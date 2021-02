Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Ausfall von Andre Silva droht, Hübner verkündet Abschied am Saisonende

Hübner wird Eintracht Frankfurt am Saisonende verlassen und Hasebe glaubt, dass die SGE die zweite Kraft im deutschen Profifußball werden kann.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Donnerstag Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE im Überblick.

Eintracht Frankfurt, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Rückenprobleme: Eintracht Frankfurt bangt um Einsatz von Torjäger Andre Silva

Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt vor dem Spitzenspiel gegen Bayern München um den Einsatz seines Torjägers Andre Silva. Der Portugiese sei "leicht angeschlagen", sagte Trainer Adi Hütter vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr): "Wir unternehmen alles, damit er fit wird. Er ist eine wichtige Personalie." Silva habe das Training am Mittwoch wegen Rückenproblemen abgebrochen und am Donnerstag komplett ausgesetzt.

Auch Erik Durm ist fraglich, Sebastian Rode rückt für den gelbgesperrten Djibril Sow in die Startelf. Dennoch gehen die seit zehn Ligaspielen ungeschlagenen Hessen zuversichtlich in das Spiel. "Wir haben eine Phase, in der wir Selbstvertrauen haben. Wir werden zeigen, dass wir nicht umsonst auf dem dritten Tabellenplatz stehen", sagte Hütter. Es müsse aber "alles zusammenpassen, um die Bayern zu schlagen".

Auf die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach im Sommer reagierte der Österreicher gelassen. "Wenn irgendwo ein Stein fällt und ein Trainer einen Verein verlässt, werden viele Kandidaten gehandelt. Dass mein Name dabei ist, ist okay", sagte Hütter. Fakt sei aber: "Ich bin hier bei Eintracht Frankfurt und beschäftige mich nur mit Eintracht Frankfurt."

Offiziell: Bruno Hübner verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende

Sportdirektor Bruno Hübner wird seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängern und den Bundesligisten am Saisonende nach zehn Jahren verlassen. "Das war keine Entscheidung von heute auf morgen, sondern ein Prozess", begründete der 60-Jährige am Mittwoch seine Entscheidung.

Schon bei seiner Vertragsverlängerung im Sommer 2018 habe Hübner daran gedacht, ab der kommenden Saison etwas kürzer treten zu wollen. Zudem habe sich in den vergangenen Monaten immer mehr herauskristallisiert, dass eine Veränderung auf dieser Position für "beide Seiten die beste und richtige Lösung" sei, betonte Hübner.

Sportdirektor Bruno Hübner beendet zum Saisonende seine erfolgreiche Zeit bei Eintracht Frankfurt.



Danke für dein Herzblut in zehn Jahren für unsere #SGE , lieber Bruno! 🙏🦅😘 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 17, 2021

Nun liege sein Fokus auf den nächsten Monaten: "Ich möchte mit voller Kraft und Energie dazu beitragen, dass wir diese bislang so gute und erfolgreiche Saison möglichst positiv abschließen", so Hübner, der ausführte: "Die Qualifikation für das internationale Geschäft wäre ein besonders schöner Abschied. Danach werde ich der Eintracht emotional weiterhin verbunden bleiben."

Hübner hatte den Verein im Sommer 2011 in der zweiten Bundesliga übernommen und in der folgenden Saison zum sofortigen Wiederaufstieg geführt. Seitdem qualifizierte sich die SGE dreimal für die Europa League und stand zweimal im Finale des DFB-Pokals, den man 2018 mit einem 3:1 gegen den FC Bayern gewinnen konnte.

Makoto Hasebe: "Eintracht kann auf die Stufe hinter Bayern kommen"

Laut Defensivspieler Makoto Hasebe könnte Eintracht Frankfurt künftig die zweite Kraft im deutschen Profifußball sein. "Die Eintracht kann auf die Stufe hinter Bayern kommen", sagte der 37-Jährige im Interview mit der Sport Bild , "zu Klubs wie Dortmund, Gladbach, Leipzig. Dafür müssten wir jedes Jahr international dabei sein, im besten Fall in der Champions League."

Am kommenden Samstag kann die Eintracht im direkten Duell gegen Bayern München (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) zeigen, wie weit sie tatsächlich vom Branchenführer entfernt ist. "Wir sind sehr gut drauf, und Bayern hat momentan sehr viele Spiele und muss viel reisen", sagte Hasebe: "Trotzdem sind sie so gut und haben so viel Siegermentalität."

Erneute Verlängerung? Makoto Hasebe kündigt Gespräche an

Makoto Hasebe möchte Eintracht Frankfurt offenbar erhalten bleiben und seinen auslaufenden Vertrag verlängern. "Ich bin da sehr ruhig. Ja, ich würde gerne bei dieser Eintracht weiterspielen. Aber ich möchte auch keinen Druck machen. Wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen", sagte der 37-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild .

Bereits im letzten Jahr waren Gerüchte aufgekommen, dass Hasebe seine Karriere beenden könnte. Der Mittelfeldspieler unterzeichnete jedoch einen neuen Vertrag und gehört auch in der laufenden Saison zu den Stammspielern. Mit den SGE belegt Hasebe derzeit den dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.

