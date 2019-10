Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alles zur Übertragung der Europa League

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Europa League gibt's hier.

Am dritten Gruppenspieltag der Europa League trifft Eintracht Frankfurt in der heimischen Commerzbank-Arena auf Standard Lüttich. Die Partie startet am Donnerstagabend um 21 Uhr.

Tolle Choreos, grandiose Stimmung: Die Fans von peitschten ihr Team gerade in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale. Sie schlugen Schachtjor Donezk, Inter Mailand, Benfica und scheiterten erst denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.

In der diesjährigen Gruppenphase muss die SGE allerdings bei zwei Auswärtsspielen auf ihren Anhang verzichten. Konkret betroffen: Das Duell bei und beim FC Arsenal. Die UEFA bestrafte damit die Ausschreitungen am zweiten Spieltag bei Vitoria Guimaraes. Nach dem Fan-Ausschluss meldeten sich auch die Eintracht-Ultras zu Wort und bezeichneten die UEFA als "korrupte Typen".

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich: In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr das Europa-League-Spiel heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER, die Aufstellungen und liefern Euch alle Infos zu den Highlights bei DAZN.

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich: Das Europa-League-Spiel im Detail

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute live im TV verfolgen - So geht's!

Die Vergabe der Übertragungsrechte hat Folgendes entschieden: Auch in diesem Jahr teilen sich RTLnitro und DAZN die Übertragung der . Sky, ARD und ZDF, Sport 1 oder Eurosport zeigen die Europa League dagegen nicht live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV.

Was zeigt der Streamingdienst? DAZN überträgt alle 205 Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM, 190 davon exklusiv.

Was zeigt der Privatsender? RTLnitro überträgt 15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV. Solange deutsche Vertreter im Wettbewerb sind, zeigt RTLnitro pro Spieltag ein ausgewähltes Duell mit deutscher Beteiligung live im Free-TV - so auch Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich?

RTLnitro zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute live im Free-TV

Die Wahl ist gefallen: RTLnitro zeigt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute live im Free-TV. Kein Abonnement, keine Kosten: Bei RTLnitro könnt Ihr das SGE-Spiel gratis im frei empfangbaren TV sehen.

RTLnitro ist der Tochtersender von RTL, der bereits im vergangenen Jahr die Gruppenspiele und die anfänglichen Partien der K.o.-Runde live im Free-TV zeigte. Im weiteren Verlauf der letzten Europa-League-Saison sind die Duelle der einzig verbliebenen deutschen Mannschaft, Eintracht Frankfurt, dann ins Hauptprogramm von RTL gewandert. Ob das auch in diesem Jahr der Fall sein wird, ist noch offen.

Wollt Ihr Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute live im Free-TV bei RTLnitro erleben? Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Europa League:

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist kein klassischer TV-Sender, sondern ein reiner Streamingdienst. Dementsprechend zeigt DAZN Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich auch nicht im klassischen TV. Alle Übertragungen laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch Ihr müsst trotzdem nicht darauf verzichten, das Europa-League-Spiel der SGE auf Eurem Fernseher genießen zu können.

Wie ist das möglich? Ganz einfach. DAZN bringt Euch Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App ist schließlich auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar.

Habt Ihr also Bock auf Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann bitte:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt heute Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute im LIVE-STREAM verfolgen - Wie geht das?

Ihr wisst bereits, dass RTLnitro für die Übertragung live im Free-TV zuständig ist. Doch wird Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich auch live im Internet übertragen? Geht das bei DAZN? Geht das beim Streamingdienst von RTLnitro? Wir verraten es Euch in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Standard Lüttich im LIVE-STREAM verfolgen? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst überträgt das Europa-League-Spiel der SGE in voller Länge im LIVE-STREAM - und das sogar kostenlos. Wie geht das? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich wird heute live im Stream bei DAZN gezeigt. Dabei könnt Ihr aus zwei Varianten wählen: Entweder schaut Ihr die ganze Partie live im Einzelspiel oder Ihr entscheidet Euch für die beliebte GoalZone (Konferenz).

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute live im Einzelspiel bei DAZN:

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute live in der Konferenz bei DAZN. Alle Infos zur GoalZone:

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - So funktioniert der Gratismonat!

Eintracht Frankfurt empfängt Standard Lüttich und DAZN ist live mit dabei. Und das Beste? Mit dem DAZN-Gratismonat könnt Ihr die Europa League sogar vollkommen kostenlos schauen. Der Streamingdienst schenkt nämlich all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes in den ersten vier Wochen gratis.

Und das Allerbeste? Das Übertragungspaket ist prall gefüllt. Über 8.000 Livesport-Events zeigt DAZN jährlich in zahlreichen LIVE-STREAMS. Fußball-Freaks aufgepasst: Die Champions League und Europa League, die Serie A und LaLiga sowie neu dabei: Die Bundesliga live bei DAZN! All das und noch viele weitere Top-Ligen, Top-Wettbewere und super spannende Sportarten bekommt Ihr in voller Länge bei DAZN.

Bock auf Eintracht Frankfurt in der Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App hier herunter:

Noch Fragen zu DAZN? Dann bitte:

TVnow zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute im LIVE-STREAM

Neben dem TV-Angebot von RTLnitro wird die Partie von Eintracht Frankfurt auch im LIVE-STREAM übertragen. TVnow, der Streamingdienst von RTL, überträgt das SGE-Spiel gegen Standard Lüttich in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragung erfolgt analog zum TV-Programm bei RTLnitro. Los geht's im Stream um 20:15 Uhr.

Um den LIVE-STREAM bei TVnow zu nutzen, ist allerdings ein Abonnement notwendig. Dieses kostet monatlich 4,99€. Die ersten 30 Tage sind allerdings kostenlos. Mehr Informationen findet Ihr auf der TVnow-Website.

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich: So seht Ihr die Highlights

Ihr konntet Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Aber das macht doch nichts. Schließlich legen wir Euch hiermit eine absolute Top-Empfehlung ans Herz:

Die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich bei DAZN!

Langes Warten auf die Highlights? Fehlanzeige. Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch DAZN eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform. Somit verpasst Ihr bei DAZN keine wichtige Szene, keine kritische Entscheidung und erst recht keinen Treffer.

Reichen Euch die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich nicht aus? Dann passt mal auf. DAZN zeigt die komplette Partie im Re-Live. Bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten noch einmal in voller Länge mit Originalkommentar reinziehen.

DAZN zeigt jedoch nicht nur die Highlights zu Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich. Der Streamingdienst zeigt alle Highlights der Europa League - darunter auch die Partien der anderen beiden deutschen Teilnehmer VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach.

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute im LIVE-TICKER verfolgen

Denkt Ihr Euch vielleicht gerade: Ohje, ich kann das Duell zwischen Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich weder live im TV (RTLnitro) noch im LIVE-STREAM (TVnow / DAZN) schauen? Kein Problem. Hier kommt die perfekte Alternative:

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch 90 Minuten lang mit allen wichtigen Szenen und allen Toren. Im LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr stets auf dem Laufenden. Ihr verpasst mit unserem LIVE-TICKER keine Entscheidung in der Europa League. Klickt Euch mal rein!

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Hier entlang:

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich: Die Aufstellungen

Wer steht bei der SG Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend in der Startaufstellung? Wen schickt Standard Lüttich in der Europa League von Beginn an aufs Feld? Die Aufstellungen beider Teams präsentieren wir Euch knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle.

Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich: Die Tabelle der Gruppe F in der Europa League

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. FC Arsenal 2 7:0 6 2. Standard Lüttich 2 2:4 3 3. Eintracht Frankfurt 2 1:3 3 4. Vitoria Guimaraes 2 0:3 0

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich heute live? Die Übertragung der Europa League in der Übersicht