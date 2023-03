FC Barcelona: Pierre-Emerick Aubameyang strebt wohl Rückkehr an

Die Zeit bei Chelsea entpuppt sich für den Gabuner als großes Missverständnis. Er möchte am liebsten zurück nach Barcelona.

WAS IST PASSIERT? Pierre-Emerick Aubameyang strebt eine Rückkehr zum FC Barcelona an. Das berichtet die spanische Sport. Der Gabuner habe offen angeboten, wieder für die Blaugrana zu stürmen und sei auch bereit, für diesen Transfer einer Gehaltsreduzierung zuzustimmen. Es gebe allerdings noch keinen direkten Kontakt zu Barça-Präsident Joan Laporta.

WAS IST DER HINTERGRUND? Aubameyang war am Sonntag beim 2:1-Sieg seines Ex-Klubs gegen den Erzrivalen Real Madrid im Camp Nou und feierte den Erfolg anschließend mit seinen ehemaligen Kollegen in der Kabine. Eine Aktion, die bei Chelseas Verantwortlichen nicht gut ankam. Sie sollen nun laut englischer Medien darüber nachdenken, den noch bis 2024 laufenden Vertrag mit dem Stürmer vorzeitig aufzulösen.

Ohnehin spielt Aubameyang an der Stamford Bridge spätestens seit der ausgiebigen Einkaufstour im Januar keine Rolle mehr. Für den Champions-League-Kader des Viertelfinalisten wurde er nicht nominiert und war davon laut Telegraph The Telegraph "schockiert und enttäuscht".

Der 33-Jährige war vor wenigen Wochen auch als Neuzugang beim MLS-Klub Los Angeles FC im Gespräch, ein Wechsel scheiterte aber.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aubameyang hat in den 19 Spielen, die er seit seiner Ankunft aus Barcelona im September für die Blues absolvierte, nur drei Tore erzielt.

DIE TRANSFERHISTORIE: Nach seinem Aus beim FC Arsenal war Aubameyang Anfang 2022 zum FC Barcelona gewechselt, für die Spanier gelangen dem 33-jährigen Gabuner 13 Tore in 24 Einsätzen. Dennoch verließ er die Blaugrana nach nur einer halben Saison wieder und schloss sich Chelsea an. Von 2013 bis 2018 hatte er zuvor erfolgreich bei Borussia Dortmund gespielt.