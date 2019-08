Europa League, Auslosung: TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - So wird die Ziehung der Gruppenphase übertragen

Es ist wieder soweit: Die Europa-League-Gruppenphase wird ausgelost. Goal verrät Euch, wie die Ziehung live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Bald geht's wieder los! Der zweithöchste europäische Klubwettbewerb steht in den Startlöchern: Die Europa League . Doch bevor der erste Spieltag stattfindet, muss die Gruppenphase ausgelost werden. Dies geschieht am Freitagmittag (30. August) um 13 Uhr .

48 Mannschaften kämpfen um die begehrte Trophäe der . Wer beerbt Titelträger FC Chelsea , der im Finale der vergangenen Saison dank eines 4:1-Sieges gegen den FC Arsenal triumphieren konnte?

Aus der Bundesliga haben sich drei Teilnehmer qualifiziert: Borussia Mönchengladbach, und der VfL Wolfsburg . Diese drei Mannschaften können in der Gruppenphase jedoch nicht aufeinandertreffen. Die UEFA-Statuten unterbinden, dass zwei Vereine eines Nationalverbandes schon in der Gruppe gegeneinander spielen. Hier gibt's alle weiteren Infos zur Europa League!

In welche Gruppe kommen die deutschen Vertreter? Gegen wen müssen die Top-Teams ran? Wir verraten Euch, wie Ihr die Auslosung der Europa League heute live im TV und im LIVE-STREAM sowie im Ticker verfolgen könnt.

Europa League, Auslosung: Ort, Datum, Uhrzeit

Wann findet die Europa-League-Auslosung statt? 30. August 2019, 13 Uhr

Wo findet die Europa-League-Auslosung statt? Grimaldi Forum, Monaco Wieviele Mannschaften sind bei der Europa-League-Auslosung dabei? 48 Wieviele Gruppen werden bei der Europa-League-Auslosung gezogen? 12 Welche deutschen Mannschaften sind bei der Europa-League-Auslosung dabei? / / Eintracht Frankfurt

Europa League: Die Auslosung heute live im TV sehen - Geht das?

Wollt Ihr die Auslosung der Europa League live im TV sehen? Dann seid Ihr in diesem Abschnitt genau richtig. Wir stellen Euch zwei Möglichkeiten vor, mit denen Ihr die Ziehung der EL-Gruppenphase auf Eurem TV-Gerät anschauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Richtig, DAZN ist ein reiner Streamingdienst und überträgt dementsprechend alle Events auf der Plattform im LIVE-STREAM - so auch die Europa-League-Auslosung . Doch Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, die Ziehung der Gruppenphase auf Eurem Fernseher zu schauen.

DAZN bringt Euch die Auslosung der Europa League auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen Smart-TVs verfügbar. Schaut doch einfach mal im App-Store Eures Fernsehers vorbei und sucht nach der App des Streamingdienstes. Gefunden? Dann installiert die Anwendung, meldet Euch bei DAZN an und genießt die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV .

Eurosport zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League live im Free-TV

Eurosport ist die zweite Option, die wir Euch vorstellen. Eurosport überträgt / zeigt die Auslosung der Europa League live im Free-TV. Über den frei empfangbaren Kanal Eurosport 1 könnt Ihr die Ziehung der Gruppenphase live und kostenlos verfolgen.

Der Sportsender beginnt pünktlich mit Beginn der Auslosung um 13 Uhr mit der Übertragung. Die Ziehung der Gruppen dauert eine Stunde - von 13 Uhr bis 14 Uhr .

Europa League: Die Auslosung heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Neben der TV-Übertragung bei Eurosport gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, die Auslosung der Gruppenphase der Europa League live zu verfolgen. In diesem Abschnitt bringen wir Euch zwei mögliche LIVE-STREAMS näher, die Ihr nutzen könnt.

DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League heute im LIVE-STREAM

DAZN ist am Start - selbstverständlich! Der Streamingdienst hat auch in diesem Jahr wieder die Europa League im Programm und zeigt einen Großteil der Partien live im Einzelspiel oder im beliebten Konferenzformat GoalZone .

Klar also, dass DAZN auch die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase in voller Länge im LIVE-STREAM überträgt. Pünktlich mit Beginn der Auslosung um 13 Uhr geht DAZN auf Sendung. Eine Stunde lang verpasst Ihr keine Mannschaft und erst recht keine Gruppe.

DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Die Europa-League-Auslosung kostenlos bei DAZN im LIVE-STREAM sehen - Wie geht das? Ganz einfach. Jeder, der noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements ist, kann die Auslosung der EL-Gruppenphase gratis im LIVE-STREAM bei DAZN sehen. Sichert Euch dafür einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

Ihr erlebt aber nicht nur die Auslosung der Europa League live. DAZN ist bekannt für ein riesiges Angebot an Spitzensport. Nicht umsonst ist DAZN auch als das "Netflix des Sports" bekannt. Die Champions League und Europa League . Die Serie A , LaLiga und Co. Dazu die live bei DAZN! Ja, Ihr habt richtig gelesen: Ab diesem Sommer überträgt DAZN das deutsche Fußball-Oberhaus im LIVE-STREAM. Welche BL-Spiele beim Streamingdienst konkret laufen, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

UEFA.com zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League heute im LIVE-STREAM

Eine zweite Option, die Auslosung der Europa League im LIVE-STREAM zu schauen, ist die offizielle Website der UEFA . Dort wird auf UEFA.com die Ziehung der Europa-League-Gruppenphase in voller Länge im LIVE-STREAM gezeigt.

Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM!

Der Stream der UEFA beginnt pünktlich mit dem Beginn der Auslosung um 13 Uhr. Der LIVE-STREAM auf UEFA.com ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung .

Europa League: Die Auslosung heute live im Ticker verfolgen

Ihr sitzt am Freitagmittag um 13 Uhr in der Schule, in der Uni oder seid auf der Arbeit? Und könnt die Auslosung der Europa League daher nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann empfehlen wir Euch folgendes:

Mit dem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten Ziehung auf dem Laufenden. Ihr wisst genau Bescheid, welche Mannschaften sich in den zwölf Vierergruppen befinden. Weil Ihr im Ticker stets live mit allen Infos versorgt werdet.

Europa Leauge, Auslosung: Welche Mannschaften sind mit dabei?

Diese 48 Mannschaften sind qualifiziert: