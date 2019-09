England vs. Kosovo: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights und Co. - So wird die EM-Qualifikation heute übertragen

England trifft auf den Kosovo. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell in der EM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM erleben könnt.

EM-Qualifikation, 6. Spieltag. In der Gruppe A empfängt die englische Nationalmannschaft vor heimischem Publikum im St. Mary's Stadium den Kosovo. Anpfiff der Partie ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr.

marschiert vorweg: Die Three Lions sind bisher tadellos in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 unterwegs. Die bisherigen drei Partien konnten die Engländer allesamt gewinnen und führen damit die Tabelle der Gruppe A mit neun Zählern vor dem kommenden Gegner, dem Kosovo, an.

Doch auch die Südosteuropäer spielen bislang eine beeindruckende Qualifikation und stehen nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Tschechien mit besten Chancen auf eine EM-Teilnahme auf Rang zwei. Bemerkenswert: Der hat seit Oktober 2017 nicht mehr verloren und ist seit 15 Spielen ungeschlagen. Die Bilanz: zehn Siege, fünf Remis.

England vs. Kosovo: Wer holt sich die nächsten drei Punkte? Wir erklären Euch, wie Ihr die EM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem erhaltet Ihr alle Infos zu den Aufstellungen beider Mannschaften und zu den Highlights bei DAZN.

England vs. Kosovo: Das Duell in der EM-Qualifikation in der Übersicht

Duell England vs. Kosovo Typ EM-Qualifikation, Gruppe A Datum Dienstag, 10. September | 20.45 Uhr Ort St. Mary's Stadium, Southampton (England) Zuschauer 32.505 Plätze

England gegen Kosovo heute live im TV sehen: Geht das?

Ihr wollt England vs. Kosovo heute live im deutschen Fernsehen anschauen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das Duell in der EM-Qualifikation wird nicht im deutschen TV gezeigt - weder live im Free- noch im Pay-TV. Weder die ARD oder das ZDF noch RTL, Sky oder andere deutsche Sportsender haben sich die Übertragungsrechte an den Spielen ausländischer Nationalmannschaften in der Quali gesichert.

Euch bleibt jedoch noch eine Möglichkeit, wie Ihr England vs. Kosovo doch auf Eurem TV-Gerät schauen könnt. Interessiert? Dann lest Euch die folgenden Zeilen durch.

DAZN zeigt / überträgt England vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM auf Eurem SMART-TV

DAZN ist die Nummer eins in puncto LIVE-STREAMS und überträgt zahlreiche Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge - so auch England vs. Kosovo. Doch DAZN ist ein reiner Streaminganbieter und kein klassischer TV-Sender. Aber aufgepasst:

DAZN bringt Euch England vs. Kosovo im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Bock auf England vs. Kosovo live und in voller Länge bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann befolgt folgende Schritte:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt England vs. Kosovo im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

England vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Ihr wollt die EM-Qualifikation live und in voller Länge erleben? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst zeigt zahlreiche Spiele der EM-Quali im LIVE-STREAM. Auch England vs. Kosovo ist im Übertragungsangebot von DAZN enthalten. Alle Informationen zum LIVE-STREAM bei DAZN erhaltet Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt England vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM

DAZN ist die Nummer eins in puncto LIVE-STREAM. Der Streamingdienst zeigt das Duell zwischen England und dem Kosovo in voller Länge im LIVE-STREAM.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff geht DAZN auf Sendung und versorgt Euch in kürzester Zeit mit allen Informationen, sodass Ihr bestens vorbereitet in die Partie gehen könnt.

Für England vs. Kosovo ist folgendes Reporter-Duo bei DAZN im Einsatz:

DAZN zeigt / überträgt England vs. Kosovo heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Mega gut: Mit dem Gratismonat bei DAZN könnt Ihr England vs. Kosovo heute völlig kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Voraussetzung ist, dass Ihr noch kein DAZN-Abonnent seid. Voraussetzung erfüllt? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat und genießt England vs. Kosovo live und gratis bei DAZN!

Doch das England-Spiel gegen den Kosovo ist längst noch nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dabei: Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Die Champions League und Europa League. Die Bundesliga und Serie A. Die Primera Division und die Ligue 1. All das und noch viele weitere Top-Ligen sowie Wettbewerbe bekommt Ihr bei DAZN.

Der Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich - aber sowas von!

DAZN zeigt / überträgt England vs. Kosovo heute kostenlos im LIVE-STREAM - Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Falls ja: Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei. Dort beantworten wir Euch alle offenen Fragen zum Streamingdienst - hier entlang:

England vs. Kosovo: So seht Ihr die Highlights bei DAZN

Ihr habt England vs. Kosovo im LIVE-STREAM bei DAZN verpasst? Kein Problem. Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch: Schaut Euch einfach die Highlights zu England vs. Kosovo bei DAZN an. Nur wenige Minuten nach Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform. Klickt Euch mal rein!

Die Highlights reichen Euch nicht aus? Dann legen wir Euch das RE-LIVE zu England vs. Kosovo bei DAZN ans Herz. So könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten zwischen beiden Mannschaften noch einmal in aller Ruhe anschauen.

Die Highlights und das RE-LIVE zu England vs. Kosovo sind aber längst noch nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Schließlich überträgt der Streamingdienst zahlreiche Spiele der EM-Qualifikation in voller Länge im LIVE-STREAM. Wollt Ihr alle Tore und alle Entscheidungen der anderen Partien noch einmal sehen? Dann ab zu DAZN! Dort erhaltet Ihr die Highlights und das RE-LIVE zu allen Duellen in der EM-Quali wenige Minuten nach Abpfiff.

Wo Ihr die Highlights genießt, bleibt Euch überlassen. DAZN ist auf nahezu allen technischen Geräten verfügbar. Auf Eurem Laptop/Computer findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.com. Wollt Ihr DAZN lieber auf Euren mobilen Geräten nutzen? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App schnell und einfach herunter:

England vs. Kosovo heute live: Die Aufstellungen

Wer steht für die englische Nationalmannschaft von Beginn an auf dem Feld? Wer startet für den Kosovo? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften in der EM-Qualifikation an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt England vs. Kosovo? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick

ENGLAND vs. KOSOVO im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

England vs. Kosovo heute live: Die Tabelle der Gruppe A in der EM-Qualifikation