Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Drei Premiere-League-Klubs haben wohl Interesse an Evan N'Dicka, Adi Hütter lobt Tuta

Evan N'Dicka hat sich in den Fokus von drei Premiere-League-Klubs gespielt. Akman wurde bei Bursaspor suspendiert. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.

Eintracht Frankfurt, Transfers: Evan N'Dicka in England begehrt

Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Evan N'Dicka (21) weckt mit seinen starken Vorstellungen im Dress der Adler offenbar Interesse von namhaften Klubs aus der Premier League. Laut Informationen der Bild zeigen gleich drei englische Vereine Interesse daran, den Innenverteidiger zu verpflichten. Darunter soll Ralph Hasenhüttls FC Southampton sein. Der Ex-Leipzig-Coach kennt die Bundesliga und soll ein Auge auf den Franzosen geworfen haben.

Auch die Tottenham Hotspur haben Bedarf am einem zentralen Verteidiger und Trainer Jose Mourinho soll mit dem aktuellen Personal nicht zufrieden sein. Schließlich ist beim FC Arsenal mindestens eine Planstelle in der Verteidigung freigeworden: Shkodran Mustafi wurde im Winter an Schalke 04 abgegeben. Außerdem läuft der Vertrag von Arsenal-Legende David Luiz (33) im Sommer aus. N'Dicka wird als Alternative genannt.

Panne um Ex-Eintracht-Star Sebastien Haller: Ajax-Rekordeinkauf nicht für die EL gemeldet

Der ehemalige Eintracht-Stürmer Sebastien Haller von Ajax Amsterdam fehlt auf der Kaderliste des niederländischen Rekordmeisters für die Europa League. Wie ein Sprecher des Klubs gegenüber Nu.nl erklärte, steht der 26-Jährige aufgrund eines Fehlers nicht im Aufgebot.

Der Tabellenführer der Eredivisie wolle dem nun bei der UEFA und dem niederländischen Fußballverband KNVB auf den Grund gehen. Haller war erst im Januar für 22,5 Millionen Euro von West Ham zu Ajax gewechselt und damit zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte avanciert.

Sollte sich herausstellen, dass der Fehler bei Ajax liegt, wird der Ex-Frankfurter in der laufenden Spielzeit nicht mehr ins internationale Geschäft eingreifen können. In der Zwischenrunde der Europa League treffen die Hauptstädter auf den OSC Lille.

Eintracht Frankfurt, News: Adi Hütter lobt Tuta

Adi Hütter hat sich lobend über seinen brasilianischen Innenverteidiger Tuta geäußert. Der 21-Jährige wurde im Winter 2019 vom FC Sao Paulo verpflichtet und zunächst zum KV Kortrijk nach Belgien verliehen. Nun nimmt er bei der SGE den Platz des abgewanderten David Abraham ein.

In einem Pressegespräch verriet Hütter nun: "Ich bin sehr glücklich, dass Tuta sehr schnell in die Mannschaft gefunden hat und auch mit seinen Leistungen dementsprechend überzeugt. Es war etwas, was wir nicht genau gewusst haben, aber er hat es bisher hervorragend gemacht".

Hütter sieht trotz der starken Tuta-Leistungen aber noch Luft nach oben: "Ich wünsche ihm, dass er weiterhin so konsequent verteidigt und sich auch im Spiel nach vorne immer wieder verbessert."

"Unethischer Transfer": Neuzugang Akman von Bursaspor suspendiert

Der Wechsel zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Sommer hat für das türkische Top-Talent Ali Akman Folgen. Der Zweitligist Bursaspor suspendierte den Stürmer wegen des "unethischen Transfers und Verhaltens" auf unbestimmte Zeit. Das gab der Klub nach einer Sitzung des Verwaltungsrates bekannt.

Frankfurt hatte die Verpflichtung des 18-Jährigen am Montag verkündet. Akman wechselt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2025.

"Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können", hatte Sportvorstand Fredi Bobic erklärt.

