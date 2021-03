Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: SGE hofft auf Hinteregger, Bobic-Nachfolger aus Mailand?

Bei Eintracht Frankfurt hoffen alle auf eine schnelle Rückkehr von Abwehrchef Hinteregger. Alle News und Gerüchte von heute.

Eintracht Frankfurt heute am Mittwoch. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte aus der Bundesliga zu den Hessen.

Alle wissenswerten Nachrichten der letzten Tage über die Eintracht findet Ihr hier:

Eintracht Frankfurt, News: SGE hofft auf Hinteregger

Vor dem wichtigen Spiel um die Champions-League-Plätze gegen Borussia Dortmund hofft Eintracht Frankfurt auf eine schnelle Heilung bei Martin Hinteregger. Nach zwei MRT-Untersuchungen ist immer noch unklar, ob der 28-jährige Abwehrchef für den Bundesliga-Kracher rechtzeitig fit wird. Das berichtet die Hessenschau. Probleme hat der Innenverteidiger mit dem linken Oberschenkel.

Der Österreicher hatte die Länderspielpause wegen seiner Verletzung nicht bei seiner Nationalmannschaft verbracht. Stattdessen ging es für den Eintracht-Spieler in die MRT-Röhre in München und Salzburg. Heute reist Hinteregger zurück nach Frankfurt. Dort hoffen alle auf ein zügiges Verschwinden der Probleme. "Es kann von heute auf morgen passieren, dass er spielen kann", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. "Es geht ihm deutlich besser."

Frankfurts Trainer Adi Hütter möchte jedoch vorsichtig bleiben. Die Chance bestehe, dass sich der wichtige Stammspieler durch zu frühes Belasten seines Oberschenkel noch schlimmer verletze. Für die entscheidenden Spiele im April wäre das für Eintracht Frankfurt verheerend.

Alternativ würde der Coach für das Spiel gegen Borussia Dortmund wohl eine Dreierkette mit Evan N'Dicka, Stefan Ilsanker und Tuta aufstellen. Aktuell liegen die Hessen mit vier Punkten vor dem BVB auf dem vierten Platz.

Eintracht Frankfurt, News: Wird Hendrik Almstadt von der AC Mailand Bobic-Nachfolger?

Der in der Fußballbranche noch größtenteils unbekannte Hendrik Almstadt von der AC Mailand steht offenbar auf der Liste beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt als möglicher Nachfolger von Sportvorstand Fredi Bobic. Das berichtet das Fachmagazin kicker.

Der 48-Jährige arbeitet derzeit beim italienischen Spitzenklub AC Mailand als Assistent der Geschäftsführung. Zuvor war er bereits für den FC Arsenal und Aston Villa tätig. Bobic will die Hessen trotz seines bis 2023 laufenden Vertrages in diesem Sommer verlassen, die Eintracht kündigte allerdings an, ihn nur gegen eine Ablöse ziehen zu lassen.

Der 49-Jährige wird als neuer Manager beim Ligakonkurrenten Hertha BSC gehandelt.

Eintracht Frankfurt, News: Die Verletztenliste vor dem Bundesligaspiel gegen den BVB