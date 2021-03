Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Bobic könnte drei Leute mit zur Hertha nehmen, die Abstellungen für die Länderspielpause

Bobic will eine neue Herausforderung bei der Hertha annehmen. Drei Kollegen würde er dafür gerne mitnehmen. Alle News und Gerüchte zur Eintracht.

Alle Nachrichten zu Eintracht Frankfurt von heute. Diese News, Informationen und Gerüchte gibt es zu den Hessen aus der Bundesliga am Dienstag.

Eintracht Frankfurt, News: Drei Personalien, die mit Bobic zur Hertha gehen könnten

Falls Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic im Sommer zu Hertha BSC wechseln sollte, würde er offenbar gerne drei Personalien aus Frankfurt nach Berlin mitnehmen. Alle drei holte der 49-Jährige während seiner Amtszeit zu den Adlern. Nun möchte er seinen Stab behalten. Das berichtet die Bild.

Konkret geht es um Chefanalyst Sebastian Zelichowski, Spielkonzeptions-Leiter Matthias Borst und Team-Manager Thomas Westphal. Die drei Verantwortlichen haben maßgeblichen Anteil an dem Erfolg der Eintracht in den letzten fünf Jahren unter Bobic.

Zelichowski formte bei den Frankfurtern die Spielanalyse-Abteilung und begleitet Bobic als persönlicher Referent. Borst, der 2019 von Zelichowski zur Eintracht geholt wurde, sorgt sich als Leiter der Spielkonzeption bei den Hessen um die Spielphilosophie von den Profis bis zur Nachwuchsabteilung. Westphal organisiert als Team-Manager die Reisen, Hotels, Trainingslage und weitere Sachen, die rund um die Mannschaft anfallen.

Noch ist der Wechsel von Fredi Bobic zum Ligakonkurrenten Hertha BSC Berlin noch nicht sicher. Der 49-Jährige würde gerne eine neue Herausforderung annehmen, doch der Verein möchte, dass er seinen Vertrag bis 2023 erfüllt.

Eintracht Frankfurt, News: Die Abstellungen für die Länderspielpause

Durch den Erfolg in der Bundesliga sind die Profis von Eintracht Frankfurt auch bei ihren Nationalmannschaften heiß begehrt. 13 Spieler stellen die Hessen für die kommende Länderspielpause ab. Davon reisen zwei Stars zu Jogi Löw und der DFB-Mannschaft.

Erstmals seit 26 Jahren stellt die #SGE zwei deutsche A-Nationalspieler auf einmal ab:



🇩🇪 Trapp, @AminYounes11

🇯🇵 Kamada

🇷🇸 Jovic, Kostic

🇦🇹 Ilsanker, Hinteregger

🇵🇹 @andrevsilva19

🇨🇭 Sow, Zuber

🇲🇦 Barkok

🇩🇪 Schubert (U21)

🇹🇷 @AliAkman_18 (U21)https://t.co/4Tcb8BuGva — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 21, 2021

Nach fast vier Jahren kehrt Amin Younes damit zur deutschen Nationalmannschaft zurück. "Wir hatten bei der Nationalmannschaft eine gute Zeit zusammen. Aber der Bundestrainer hat einfach die Qual der Wahl. Gehofft habe ich natürlich, davon ausgegangen bin ich aber nicht. Umso mehr freue ich mich über das Comeback", sagte der 27-Jährige dazu im kicker. Mit ihm fährt auch Teamkollege Kevin Trapp zu den Länderspielen. Der Schlussmann wurde als einer von vier Torhütern nominiert.

Für die anderen Nationalspieler der Eintracht geht es in viele verschieden Länder. Luka Jovic und Filip Kostic reisen nach Serbien. Daichi Kamada fliegt nach Japan. Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger treten für Österreich an. Andre Silva kickt in der Pause mit Cristiano Ronaldo für Portugal. Die Liste der Nationalspieler ist lang. Der Verein hofft jedoch darauf, dass alle 13 Spieler fit und gesund zurückkehren.

Eintracht Frankfurt, News: Dokumentarfilm: Trapp liefert Einblicke in seine Karriere

Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp (30) liefert als Hauptdarsteller in einem Dokumentarfilm neue Einblicke in seine Karriere. Neben dem Schlussmann von Eintracht Frankfurt stehen auch der frühere Handball-Weltmeister Henning Fritz und der ehemalige Leichtathlet Edgar Itt für das Projekt "Der Erfolgscode - Der Film" vor der Kamera.

In der Dokumentation sollen unter anderem die Motivation und der Umgang mit Krisen der Protagonisten gezeigt werden. Der fast einstündige Film ist ab dem 25. März in verschiedenen Formaten online zu sehen.

Eintracht Frankfurt, News: Kult-Trainer Stepanovic mit Tipp für Jovic

Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic hat die schlechte Form seines Landsmann Luka Jovic bei Eintracht Frankfurt kommentiert. "Luka hat ein bisschen das Gespür verloren, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz zu sein.“, meinte der 72-Jährige zur Bild-Zeitung.

Dieses Gespür muss der Stürmer, der von Real Madrid an die Hessen verliehen wurde, nur wiederfinden. Aus Sicht von Stepanovic ist sein aktueller Trainer genau der richtige, um den Spieler wieder in die Spur zu bringen. "Die große Fähigkeit von Adi ist, dass er Geduld hat mit seinen Spielern. Dass er sie nicht gleich fallen lässt. Mit diesem Vertrauen bringt er auch Jovic wieder in die Spur. Davon bin ich überzeugt.“, sagte der ehemalige Spieler und Trainer der Eintracht.

Jovic versucht nun seit mehr als zwei Monaten, ein Tor zu erzielen. Am Wochenende beim 5:2-Sieg der Frankfurter gegen Union Berlin war zweimal viel Pech dabei. Einmal verzog er den Ball nur knapp neben das Tor, beim zweiten Mal traf er den Ball nicht perfekt. "Er ist leider nicht so zum Abschluss gekommen, wie er sich das vorgestellt hat, aber ich bin sehr zufrieden mit ihm, weil er sich sehr gut in das Spiel integriert hat", kommentierte Trainer Adi Hütter die Leistung seines Spielers.

