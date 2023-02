FC Chelsea: Frustrierter Pierre-Emerick Aubameyang jettet nach Mailand

Der FC Chelsea will Pierre-Emerick Aubameyang offenbar loswerden. Für die K.o.-Runde der Champions League wird er nicht nominiert.

WAS IST PASSIERT? Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Chelsea ist laut The Telegraph "schockiert und enttäuscht" darüber, dass er aus dem Champions-League-Kader der Blues für die K.o.-Runde gestrichen wurde. Demnach vermutet der ehemalige Stürmer des BVB, dass er aus dem Verein gedrängt werden soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Gegensatz zu Aubameyang wurden mit Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk und João Félix drei Januar-Neuzugänge in den Champions-League-Kader von Teammanager Graham Potter berufen. Auch im Kader für das Premier-League-Spiel am Freitagabend gegen den FC Fulham (0:0) fehlte der Angreifer.

Aubameyang flüchtete daraufhin nach Mailand. Sein Bruder Willy postete auf Instagram ein Foto von sich und seinen Geschwistern - auch von Pierre-Emerick - mit ihren Kinder vor dem Mailänder Dom und schrieb dazu "Family". Ob der FC Chelsea Aubameyangs Ausflug genehmigt hat, ist nicht bekannt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aubameyang hat in den 17 Spielen, die er seit seiner Ankunft aus Barcelona im September für die Blues absolviert hat, nur drei Tore erzielt.

DIE TRANSFERHISTORIE: Nach seinem Aus beim FC Arsenal war Aubameyang Anfang 2022 zum FC Barcelona gewechselt, für die Spanier gelangen dem 33-jährigen Gabuner 13 Tore in 24 Einsätzen. Dennoch verließ er die Blaugrana nach nur einer halben Saison wieder und schloss sich Chelsea an. Von 2013 bis 2018 spielte er erfolgreich bei Borussia Dortmund.