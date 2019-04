Jasper Cillessen vom FC Barcelona plant Abschied: "Will spielen"

Beim FC Barcelona ist Jasper Cillessen hinter Marc-Andre ter Stegen nur zweite Wahl. Deshalb strebt er offen einen Vereinswechsel an.

Torhüter Jasper Cillessen plant seinen Abschied vom . Das deutete der niederländische Nationaltorwart nach dem 1:0-Sieg gegen Levante am Samstagabend, der Barca vorzeitig zum Meister in LaLiga macht e, an.

"Ich werde im Sommer Urlaub machen und hoffentlich findet sich danach ein Klub, bei dem ich spielen kann", sagte er gegenüber Ziggo Sport . "Denn ich will spielen!"

Cillessen bei Barca hinter ter Stegen nur Ersatztorwart

Cillessen ist bei den Katalanen hinter Marc-Andre ter Stegen nur die zweite Wahl, kommt in der Regel lediglich im spanischen Pokal zum Einsatz.

Auch dort steht Barca im Finale, am 25. Mai geht es gegen den . Ein Spiel, dem Cillessen schon entgegenfiebert: "Ein großartiger Verein, ich freue mich sehr darauf."

Der Vertrag des ehemaligen -Schlussmanns bei den Katalanen läuft noch bis zum Sommer 2021.