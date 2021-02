Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Jovic soll als Silva-Nachfolger bleiben, Sow schwärmt von der Champions League

Eintracht Frankfurt spielt offenbar mit dem Gedanken, den ausgeliehenen Luka Jovic dauerhaft an den Verein zu binden. Alle SGE-News am Freitag.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.

Eintracht Frankfurt, Transfers: Bleibt Luka Jovic als Ersatz für Andre Silva?

Eintracht Frankfurt, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Eintracht Frankfurt hat angeblich den von Real Madrid ausgeliehenen Luka Jovic als potenziellen Nachfolger für Andre Silva auserkoren. Der 23-jährige Silva soll bei Atletico Madrid auf der Wunschliste stehen und könnte den Verein im Sommer verlassen. Der drohende Abschied soll nach einem Bericht der serbischen Republika durch Jovic aufgefangen werden: Demnach überlege man, den 25-Jährigen nach dessen Leihende dauerhaft zu binden.

Wie die serbische Zeitung berichtet, glauben die Verantwortlichen, dass eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro ausreichen könnte, um Jovic von Real Madrid loszueisen. Diese könnte zu großen Teilen aus einem Transfer Silvas stammen: Demnach ist der Plan der Verantwortlichen, mit dessen Verkauf mindestens 30 Millionen Euro einzunehmen und den für Jovic geforderten Betrag um weitere zehn Millionen aus eigener Tasche aufzustocken.

Durch die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie könnte Real Madrid sich jedoch mit einer geringeren Summe zufriedengeben, um Jovic von der Gehaltsliste zu bekommen. In der spanischen Hauptstadt hat Jovic seit seinem 63-Millionen-Transfer im Sommer 2019 nicht überzeugt und wurde deshalb für die Rückrunde der laufenden Saison an Eintracht Frankfurt verliehen. Dort kommt der serbische Stürmer in seinen ersten fünf Einsätzen bereits auf drei Tore.

Eintracht Frankfurt, Transfers: Tommaso Pobega im Fokus der SGE

Eintracht Frankfurt hat nach einem Bericht der italienischen Tuttosport die Fühler nach Tommaso Pobega ausgestreckt. Ein Transfer des 21-Jährigen sei aber nur schwierig zu realisieren, sodass es auf Seiten von Eintracht Frankfurt wohl bei einem reinen Interesse bleiben wird.

Pobega ist derzeit von der AC Mailand an Spezia Calcio ausgeliehen, das sich eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler gesichert hat. Milan könnte jedoch Gebrauch von der vereinbarten Rückkaufoption machen und Pobega somit an einen anderen interessierten Verein abgeben.

Bild: Getty Images

Der italienische Tabellenführer sei allerdings nicht daran interessiert, Pobega ziehen zu lassen, da der U21-Nationalspieler bei Spezia eine gute Entwicklung nimmt. Neben Eintracht Frankfurt sollen sich auch Leicester City und Leeds United mit dem italienischen Mittelfeldspieler befassen.

SGE in der Champions League? Djibril Sow bekommt "Hühnerhaut"

Mittelfeldspieler Djibril Sow hat sich zu der Vorstellung, mit Eintracht Frankfurt in der Champions League zu spielen, geäußert. "Ich bekomme Hühnerhaut beim Gedanken, was hier in Frankfurt los wäre", sagt der Schweizer Nationalspieler im kicker-Interview.

Bild: Getty Images

In der Bundesliga ist die SGE seit neun Spielen ungeschlagen und steht derzeit auf den internationalen Plätzen. Zwar sieht Sow andere Mannschaften im Rennen um die Champions League im Vorteil, betont jedoch: "Wenn sie schwächeln, müssen wir da sein." Der aktuelle Höhenflug macht ihm Mut: "Wir sind auf einem sehr guten Weg. Man sieht, dass wir uns weiterentwickelt haben - und dass noch mehr geht." Sollte es tatsächlich für die Königsklasse reichen, glaubt Sow, eine gute Figur abzugeben: "Ich denke, wir könnten mithalten."

Eintracht Frankfurt: Die Spiele der nächsten Wochen in der Übersicht