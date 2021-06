EM 2021 live im ORF: Wie empfange ich den Sender in Deutschland?

Die EM hat endlich angefangen - in Österreich werden die Spiele denkbar einfach übertragen. Goal erklärt in diesem Artikel, wie man den ORF empfängt.

EM 2021 - drei Jahre nach dem letzten großen Turnier haben die europäischen Nationen wieder die Chance auf einen prestigeträchtigen Titel. 24 Länder treten in sechs unterschiedlichen Gruppen an!

Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal, Belgien, Deutschland, England, Kroatien, Italien, welches 28 Spiele am Stück ungeschlagen ist: Die Liste an Titelanwärtern ist lang, so richtig möchte man sich auf keinen Favoriten festlegen.

So oder so erwartet uns ein spannender Monat - 51 Spiele wird es insgesamt geben. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Dienstag, dem 15. Juni, los. Dann trifft die DFB-Elf auf die mitfavorisierten Franzosen.

Es ist eine der spannendsten Fragen vor jeder EM: Wie wird das Turnier überhaupt übertragen? Goal wirft einen Blick auf den österreichischen Nachbarn und wie dieser in Deutschland empfangbar ist.

EM 2021: So wird das Turnier in elf Ländern ausgetragen

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte Amsterdam | Niederlande Bukarest | Rumänien Budapest | Ungarn Sankt Petersburg | Russland München | Deutschland Baku | Aserbaidschan London | Großbritannien Rom | Italien Kopenhagen | Dänemark Sevilla | Spanien Glasgow | Schottland Titelverteidiger Portugal

Fußball-EM LIVE beim ORF: Diese Spiele laufen im österreichischen Free-TV

Wie die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird ,haben wir bei Goal bereits ausführlich beschrieben - gerade dieser Übersichtsartikel fasst alle wichtigen Informationen hervorragend zusammen.

Zusammenfassend lässt sich dabei bemerken, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also die kostenlosen Fernsehsender, den Großteil der Spiele übertragen - aber eben nicht alles: Zehn Spiele sind nur im Pay-TV LIVE zu sehen (MagentaTV).

Österreich: ORF überträgt die Fußball-EM kostenlos!

Es lohnt sich also, einen Blick nach Österreich zu werfen - wie toll wäre es, wenn die kostenlosen Fernsehsender der Alpenrepublik die gesamte EM übertragen? Und tatsächlich: Der ORF überträgt nahezu die gesamte Europameisterschaft LIVE!

Einzig und allein Parallelspiele des letzten Spieltags werden nicht gezeigt, hier überträgt der ORF die Einzelspiele anstatt einer Konferenz. Aber wie es das Schicksal so wollte, stellt uns das vor keine Probleme: Gerade die Spiele, die nicht durch den ORF übertragen werden, sind dank ARD oder ZDF zu sehen!

ORF 1 zeigt Fußball-EM 2021 LIVE: So seht ihr Österreich, Deutschland, Frankreich und Co.

Im Laufe des Artikels werden wir noch genauer darauf eingehen, was man tun muss, um die österreichischen Fernsehsender in Deutschland ans Laufen zu bringen - ohne weiteres geht das nämlich nicht. Wichtig zu wissen ist aber, dass alle Spiele, für die der ORF die Rechte sichern konnte, auf ORF 1 übertragen werden!

Wie die deutschen Fernsehsender auch hat das österreichische Fernsehen einige prominente Namen zu bieten - Franco Foda, Herbert Prohaska, Roman Mählich und Helge Payer sind da nur einige der bekannten Persönlichkeiten!

ORF in Deutschland empfangen: So geht's!

Ihr wollt die EM in diesem Jahr im österreichischen Fernsehen verfolgen? Wenn ihr nicht gerade im deutsch-österreichischen Grenzgebiet wohnt und zufälligerweise das österreichische TV-Signal empfangt, ist das so nicht ohne weiteres möglich.

In Österreich werden zwar durch den ORF Karten zur Entschlüsselung herausgegeben - die sogenannten "ORF Digital-Sat-Karten". Die haben aber gleich mehrere Haken und sind für deutsche Nutzer:innen denkbar ungünstig.

Von Digital-Sat-Karten wird abgeraten: So läuft der ORF in Deutschland

Einerseits sind diese schwer in die Hände zu bekommen - jeder österreichische Haushalt bekommt von diesen Karten nur eine begrenzte Anzahl. Außerdem ist es verboten, diese Karten außerhalb von Österreich einzusetzen, weshalb diese schnell gesperrt werden können.

Wie kann man denn dann das Programm des ORFs empfangen? Schließlich hat das ORF einige Begegnungen zu bieten, welche im deutschen Free-TV nicht zu sehen sind!

ORF nicht in Deutschland im LIVE-STREAM zu sehen: Darum funktioniert das ORF hier nicht

Das ist im Internet möglich. Zum einen gibt es die "ORF-TV-Thek", eine Mediathek mit den Inhalten des ORFs. Allerdings sind hier nicht alle Inhalte im Ausland Österreichs verfügbar - auch die Fußballspiele kann man hier ohne weiteres nicht verfolgen.

Wirkt unfair? Ist aber gang und gäbe - auch beim deutschen Rundfunk verhält es sich so. Vielleicht ist euch schon einmal aufgefallen, dass ihr die Sportschau oder das Aktuelle Sportstudio im Ausland nicht verfolgen können - viele Inhalte, für die bestimmte Lizenzen gebraucht werden, sind nur in dem Land zu sehen, für welches die Lizenzen eingekauft wurde.

Fußball-EM LIVE sehen? Eine VPN-Verbindung hilft aus!

Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, den ORF vollständig und LIVE zu verfolgen? Ja, die gibt es - und auch die spielt sich im Internet ab. Das sogenannte Geoblocking, also das Sperren von Inhalten im Ausland, lässt sich einfach umgehen.

Sie müssen dem Server der Seite vortäuschen, dass Sie sich in Österreich und nicht in Deutschland befinden - das geht mit einer VPN-Verbindung (Virtual Private Network). Diverse Anbieter bieten solche Angebote an, mit denen man ein beliebiges Land (in dem Fall Österreich) auswählen kann, wodurch Ihre IP-Adresse so umgeleitet wird, dass es erscheint, als ob man in Österreich wäre.

Nun kann man problemlos www.tvthek.orf.at/live aufrufen und schon sollte das Fußballspiel, welches gerade stattfindet und übertragen wird, vor Ihnen auftauchen! Wann welches Spiel stattfindet, steht in der folgenden Tabelle.

51 Spiele LIVE: So überträgt der ORF, ARD, ZDF und MagentaTV die Fußball-EM in Österreich und Deutschland