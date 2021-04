Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte heute: Gladbach? Hütter-Entscheidung wohl "sehr, sehr weit", bricht Silva den Torrekord?

Erfolgstrainer Adi Hütter könnte Eintracht Frankfurt bald verlassen. Silva ballert weiter und kommt dem Vereinsrekord nahe. Alle News und Gerüchte.

Eintracht Frankfurt heute am Montag. Diese wichtigen News, Informationen und Gerüchte gibt es bei den Hessen nach dem Topspiel in der Bundesliga.

Diese wissenswerten Nachrichten gab es zu den Adlern in den vergangenen Tagen:

Eintracht Frankfurt, Transfers: Gladbach wohl schon "sehr, sehr weit" mit Hütter

Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist bei der langwierigen Trainersuche nun offenbar auf der Zielgeraden. Wie der kicker berichtet, soll Adi Hütter von Eintracht Frankfurt im Sommer zu den Fohlen wechseln und Marco Rose beerben, der bei Borussia Dortmund unterschrieben hat.

Gladbach und Hütter seien "schon sehr, sehr weit", was die künftige Zusammenarbeit angeht, hieß es. Auch eine bereits erfolgte Einigung wäre "keine Überraschung" mehr. Der 51 Jahre Österreicher hat bei der Eintracht einen Vertrag bis 2023, aber wohl eine Ausstiegsklausel, die bei stolzen 7,5 Millionen Euro liegen soll.

Hütter hatte in den vergangenen Tagen ein Bekenntnis zu Frankfurt über die Saison hinaus vermieden. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl dagegen hatte zuletzt erklärt: "Wir haben sehr klar im Kopf, wer unser neuer Trainer sein soll."

Hütter hatte die Eintracht zur Saison 2018/19 als Nachfolger von Niko Kovac übernommen und in seiner ersten Saison ins Halbfinale der Europa League sowie auf Liga-Platz sieben geführt. Im zweiten Jahr folgte das internationale Aus bereits im Achtelfinale, in der Liga kam Frankfurt auf Platz neun.

Aktuell stehen die Hessen als Vierter vor der erstmaligen Qualifikation für die lukrative Champions League. Hütter hatte seinen Vertrag erst im vergangenen September um zwei weitere Jahre verlängert.

Quelle: SID

Eintracht Frankfurt, News: Bricht Silva den Eintracht-Torrekord?

Eintracht-Torjäger Andre Silva fehlen nur noch drei Tore in der Bundesliga bis zum Vereinsrekord. Noch hält Bernd Hölzenheim (75) die Bestmarke mit 26 Treffern aus der Saison 1976/77. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 für Eintracht Frankfurt am Samstag gegen Wolfsburg liegt der 25-jährige Portugiese nun bei 23 Toren.

Am Ende gewannen die Adler mit 4:3 gegen den aktuellen Konkurrenten auf den Spitzenplätzen. Silva trug mit einem Tor und einer Vorlage auf Luka Jovic einiges zu dem wichtigen Sieg bei.

Besonders die Vorarbeit und der Assist des portugiesischen Nationalspielers imponierten Trainer Adi Hütter. "Sensationell. Das hat viel mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn du so einen Lauf hast wie André, dann wirkt alles leichtfüßig und dynamisch. Er hat eine unglaubliche Form“, sagte der 51-Jährige zur Bild-Zeitung. Der Stürmer hatte sich im Spiel gegen die Wolfsburger Maxence Lacroix und Anthony Brooks durchgetankt und den Ball perfekt auf Teamkollege Jovic gelegt, der zum 2:1 traf.

Für den formstarken Stürmer bleiben nun fünf Spiele, um den Torrekord von Bernd Hölzenheim bei den Hessen zu brechen. Die Torjägerkrone für Silva scheint diese Saison in der Bundesliga dennoch unmöglich. Robert Lewandowski führt trotz seiner aktuellen Verletzung die Torschützenliste mit 35 Treffern mit weitem Abstand an.

Eintracht Frankfurt, News: Die Torschützenliste der Bundesliga

Platz Spieler Tore 1 Robert Lewandowski (Bundesliga) 35 2 Andre Silva (Eintracht Frankfurt) 23 3 Erling Haaland (Borussia Dortmund) 21 4 Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) 18 5 Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) 14

Eintracht Frankfurt - Luka Jovic: "Ich kehre zu Real Madrid zurück"

Luka Jovic von Eintracht Frankfurt hat bekräftigt, dass er im Sommer zu Real Madrid zurückgehen wird. Aktuell ist der Serbe von den Königlichen an seinen Ex-Klub ausgeliehen. "Jeder weiß, dass ich offiziell Spieler von Real Madrid bin, wohin ich auch am Ende der Saison zurückkehren werde", sagte Jovic der Bild-Zeitung.

Bei der Eintracht kommt der Stürmer in der aktuellen Saison in zwölf Einsätzen auf drei Tore und eine Vorlage, nachdem es für ihn zuvor in den anderthalb Jahren in Madrid überhaupt nicht gelaufen war. "Eintracht ist für mich ein besonderer Verein in jeder Hinsicht", sagte Jovic nun.

Die Frankfurter Fans dürfen sich aber nur wenig Hoffnung machen, dass der Stürmer wieder fest von den Hessen verpflichtet wird, denn Real wird versuchen, einen Großteil der 63 Millionen Euro Ablöse, die sie gezahlt haben, bei einem möglichen Weiterverkauf im Sommer wieder einzunehmen. Normalerweise zu viel Geld für die Eintracht, die nur noch auf die Qualifikation für die Champions League hoffen kann, um den Transfer zu stemmen.

"Es ist logisch, dass ich über den weiteren Fortgang meiner Karriere erst in ein paar Monaten sprechen kann", ließ der 23-Jährige noch offen, wie es für ihn weitergeht.