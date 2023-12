Auslosung EM 2024: Deutschland in einer Gruppe mit Ungarn, Schottland und Schweiz - zwei Hammergruppen gezogen

Am Samstagabend wurden die Gruppen der EM 2024 ausgelost. Die DFB-Elf erwischte machbare Aufgaben, dafür gab es zwei Hammergruppen.

WAS IST PASSIERT? Deutschland trifft bei der Heim-EM 2024 in Gruppe A auf Ungarn, Schottland und die Schweiz. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München wird das DFB-Team gegen die Schotten bestreiten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Derweil kommt es in Gruppe C zur Neuauflage des EM-Halbfinals von 2021 zwischen England und Dänemark.

Die Türkei hat eine Gruppe mit Portugal, Tschechien und einem Playoff-Sieger erwischt.

Frankreich, einer der Top-Favoriten auf den Titel, hat mit Österreich und der Niederlande eine der beiden schwersten Gruppen erwischt. Die andere jener kompliziertesten Staffeln bilden Spanien, Kroatien, Italien und Albanien.

EM 2024: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A Deutschland

Schottland

Ungarn

Schweiz Gruppe B Spanien

Kroatien

Italien

Albanien Gruppe C Slowenien

Dänemark

Serbien

England Gruppe D Playoff-Sieger A (Polen, Wales, Finnland oder Estland)

Niederlande

Österreich

Frankreich Gruppe E Belgien

Slowakei

Rumänien

Playoff-Sieger B (Bosnien, Israel, Ukraine oder Island) Gruppe F Türkei

Playoff-Sieger C (Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan)

Portugal

Tschechien

WIE GEHT ES WEITER? Im März 2024 werden in den Playoffs die drei letzten verbliebenen EM-Tickets vergeben.

Das Turnier im kommenden Sommer startet dann wie bereits erwähnt am 14. Juni 2024. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin steigen. Titelverteidiger ist Italien, das bei der EM 2021 das Endspiel gegen England für sich entschieden hatte.