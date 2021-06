EM 2021, Viertelfinale: Wer spielt gegen wen?

Und es werden immer weniger. Die Viertelfinalpartien der EM stehen demnächst an. Wir informieren euch über Ort und Zeit der möglichen Spielpaarungen.

Am 2. und 3. Juli um jeweils 18:00 und 21.00 Uhr finden die Viertelfinalpartien der EM 2021 statt. Es wird dann also weiter ausgesiebt im Rennen um den begehrten Pokal für die beste Nationalmannschaft Europas.

Bis dahin werden sich sicherlich schon einige (Mit)-Favoriten verabschiedet haben. Allein bei der Achtelfinalbegegnung zwischen Deutschland und England, wird auf alle Fälle ein Schwergewicht im Kampf um die Krone bereits die Segel streichen müssen.

Man darf sich also mit Gewissheit bereits auf ein fußballintensives Wochenende freuen. Kommt Österreich als Underdog gegen Italien weiter und spielt sich bis ins Viertelfinale vor? Kann Belgien den amtierenden Europameister Portugal bereits im Achtelfinale ausschalten? Allesamt Fragen, die an diesem Wochenende beantwortet werden.

Goal zeigt euch wo die Viertelfinalspiele stattfinden und welche Paarungen dabei möglich sind. Hier findet ihr alles zur Endrunde der EM 2021.

EM 2021: Wann finden die Viertelfinals statt?

Wie bereits beschrieben, finden die Viertelfinalspiele an zwei aufeinander folgenden Tagen statt. Sowohl am 2. Juli als auch am 3. Juli könnt ihr die Partien verfolgen. Anpfiff ist dabei jeweils immer um 18:00 Uhr und um 21:00 Uhr - also ganz wie gehabt bei dieser EM.

Weiter geht es dann übrigens nach drei Tagen Pause am 6. und 7. Juli, wenn die beiden Halbfinalpartien stattfinden. Das Ende der EM markiert das Endspiel in Wembley am 11. Juli. Um dorthin zu gelangen müssen die Teams aber erstmal die nächsten beiden Partien überstehen.

EM 2021: Wer kommt weiter im Turnier?

Nachdem das Weiterkommen in der Gruppenphase durch die Aufstockung der Mannschaften von 16 auf 24 seit der EM 2016 etwas komplizierter geworden ist, lassen sich die Viertelfinals wieder etwas besser erklären. Aus den 16 Mannschaften, die es in das Achtelfinale geschafft haben, kann sich logischerweise nur die Hälfte für das Viertelfinale qualifizieren. Nach jeder Achtelfinalpartie muss der Verlierer die Heimreise antreten. Bleiben also noch acht Teams übrig, die im Viertelfinale aufeinandertreffen.

Da diese Partien allerdings noch nicht ausgespielt wurden, können wir euch noch nicht sagen wie Viertelfinalspiele genau aussehen. Aber mehr dazu findet ihr unten. Die Aufstockung der Mannschaften hat übrigens nicht überall für Begeisterungsstürme gesorgt.

Während die UEFA argumentierte, dass diese Vergrößerung noch mehr Fans und Mannschaften zum Fußball bringt, und damit eine Bereicherung darstellt, sagen Skeptiker, dass dadurch die sportliche Qualität deutlich abnimmt. Eine weitere Aufstockung auf bis zu 32 Mannschaften pro EM schließt die UEFA übrigens ebenfalls nicht aus.

EM 2021: Wer trifft auf wen im Viertelfinale?

Die Frage aller Fragen, wie sehen die Paarungen im Viertelfinale denn jetzt konkret aus? Da die Achtelfinalpartien noch nicht gespielt wurden können wir euch noch nicht genau sagen, welche Teams nun aufeinandertreffen. Der Turnierbaum allerdings grenzt das Ganze schon etwas ein.

Ein kleines Gedankenspiel dazu : Gewinnt Deutschland am 29. Juni im Achtelfinale gegen England, wartet im Viertelfinale entweder die Ukraine oder Schweden. Im Halbfinale ist die Niederlande ein potenzieller Gegner für die DFB-Elf. Genauso kann es dort aber auch gegen Wales, Tschechien oder Dänemark gehen.

Auf Mannschaften wie Italien, Frankreich oder Spanien kann das deutsche Team übrigens erst in einem möglichen Finale treffen. Dafür müssen die Jungs von Jogi Löw aber erst einmal das Spiel gegen England erfolgreich bestreiten.

Wie die möglichen Partien im Viertelfinale aussehen könnten, haben wir in folgender Tabelle einmal zusammengefasst: