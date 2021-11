Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Sonntag um 15.30 Uhr kommt es am 13. Spieltag in der Bundesliga zur Partie Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin. Hierbei trifft der Elftplatzierte zuhause auf den Fünftplatzierten, wobei die beiden Teams 15 und 20 Punkte mitnahmen.

Die von Oliver Glasner trainierten Hausherren sind seit drei Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Nach einem 1:1 vor eigenem Publikum gegen RB Leipzig feierte Eintracht Frankfurt zuletzt zwei Auswärtssiege. Hierbei gelangen ein 2:1 bei Greuther Fürth und ein 2:0 in Freiburg. Am 25. November musste sich die Elf aus der Mainmetropole in der Europa League zuhause mit einem 2:2 gegen Royal Antwerpen begnügen.

🗯 Stimmen zum Spiel:

Trainer Glasner, Kapitän Rode, Vorlagengeber Chandler und Torschütze Paciencia ziehen aus dem 2:2 gegen Antwerpen positive Schlüsse, aber auch so manche Lehre.#SGEuropa #UEL #SGERAFC https://t.co/uhqNd6sAB2 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 25, 2021

Union Berlin gewann am selben Tag in der Conference League mit 1:0 bei Maccabi Haifa. Zuvor beendete das Team von Urs Fischer mit einem 2:0 im Derby gegen Hertha BSC eine Negativserie mit drei sieglosen Liga-Auftritten. Hierbei fuhr es zwei Unentschieden in Stuttgart und in Köln sowie zuhause ein 2:5 gegen die Bayern ein. In der Bundesliga 2020/21 holte Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin ein 3:3-Auswärtsunentschieden und einen 5:2-Heimerfolg.

Heute geht in der Bundesliga das Match Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos hinsichtlich der Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, des LIVE-TICKERS sowie der Startformationen.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin Datum: Sonntag, 28. November 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Dank der Übertragungsrechte an der Bundesliga bietet Euch SAT.1 die Möglichkeit, einzelne Begegnungen im Free-TV anzusehen. Genauer gesagt sendet es in der regulären die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde und eine Partie aus dem 17. Spieltag. Überdies könnt Ihr die Relegationsspiele sowie den Supercup kostenfrei mitverfolgen. Doch wie sieht es mit den Rechten an der Übertragung von Eintracht vs. Union Berlin aus?

Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wir befinden uns am 13. Spieltag der Bundesliga. Und die Senderechte an der höchsten Spielklasse sehen in der regulären Saison nur in der 1., der 17. und der 18. Runde Ausstrahlungen im Free-TV vor. Außerdem stellt das Match Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin eine Sonntagspartie dar. Daher kommt diesmal DAZN zum Zug.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin heute live im TV bei DAZN

Das bedeutet, dass Ihr ein Abonnement benötigt. Dieses müsst Ihr vor dem Anstoß des Duells zwischen den Teams aus der Mainmetropole und der Hauptstadt abschließen. Hierbei müsst Ihr für ein Monatsabo 14,99 Euro und für ein Jahresabo 149,99 Euro aufbringen. Wenn Ihr Euch allerdings für einen Vertrag mit einer zwölfmonatigen Laufzeit entscheidet, spart Ihr rund 2,50 Euro im Monat. Hier hat GOAL für Euch alle wichtigen Infos zum Vertragsabschluss mit DAZN zusammengestellt.

Was die Bundesliga anbelangt, hält der Bezahlanbieter nicht ausschließlich die Rechte für die Matches am Sonntag. DAZN liefert Euch ebenso jene am Freitag ins Haus. Zudem kommt Ihr samstags ab 17.30 Uhr in den Genuss der Highlight Show. Überdies sind die Liebhaber des internationalen Fußballs an der richtigen Adresse. Denn: Ihr könnt Euch etliche Duelle der Champions League, der italienischen Serie A, der spanischen La Liga und der französischen Ligue 1 ansehen. Außerdem umfasst das Angebot von DAZN die Women's Champions League und zahlreiche Länderspiele. Zudem stehen Übertragungen der NBA, der NFL und von Dartturnieren zur Auswahl.

Nach dem Vertragsabschluss benötigen Besitzer eines Smart-TVs einfach nur die Gratis-App. Zudem gibt es eine kostengünstigere Alternative. Und zwar besteht die Möglichkeit, den Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook zu vernetzen. Auf jedem Fall solltet Ihr Euch die wichtigsten Daten zur Übertragung des Spiels zwischen der Eintracht und Union Berlin notieren:

Übertragungsbeginn: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga ebenso auf Eurem Notebook anschauen. Das ist den LIVE-STREAMS, die DAZN für alle Sportereignisse bereitstellt, zu verdanken. Überdies könnt Ihr die Übertragung von Eintracht – Union Berlin genauso gut mit dem Smartphone oder dem Tablet mitverfolgen.

Zu Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Natürlich kommt es vor, dass Ihr heute Nachmittag entweder keine geeignete Internetverbindung oder nicht ausreichend Zeit habt. Aber selbst hierfür gibt es eine Lösung, und zwar den LIVE-TICKER bei GOAL. Hiermit bleibt ihr über alle Highlights des Matches Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin immer bestens informiert. Das gelingt auch dank unserer Push-Benachrichtigungen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin

Ferner gibt es ab Montag früh die wichtigsten Szenen aller Partien der 15. Runde im YouTube-Kanal der Sportschau zu sehen. Das gilt folgerichtig auch für jene des Heimspiels von Eintracht gegen Union Berlin. Das Hochladen der Clips erfolgt in der Nacht von Sonntag auf Montag. Danach könnt Ihr Sie kostenfrei anschauen.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ihr erfahrt die Startaufstellungen ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß.