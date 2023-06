Am 14. Juni 2024 beginnt die EM 2024 - doch in welchem Stadion und welcher Stadt findet eigentlich das Eröffnungsspiel statt? GOAL klärt auf.

Am 14. Juni 2024 ist es endlich so weit - die EM 2024 in Deutschland beginnt. Und wie es traditionell bei Europameisterschaften der Fall ist, steht zunächst das Eröffnungsspiel mit dem Gastgeber an.

So ist es auch bei der UEFA EURO 2024, wenn Deutschland an jenem Freitag das Turnier offiziell eröffnen wird. Doch wo wird das Duell genau ausgetragen und wer ist der Gegner?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, in welcher Stadt und in welchem Stadion das Eröffnungsspiel der EM 2024 stattfinden wird.

EM 2024: Das Turnier im Überblick

Turnier UEFA EURO 2024 Gastgeber Deutschland Datum 14. Juni 2024 - 14. Juli 2024 Eröffnungsspiel 14. Juni 2024

EM 2024: Wo ist das Eröffnungsspiel?

Es ist das erste Spiel des Turniers und gleichzeitig auch das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft, die ganze Welt wird also gebannt auf das Eröffnungsspiel der EM 2024 schauen. Stattfinden wird das Spektakel am Freitag, den 14. Juni 2024 - Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Ausgetragen wird das Duell in der Fußball Arena München (Allianz Arena), wo normalerweise der FC Bayern München seine Heimspiele austrägt. Das Fassungsvermögen bei internationalen Spielen liegt bei 66.026 Zuschauern.

Getty Images

EM 2024: Wer spielt im Eröffnungsspiel?

Wie bereits erwähnt, wird Deutschland die EM 2024 eröffnen. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest, denn aktuell läuft erst die Qualifikation für die Endrunde. Die Auslosung der EM-Gruppenphase wird am 2. Dezember 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie stattfinden, dann steht auch der Gegner des DFB-Teams im Eröffnungsspiel in Gruppe A fest.

EM 2024: Was ist der Unterschied zwischen Fußball Arena München und Allianz Arena?

Viele werden sich gefragt haben, warum die Allianz Arena während der EM 2024 Fußball Arena München heißen wird - wie dies auch schon bei der EURO 2020 und der WM 2006 der Fall war.

Der Grund ist einfach: Laut Reglement der FIFA und der UEFA, die Ausrichter der Europameisterschaften ist, müssen die Stadiennamen während der Turniere und Spiele werbefrei sein. Deshalb wird der Versicherungskonzern Allianz aus dem Namen gestrichen und das Stadion als Fußball Arena München gelistet.