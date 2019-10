"Korrupte Typen": Eintracht Frankfurts Ultras attackieren UEFA nach Fan-Auschluss in der Europa League

Die UEFA greift durch und belegt die SGE mit einem Fan-Ausschluss. Das kommt bei den Eintracht-Anhängern nicht gut an.

Die aktive Fanszene von hat sich nach dem doppelten Zuschauer-Ausschluss in der Europa League uneinsichtig gezeigt und die Europäische Fußball-Union (UEFA) scharf attackiert. "Jetzt ist es also soweit: Die korrupten Typen von der UEFA haben uns eine Auswärtssperre reingedrückt", heißt es in einem von mehreren Fan-Gruppen unterzeichneten Statement: "Über diesen Haufen brauchen wir eigentlich keine weiteren Worte verlieren."

Die Eintracht-Anhänger verweisen unter anderem auf den Umstand, "dass in den letzten zwölf internationalen Partien seit dem Mailand-Spiel lediglich auswärts in Straßburg eine überschaubare Menge Pyrotechnik gezündet wurde".

Eintracht Frankfurt: Kritik an Kollektivstrafe

Dies habe die UEFA allerdings außer Acht gelassen. Die Strafe treffe "nun jeden von uns", kritisieren die Gruppierungen, "obwohl 99 Prozent davon sich nichts haben zuschulden kommen lassen. So ist das bei Kollektivstrafen, die wahllos verteilt werden".

Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA hatte die ohnehin unter Beobachtung stehenden Hessen am Donnerstag für die Ausschreitungen ihrer Anhänger beim Europa-League-Duell bei Vitoria Guimaraes (1:0) bestraft und mit einem Zuschauer-Ausschluss für die beiden Europa-League-Gastspiele bei Standard Lüttich (7. November) und beim FC Arsenal (28. November) belegt.

🗨️ Axel Hellmann: „Das ist zweifellos eine harte Entscheidung der UEFA. Natürlich werden wir, sobald uns die Entscheidungsgründe vorliegen, zumindest mit Blick auf das Spiel in London auch die Erfolgsaussichten einer Berufung prüfen." — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 17. Oktober 2019

Der Verein kündigte bereits an, "die Erfolgsaussichten einer Berufung prüfen".