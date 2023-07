In der Europa League spielen 2023/24 zwei deutschen Mannschaften. Welche das sind, verrät Euch GOAL.

Nach jahrelanger Tristesse hat sich die Europa League in den beiden letzten Jahren aus deutscher Sicht zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. In der Saison 2021/22 gewann Eintracht Frankfurt sensationell den Cup, in der vergangenen Saison erreichte Bayer Leverkusen das Halbfinale.

Auch in der Saison 2023/24 verspricht die Europa League wieder hochklassigen Fußball und viel Spannung.

Die Europa League ist der zweitwichtigste internationale Wettbewerb. Welche deutschen Mannschaften sind 2023/24 dabei? GOAL hat die Antwort.

Welche deutschen Mannschaften spielen 2023/24 in der Europa League?

In der Europa League 2023/24 spielen mit dem SC Freiburg und Vorjahres-Halbfinalist Bayer Leverkusen zwei deutsche Mannschaften.

Freiburg qualifizierte sich als Fünfter der Bundesliga-Saison 2022/23. Zweiter deutscher Starter wäre eigentlich DFB-Pokalsieger RB Leipzig gewesen. Da das Team von Trainer Marco Rose sich als Dritter aber für die Champions League qualifizierte, nimmt Bayer Leverkusen, als Sechster der Vorsaison, den Platz der Leipziger in der Europa League ein.

Europa League: Wo findet das Finale 2024 statt?

Die UEFA vergab das Finale der Saison nach Irland. Im Aviva Stadium der Hauptstadt Dublin wird am 22. Mai um den Titel gespielt.

