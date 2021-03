Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Die SGE hat Sturmtalent Muci im Visier, Hängepartie um Fredi Bobic

Eintracht Frankfurt sucht nach Stürmern für die potenziellen Abgänge im Sommer. Die Lage um Bobic bleibt weiter unklar. Alle News und Gerüchte.

Die Nachrichten zu Eintracht Frankfurt am Dienstag. Diese aktuellen News, Informationen und Gerüchte gibt es heute zu den Hessen aus der Bundesliga.

Über diese wissenswerten News aus den letzten Tagen zur Eintracht solltet Ihr Bescheid wissen:

Eintracht Frankfurt, Transfers: SGE hat Sturmtalent Muci im Visier

Eintracht Frankfurt plant für die kommende Saison offenbar den Transfer eines Sturmjuwels. Laut Sky hat der 18 Jahre alte Nikolas Muci das Interesse der Hessen geweckt. Aktuell läuft der Angreifer noch für seinen Jugendklub Team Ticino auf.

Der kantonübergreifende Verein ist dafür bekannt, Jugendspieler zu fördern und hat eine Kooperation mit dem FC Lugano. Für die U18-Mannschaft des Klubs erzielte der bullige Stürmertyp bisher 19 Tore in nur 15 Pflichtspielen. Diese Torgefahr soll auch die Aufmerksamkeit von Italiens Rekordmeister Juventus Turin erregt haben. Erste Verhandlungen mit dem Spieler gebe es bisher jedoch noch nicht.

Im Sommer könnte nach der geplanten Rückkehr von Luka Jovic zu Real Madrid eine Lücke im Frankfurter Sturm klaffen. Auch Torjäger Andre Silva ist bei mehreren Teams heiß begehrt und könnte daher nach der Saison das Team verlassen, sollte die Eintracht ein sehr gutes Angebot bekommen. Mit dem 18-jährigen Türken Ali Akman vom türkischen Erstligaklub Bursaspor hat Frankfurt bereits einen Neuzugang für die Offensive eingetütet.

Eintracht Frankfurt, News: Hängepartie um Fredi Bobic - spielt der Sportvorstand auf Zeit?

Fredi Bobic hat angekündigt, Eintracht Frankfurt im Sommer als Sportvorstand zu verlassen. Final geklärt ist seine Zukunft bislang aber weiterhin nicht.

Gemäß des Sportmagazins kicker könnte Bobic, dessen Vertrag am Main noch bis zum 30. Juni 2023 datiert ist, auf Zeit spielen und somit Druck auf die Eintracht ausüben. Diese muss sich nach der Abschiedsankündigung des 49-Jährigen nämlich zumindest nach einem Nachfolger umsehen.

Ist ein Erbe für Bobic gefunden, würde die geforderte Ablösesumme wohl aber sicher erheblich sinken. Frankfurt erweist sich als harter Verhandlungspartner, fordert bislang offenbar fünf Millionen Euro, um Bobic eine Freigabe zu erteilen.

Andernfalls habe Hauptausschuss-Mitglied Stephen Orenstein laut der Bild-Zeitung intern zu verstehen gegeben, Bobic lieber noch ein Jahr behalten zu wollen. Vermutlich nur ein Mittel, um Macht zu signalisieren.

Der Funktionär, den sich Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC als neuen starken Mann in der sportlichen Führung wünscht, soll bei Gesprächen bisher von bloß einer Million Euro als Ablöse gesprochen haben. Zu wenig für seinen aktuellen Arbeitgeber. Es droht eine Hängepartie, wenngleich nach Angaben der Frankfurter Rundschau mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet werde.

Laut Bild erhoffen sich auch die Berliner eine zeitnahe Gewissheit. Unterdessen soll Bobic sich kürzlich mit Hertha-Präsident Werner Gegenbauer über den geplanten Wechsel, die Modalitäten und die neue Saison unterhalten haben.

Eintracht Frankfurt, News: Stepanovic sendet Hoffnung in Corona-Zeiten: "Lebbe geht weider"

Der frühere Bundesligatrainer Dragoslav Stepanovic (72) verbreitet zum Osterfest Hoffnung in schwierigen Corona-Zeiten. "Lebbe geht weider: Das ist für mich Ostern", lautet die Kernaussage eines Videos, das der ehemalige Frankfurt-Coach in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) produziert hat.

In dem 60 Sekunden langen Spot erzählt der serbisch-orthodoxe Christ die biblische Auferstehungsgeschichte nach. Sie wird mit seinem einprägsamen Satz "Lebbe geht weider", den Stepanovic während seiner Trainer-Karriere prägte, eingerahmt.

Stepanovic wolle helfen, ein hoffnungsvolles Zeichen in der Pandemie zu setzen. Gemeinden sollen den Film in Video-Gottesdienste zu Ostern einbauen können.

Eintracht Frankfurt, Spielplan: Die kommenden Begegnungen der Adler