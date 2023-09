Im Sommer 2024 steigt die EM in Deutschland. Wie viel kosten die Tickets für das Turnier und ab wann kann man sie kaufen?

Am 14. Juni 2024 ist es so weit: Die EM 2024 in Deutschland beginnt!

Das Turnier dauert genau einen Monat, am 14. Juli 2024 wird im Berliner Olympiastadion das EM-Finale steigen.

Deutschland ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, für alle anderen Mannschaften läuft derzeit noch die Qualifikation. Und auch wenn es bis zum Start noch etwas hin ist: Natürlich beschäftigen sich Fans schon jetzt damit, sich möglicherweise ein Ticket für die EM zu sichern.

GOAL gibt Euch in diesem Artikel einige Informationen dazu, wie viel Tickets für die EM 2024 kosten.

EM 2024 Ticketpreise: Wie viel kosten Karten für die Europameisterschaft in Deutschland?

Wie Mitte September seitens der UEFA bekannt wurde, werden 270.000 Tickets für die EM 2024 für 30 Euro zu haben sein. Das sind die günstigsten Eintrittskarten.

Zudem gibt es eine Million Tickets, die für weniger als 60 Euro erhältlich sind. Insgesamt wird es 2,7 Millionen Karten geben, von denen über 80 Prozent an die Fans der teilnehmenden Teams und die breite Öffentlichkeit verkauft werden.

Für das Eröffnungsspiel, das am 14. Juni 2024 in München stattfinden wird, gilt indes: Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 50 und 600 Euro. Bei allen weiteren Partien der Gruppenphase liegen die Preise bei 30 bis 200 Euro.

In der K.o.-Phase steigen die Ticketpreise vom Achtelfinale bis zum Finale dann kontinuierlich an. Für das Endspiel wird es 10.000 Eintrittskarten geben, die günstiger als 100 Euro sind. Dabei handelt es sich dann um jene der Kategorie 4, die 95 Euro kosten sollen. Die weiteren Ticketpreise für das Finale liegen bei 300, 600 und 1000 Euro.

Wie viel kosten Tickets für die EM 2024? Die Preise in der Gruppenphase im Überblick

Eröffnungsspiel Alle anderen Spiele der Gruppenphase Kategorie 4: 50 Euro Kategorie 4: 30 Euro Kategorie 3: 195 Euro Kategorie 3: 60 Euro Kategorie 2: 400 Euro Kategorie 2: 150 Euro Kategorie 1: 600 Euro Kategorie 1: 200 Euro

Wie viel kosten Tickets für die EM in Deutschland? Die Preise in der K.o.-Phase im Überblick

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Kategorie 4: 50 Euro Kategorie 4: 60 Euro Kategorie 4: 80 Euro Kategorie 4: 95 Euro Kategorie 3: 85 Euro Kategorie 3: 100 Euro Kategorie 3: 195 Euro Kategorie 3: 300 Euro Kategorie 2: 175 Euro Kategorie 2: 200 Euro Kategorie 2: 400 Euro Kategorie 2: 600 Euro Kategorie 1: 250 Euro Kategorie 1: 300 Euro Kategorie 1: 600 Euro Kategorie 1: 1000 Euro

Tickets für die EM 2024: Ab wann kann man Karten kaufen?

Am 3. Oktober 2023 um 14 Uhr startet die erste offizielle Verkaufsphase, in der man sich für Tickets bewerben kann. Diese Phase dauert bis zum 26. Oktober und es werden in diesem Zeitraum über 1,2 Millionen Tickets verfügbar sein.

Die Bewerbung für die Karten erfolgt über die offizielle UEFA-Ticketing-Plattform auf EURO2024.com/tickets. Ab kurz nach der Auslosung der EM-Gruppen, die am 2. Dezember stattfindet, wird es dann eine zweite Verkaufsphase geben.