Wechselt Pierre-Emerick Aubameyang zu Los Angeles FC? Vereine offenbar einig

Bei Chelsea steht Pierre-Emerick Aubameyang nach nur einem halben Jahr vor dem Abschied. Die MLS könnte nun zum Ausweg werden.

WAS IST PASSIERT? Pierre-Emerick Aubameyang könnte künftig offenbar in der MLS spielen. Wie transfermarkt.us berichtet, sind sich der FC Chelsea und Los Angeles FC über eine Leihe des früheren BVB-Stürmers einig.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ob der Transfer tatsächlich realisiert wird, hänge jetzt nur noch an der Zusage Aubameyangs. So berichtet es unter anderem auch Transferexperte Fabrizio Romano.

Der 33-jährige Gabuner kam bei Chelsea zuletzt nicht wie gewünscht zum Zug und will die Blues daher schon wieder verlassen. Erst Anfang September letzten Jahres war er für zwölf Millionen Euro vom FC Barcelona nach London gewechselt.

Aubameyangs Vertrag bei Chelsea ist noch bis Sommer 2024 datiert. Sollte die Leihe nach Los Angeles zustande kommen, würden die Engländer wohl weiterhin das Gehalt des Torjägers bezahlen.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aubameyang hat für Chelsea diese Saison bislang 17 Pflichtspiele bestritten, dabei gelangen ihm lediglich drei Tore. Unter Trainer Graham Potter war er zuletzt fast immer nur noch Joker.