Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Younes freut sich auf Löw und will in Frankfurt bleiben, SGE hat Bielefelds Arabi im Fokus

Eintracht Frankfurt, News: Younes freut sich auf Löw und will in Frankfurt bleiben

Für Mittelfeldspieler Amin Younes ist mit der Rückkehr in die Nationalmannschaft ein Traum in Erfüllung gegangen. Bundestrainer Joachim Löw nominierte den Profi von Eintracht Frankfurt für den Auftakt der WM-Qualifikation. Auch bei seinem Klub Eintracht Frankfurt fühlt sich der 27-Jährige, der das letzte seiner bisher fünf Länderspiele im Oktober 2017 bestritt, mehr als wohl.

Knapp sechs Monate nach seinem Wechsel als Leihgabe vom italienischen Erstligisten SSC Neapel kann sich Younes ein langfristiges Engagement in der Banken-Metropole vorstellen. An ihm werde es nicht scheitern, sagte Younes im Interview mit dem kicker, sollte Frankfurt in diesem Sommer oder spätestens 2022 die Kaufoption ziehen.

Younes war in den letzten beiden Spielzeiten bei Neapel kaum zum Einsatz gekommen, in Frankfurt blüht er wieder auf. Auch seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins werden sehr geschätzt. "Irgendwie nervt es mich ein bisschen, immer darauf angesprochen zu werden", so Younes: "Zum Fußball gehört für mich mehr. Deshalb versuche ich, wie jeder bei uns, auch gut gegen den Ball zu arbeiten. Ich versuche, vielfältig zu sein, um der Mannschaft zu helfen."

Seinem ehemaligen Junioren-Nationaltrainer Horst Hrubesch verdankt Younes viel, Hrubesch habe ihn "extrem gefördert". Auch der Wechsel zu Ajax Amsterdam hat Younes geprägt: "Dort habe ich mir wahrscheinlich auch meine heutige Bissigkeit und Aggressivität angeeignet. Wäre ich in Deutschland geblieben, weiß ich nicht, ob es genauso gelaufen wäre."

Die Nationalmannschaft trifft sich am Montag in Düsseldorf, am Donnerstag in Duisburg (20.45 Uhr) geht es zunächst gegen Island. Drei Tage später ist in Bukarest Rumänien der nächste Gegner, am 31. März kommt es erneut in Duisburg zum Duell mit Nordmazedonien.

Quelle: SID

Bobic-Nachfolge: Eintracht Frankfurt hat wohl Bielefelds Arabi im Fokus

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Fredi Bobic, Vorstand Sport bei Eintracht Frankfurt, fällt der Fokus offenbar auf Samir Arabi von Arminia Bielefeld. Neben dem 42-Jährigen sollen HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Leipzigs Markus Krösche ebenfalls von Interesse sein für den Posten, wie der kicker berichtet.

Momentan wird der Blickpunkt jedoch vor allem auf den Mann gerichtet, der bei der Arminia nun seit 10 Jahren verantwortlich ist für den sportlichen Bereich und großen Anteil am Wiederaufstieg hat. Seit 2016 vollzieht er offiziell das Amt als "Geschäftführer Sport" und traf seither wichtige Entscheidungen in Trainer- und Spielerfragen. Arabi, der bereits 2019 beim 1. FC Köln gehandelt wurde, besitzt einen unbefristeten Vertrag bei den Ostwestfalen.

Als weiterer Kandidat steht HSV-Sportvorstand Jonas Boldt auf der Liste. Der 39-Jährige ist im Norden seit Mai 2019 auf dem Posten tätig. Zuvor arbeitete er von 2007-2019 für Bayer 04 Leverkusen in verschiedenen Positionen, auch als Sportdirektor.

Markus Krösche von RB Leipzig, an dem Eintracht Frankfurt ebenfalls interessiert sein soll, sagte zuletzt bereits dem FC Schalke 04 ab, weil er mit Leipzig "noch einiges vor hat". Die Hessen dürften sich also eher geringe Chancen auf den Sportdirektor der Bullen ausrechnen.

