Europa League 2023/24, Teilnehmer: Welche Klubs sind dabei?

Die Europa League sucht 2023/24 den Nachfolger des FC Sevilla. Welche Klubs sind in dieser Saison dabei?

Der FC Sevilla gewann das Europa-League-Finale 2023 gegen die AS Rom und qualifizierte sich damit für die Champions League.

In der Saison 2023/24 sind die Andalusier also zunächst nicht in der Europa League vertreten. Bekanntlich könnten sie aber noch dazustoßen, sollten sie in ihrer CL-Gruppe Dritter werden.

Aus Deutschland sind derweil Bayer Leverkusen und der SC Freiburg in dieser Spielzeit in der Europa League dabei. Welche Teilnehmer stehen ansonsten schon fest? GOAL gibt Euch hier den Überblick.

Teilnehmer Europa League 2023/24: Welche Klubs sind dabei?

32 Mannschaften werden in die Europa-League-Saison 2023/24 starten, die am 21. September mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase beginnt.

Bis dato stehen aber lediglich 16 Teilnehmer fest. Die restlichen Vereine werden noch in den Playoffs ermittelt, zudem wird das Feld um die Verlierer der Playoffs um die Teilnahme an der Champions League ergänzt.

Europa League: Diese Teams sind 2023/24 dabei

LAND VEREINE ENGLAND FC Liverpool, Brighton & Hove Albion, West Ham United FRANKREICH Olympique Marseille, Stade Rennes, FC Toulouse DEUTSCHLAND Bayer Leverkusen, SC Freiburg ITALIEN AS Rom, Atalanta Bergamo SPANIEN Real Betis, FC Villarreal PORTUGAL Sporting Lissabon SCHWEIZ Servette Genf ÖSTERREICH Sturm Graz SERBIEN TSC Backa Topola

Europa League: Die wichtigsten Termine in der Saison 2023/24

Am 1. September werden die acht Vorrundengruppen der Europa League 2023/24 ausgelost. Der Start der Gruppenphase erfolgt dann am 21. September, der letzte Spieltag ist für den 14. Dezember angesetzt.

Die K.o.-Phase beginnt mit den Playoffs Mitte Februar 2024, das Finale findet am 22. Mai 2024 in Dublin (Irland) statt.

Start Gruppenphase: 21. September 2023

Start K.o.-Phase: 15. Februar 2024

Finale: 22. Mai 2024

Austragungsort Finale: Dublin (Irland)

Wo wird die Europa League live übertragen?

Auch in der Saison 2023/24 liegen die Übertragungsrechte an der Europa League bei RTL.

Der Sender wird voraussichtlich wieder ein Top-Spiel pro Spieltag live im Free-TV ausstrahlen. Einige weitere Partien dürften dazu bei RTL+ im STREAM zu sehen sein. Für Letzteres benötigt man ein Abonnement.