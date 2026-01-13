Englische Woche in der Bundesliga bei DAZN oder Sky? VfL Wolfsburg vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV sehen

In der Bundesliga steht die 17. Runde auf dem Programm. Der VfL Wolfsburg trifft dabei am Mittwoch (14. Januar) auf den FC St. Pauli. Der Anpfiff ertönt um 18.30 Uhr.

Die Volkswagen Arena fungiert überdies als Schauplatz für die Partie zwischen den Wölfen und den Kiezkickern. VfL Wolfsburg und FC St. Pauli stehen nach 16. bzw. 15 Meisterschaftsspielen bei 15 bzw. zwölf Punkten.

Das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den FC St. Pauli könnt Ihr live bei Sky verfolgen – sowohl im TV als auch im LIVE STREAM. Der Kommentar kommt von Oliver Seidler. Die Vorberichte aus der Volkswagen Arena starten auf Sky Sport Bundesliga HD um 17.30 Uhr. Um die Partie sehen zu können, benötigt Ihr ein gültiges Sky-Abo, das auch den Zugriff über Sky Go einschließt. Alternativ steht Euch WOW zur Verfügung, wahlweise als Jahresabo oder flexibel im Monatsabo, aktuell für 29,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat.

Spiel VfL Wolfsburg – FC St. Pauli Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Datum Mittwoch, 14. Januar 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Der VfL Wolfsburg brennt nach dem 1:8 beim FC Bayern München auf Wiedergutmachung. Aber die Wölfe hatten sich mit zwei 3:1 gegen Union Berlin und bei Gladbach in die Pause verabschiedet.

Nach der Absage des Heimspiels gegen RB Leipzig bestreitet der FC St. Pauli seinen Wiederauftakt. Nach einem 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim endete das Vorjahr mit einer Nullnummer in Mainz.

VfL Wolfsburg vs. FC St. Pauli: Die Tabellen

