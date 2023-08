Europa League, Zeitplan: Playoffs, Start, Gruppenphase, K.o.-Phase, Auslosungen, Finale - alle wichtigen Termine für 2023/24

Die Europa League wird auch in der Saison 2023/24 wieder einiges zu bieten haben. GOAL fasst alle wichtigen Termine kompakt zusammen.

Die Saison 2022/23 in der Europa League endete mit dem Triumph des Klubs, der diesen Wettbewerb wie wohl kein anderer Verein lebt: Der FC Sevilla setzte sich im Finale von Budapest nach Elfmeterschießen gegen die AS Rom durch.

In der Spielzeit 2023/24 sind die Andalusier damit zwar in der Champions League vertreten - falls sie als Gruppendritter in die Europa League zurückgestuft werden, ist eine Titelverteidigung aber bekanntlich dennoch möglich.

Ob es so kommt oder nicht, werden wir spätestens am 22. Mai 2024 wissen. Dann steigt nämlich das nächste Endspiel der Europa League. Wo dieses stattfindet verrät Euch GOAL im Folgenden ebenso wie alle weiteren wichtigen Informationen und Termine zur Saison 2023/24 in der Europa League.

Europa League 2023/24: Wann finden die Playoffs statt?

Noch stehen längst nicht alle Teilnehmer für die Europa-League-Saison 2023/24 fest. Einige Klubs müssen sich noch qualifizieren, die Playoffs stellen dabei die letzte und entscheidende Runde dar.

Jene Playoffs werden Ende August ausgetragen. Die Rückspiele, nach denen dann alle EL-Teilnehmer für 2023/24 feststehen, sind für den 31. August terminiert.

Europa League 2023/24, Start: Wann beginnt die Gruppenphase?

Der wirkliche Startschuss für die Europa-League-Saison 2023/24 fällt dann am 21. September 2023. An diesem Tag steht der 1. Spieltag der Gruppenphase an.

Europa League Saison 2023/24: Alle Spieltage in der Gruppenphase

1. Spieltag 21. September 2023 2. Spieltag 5. Oktober 2023 3. Spieltag 26. Oktober 2023 4. Spieltag 9. November 2023 5. Spieltag 30. November 2023 6. Spieltag 14. Dezember 2023

Europa League: Wann sind die Auslosungen in der Saison 2023/24?

Am 1. September 2023 werden die Gruppen der Europa League 2023/24 ausgelost. Während es in der Champions League danach noch zwei Ziehungen gibt, finden für die Europa League sogar noch deren drei im weiteren Verlauf der Spielzeit statt - und zwar an folgenden Terminen:

Auslosung der Playoffs zur K.o.-Phase: 18. Dezember 2023

18. Dezember 2023 Auslosung der Achtelfinals: 23. Februar 2024

23. Februar 2024 Auslosung der Viertel- und Halbfinals: 15. März 2024

Europa League Saison 2023/24: Wann fängt die K.o.-Phase an?

In der Europa League qualifiziert sich lediglich der jeweils Erste der acht Gruppen direkt für das Achtelfinale.

Die acht Gruppenzweiten müssen derweil in Playoffs gegen die acht Gruppendritten aus der Champions League die acht verbleibenden Achtelfinal-Teilnehmer ausspielen.

Diese Playoff-Runde findet am 15. Februar (Hinspiele) und 22. Februar 2024 (Rückspiele) statt. Am 7. und 14. März steigen die Achtelfinals, das Viertelfinale wird zwischen dem 11. und 18. April ausgespielt. Die Halbfinals sind schließlich für den 2. und 9. Mai angesetzt.

Playoffs zur K.o.-Phase 15. und 22. Februar 2024 Achtelfinale 7. und 14. März 2024 Viertelfinale 11. und 18. April 2024 Halbfinale 2. und 9. Mai 2024

Europa League: Wann und wo findet das Finale 2024 statt?

Am 22. Mai 2024 wissen wir, wie der neue Europa-League-Sieger heißt. An diesem Tag findet das Finale der Saison 2023/24 statt, das diesmal in Irland ausgetragen wird.

Genauer gesagt geht es in Dublin, der irischen Hauptstadt, um den Titel.