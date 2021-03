Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Silva nennt beide Ronaldos als Vorbilder, Bangen um Hinteregger - Alles zur SGE heute

Frankfurts Stürmer Andre Silva gehört zu den positiven Überraschungen der Saison. Zu seinen Vorbildern zählen beide Ronaldos. Alle News zur Eintracht.

Eintracht Frankfurt empfängt heute Union Berlin. Alle News zur SGE gibt es hier.

Die jüngsten Entwicklungen könnt Ihr hier nachlesen.

Eintracht Frankfurt News: Silva nennt beide Ronaldos als Vorbilder

Topstürmer Andre Silva spielt aktuell die stärkste Saison seiner Karriere. Bereits 19 Saisontore stehen für den Portugiesen zu Buche. Nun hat Silva über seine Vorbilder gesprochen - und prominente Namen genannt.

"Als ich ein Kind war, habe ich viel auf Cristiano Ronaldo und den Brasilianer Ronaldo geschaut. Als Kind habe ich diese Spieler gerne beobachtet", sagte er im Interview mit transfermarkt.de: "Jeder ist anders und ich habe versucht, alles Gute, das ich erkennen konnte, aufzusaugen, um mich zu verbessern und meinen Weg fortzusetzen."

Eintracht Frankfurt bangt um Martin Hinteregger

Eintracht Frankfurt bangt vor dem Heimspiel gegen Union Berlin weiter um den Einsatz von Abwehrchef Martin Hinteregger. "Er hat individuell trainiert", sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag auf der Pressekonferenz: "Ich denke, es wird ein Wettlauf mit der Zeit, ob es sich bis zum Spiel am Samstag ausgeht." Der Österreicher hatte schon das letzte Spiel in Leipzig (1:1) wegen einer leichten Zerrung der Faszie des linken Oberschenkels verpasst.

Verzichten muss die Eintracht heute (im LIVE-TICKER) in der Defensive definitiv auf die verletzten Erik Durm und Almamy Toure sowie den gesperrten Tuta, auch Mittelfeldspieler Amin Younes wird nach seiner fünften Gelben Karte fehlen. Für Hütter ist die Partie gegen Union der Auftakt "in den Monat der Wahrheit". Ab sofort seien "alle Spiele Endspiele", sagte der 51-Jährige.

Gegen die nur sechs Punkte hinter der Eintracht liegenden Berliner rechnet er mit einem "Abnutzungskampf". Die Köpenicker seien ein "sehr unangenehmer Gegner", sagte der Österreicher: "Sie sind taktisch unheimlich diszipliniert. Sie sind unangenehm zu spielen, weil sie die laufstärkste Mannschaft der Liga sind, sehr körperbetont und doch gut Fußball spielen. Mit ihrer Kopfballstärke sind sie gerade bei Standards sehr gefährlich."

Eintracht Frankfurt News: Unions Sportchef Ruhnert versteht Fredi Bobic

Oliver Ruhnert hat Verständnis für den geplanten Ausstieg von Fredi Bobic als Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt trotz laufenden Vertrags gezeigt. Bobic hatte zuletzt bekannt gegeben, dass er die Eintracht im Sommer verlassen werde, obwohl der frühere Bundesliga-Profi dort noch einen Vertrag bis 2023 besitzt. Der 49-Jährige wird als neuer Manager bei Hertha BSC gehandelt.

"Es gibt immer eine Vereinssicht und eine Sicht des Arbeitnehmers. Vereine trennen sich auch von Trainern und Managern, obwohl Verträge laufen", sagte Ruhnert im Interview mit der Frankfurter Rundschau.

Ruhnert wies daraufhin, dass sich im Fußball manche Dinge genau dann ergeben, wenn man es eigentlich gar nicht will. "Auf einmal gehen Türen auf, wo man selbst gebunden ist, aber weiß, dass diese Chance im Jahr drauf obsolet ist. In exponierten Stellungen passiert das in der Wirtschaft übrigens genauso wie im Profisport", sagte der Union-Manager.

Ruhnert, der für die Partie Die Linke im Stadtrat von Iserlohn sitzt, kann auch für sich nicht ausschließen, vertragsbrüchig zu werden. "Allein deshalb, weil man ja auch nie weiß, wie sich private Lebensverhältnisse entwickeln. Ich habe oft für mich persönlich gesagt, dass ich irgendwann zurück ins Sauerland möchte, wo ich herkomme", erklärte der 49-Jährige.

Eintracht Frankfurt: Die kommenden Spiele