Erstes Treffen! Schnappt sich Chelsea Barça-Juwel Gavi ablösefrei?

Der FC Chelsea hat wohl mit dem Agenten von Gavi Gespräche über einen möglichen Wechsel im Sommer geführt.

WAS IST PASSIERT? Da seine Zukunft beim FC Barcelona in der Schwebe hängt, obwohl er erst im vergangenen September einen neuen, langfristigen Vertrag unterschrieben hat, ist der Name Gavi bei vielen europäischen Spitzenklubs im Gespräch. Laut Diario AS hat der FC Chelsea versucht, sich als erster Verein um den 18-Jährigen zu bemühen. Demnach hat sich der Klub mit Gavis Agenten getroffen, um ihm mitzuteilen, dass man den Spanier verpflichten möchte. Das erste Treffen verlief positiv, und es wurden weitere Gespräche anberaumt, um einen endgültigen Abschluss zu erzielen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Aufgrund der anhaltenden finanziellen Probleme des FC Barcelona ist Gavis jüngster Vertrag noch nicht gültig. Barça muss ihn bis Juli als Spieler für die erste Mannschaft registrieren lassen, muss dafür aber Mittel freimachen. Diario AS berichtet, dass, wenn die Blaugrana nicht in der Lage sind, ihre Gehaltskosten zu senken, um Gavi zu registrieren, sein Vertrag aufgelöst werden könnte und Chelsea freie Bahn hätte, ihn ablösefrei zu verpflichten.

Chelsea sei demnach bereit, Gavi ein hohes Angebot zu unterbreiten. Sollte man sich mit Luis Enrique als neuem Trainer des Vereins einigen werden, könnte dies die Chancen auf eine Verpflichtung zudem erhöhen. Die Blues haben Frank Lampard übergangsweise bis zum Ende der Saison zurückgeholt, während sie sich die Zeit nehmen, um einen dauerhaften Nachfolger für Graham Potter zu finden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

@FCBarcelona_es

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Chelseas Priorität wird zweifellos die Suche nach einem neuen Trainer sein, aber man wird die Situation von Gavi im Auge behalten und mit seinen Vertretern in Kontakt bleiben. Barcelona wird alles tun, um den Mittelfeldspieler zum Bleiben zu überreden, wobei der Ball wahrscheinlich beim 18-Jährigen liegen wird.