagen).