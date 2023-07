Wo findet das Europa-League-Finale 2024 statt?

Der FC Sevilla setzte sich zuletzt gegen die Roma im Stadion in Budapest durch. Wo aber findet das UEL-Endspiel in der Saison 2023/24 statt?

Drei internationale Klub-Wettbewerbe gibt es in Europa: Der bekannteste dürfte wohl die Champions League sein, die seit rund 30 Jahren die Fans auf dem ganzen Kontinent in ihren Bann zieht. Für die Königsklasse können sich die besten Teams aus den jeweiligen Ligen qualifizieren.

Doch auch die Mannschaften, für die es nicht ganz zu einer Top-Platzierung gereicht hat, gehen nicht leer aus: Sie dürfen entweder in der Europa League oder der Europa Conference League antreten. In der vergangenen Saison sicherten sich der FC Sevilla (Europa League) und West Ham United (Europa Conference League) die Titel in diesen Wettbewerben.

Auch in der Saison 2023/24 werden die Pokale in den drei großen internationalen Wettbewerben natürlich wieder vergeben. Das Finale ist dabei der große Höhepunkt der Saison. Aber wo findet das Endspiel der Europa League in der Saison 2024 eigentlich statt? GOAL sagt es Euch!

Das war das Europa-League-Finale 2023

In Budapest standen sich im Endspiel der Europa League in der vergangenen Saison der FC Sevilla und die AS Rom gegenüber. In einem Duell mit vielen Zweikämpfen gingen die Italiener durch Paulo Dybala in der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung. Für Sevilla traf ebenfalls ein Römer: Gianluca Mancini unterlief nach einer Flanke von Jesus Navas ein Eigentor zum 1:1 (55.).

Getty

Beide Teams hatten danach die Chance, in der regulären Spielzeit das Duell für sich zu entscheiden, aber ein weiteres Tor fiel nicht mehr. In der anschließenden Verlängerung verflachte die Partie - und es wurde hitzig und hektisch. Insgesamt gab es 27 Minuten Nachspielzeit. Die Entscheidung fiel damit vom Punkt: Im Elfmeterschießen setzte sich Sevilla mit 4:1 durch.

Europa League: Die letzten zehn Sieger des Wettbewerbs

2014 Sevilla 2015 Sevilla 2016 Sevilla 2017 Manchester United 2018 Atlético Madrid 2019 Chelsea 2020 Sevilla 2021 Villarreal 2022 Eintracht Frankfurt 2023 Sevilla

Wo findet das Europa-League-Finale 2024 statt?

Der Europäische Fußballverband UEFA gab am 16. Juli 2021 die Entscheidung über den Final-Spielort für die Saison 2023/24 in der Europa League bekannt.

Die Wahl fiel dabei auf das Aviva Stadium in Irlands Hauptstadt Dublin.

Die Entscheidung war dabei eine Entschädigung, denn Dublin war kurzfristig als Spielort für die EM 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr später ausgetragen wurde, gestrichen worden.

Das Aviva Stadium wurde im Mai 2010 eingeweiht, dort werden vor allem die Länderspiele Irlands im Fußball und Rugby ausgetragen. Es passen bei Fußballspielen 51.711 Fans in die Arena.

Das Finale der Europa League findet dort am 22. Mai 2024 statt.