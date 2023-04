Wegen Einsatz von Gavi gegen Elche: Droht Barcelona ein Punktabzug?

Barcelona fuhr in Elche einen ungefährdeten Auswärtssieg ein. Gavis Einsatz dabei könnte aber wohl zum Problem werden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Elche prüft offenbar einen Einspruch gegen die Wertung der 0:4-Heimniederlage gegen den FC Barcelona am Samstag. Wie der Radiosender COPE in seiner Sendung Tiempo de Juego berichtet, ist der möglicherweise regelwidrige Einsatz von Mittelfeldspieler Gavi der Anlass dafür.

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça konnte Gavi nach dessen Vertragsverlängerung bis 2026 bekanntlich noch nicht erfolgreich bei LaLiga registrieren. Grund dafür sind die finanziellen Probleme der Blaugrana. Offiziell ist der 18-Jährige, der in Elche 68 Minuten spielte und das zwischenzeitliche 3:0 durch Robert Lewandowski vorbereitete, daher aktuell Spieler der Reservemannschaft der Katalanen.

Elche will sich bei seinem möglich Einspruch auf Artikel 141 des spanischen Fußballverbandes beziehen, der besagt, dass man in einer Saison nach einer für ungültig erklärten Registrierung nicht nochmals auflaufen darf.

Ob der Einspruch Erfolg haben könnte, ist unklar. Einem Bericht der Marca zufolge muss Barcelona nichts befürchten, da Gavi gegen Elche mit der Trikotnummer 30 auflief, mit der er auch zu Saisonstart registriert worden war - und nicht mit der ikonischen Nummer 6, die er zu Beginn des Jahres 2023 zwischenzeitlich getragen hatte.

Indes berichtete die katalanische Zeitung Sport, dass man bei Barça gelassen mit der Möglichkeit eines Einspruchs umgehe. Demnach habe der Verein am Freitag sowohl von der Liga als auch vom Verband grünes Licht bezüglich eines Einsatzes von Gavi erhalten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Nach 27 Spieltagen in LaLiga hat Barcelona komfortable zwölf Punkte Vorsprung auf Verfolger Real Madrid. Selbst ein Abzug der drei Zähler aus Elche würde also nichts daran ändern, dass die Katalanen auf den ersten Meistertitel seit 2019 zusteuern.