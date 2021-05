Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte heute: SGE beschäftigt sich mit Trainern Gerardo Seoane und Edin Terzic

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Adi Hütter denkt Eintracht Frankfurt an Gerardo Seoane und Edin Terzic. Die SGE-News.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.

Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Wird Gerardo Seoane der Nachfolger von Adi Hütter?

Eintracht Frankfurt findet den neuen Trainer möglicherweise in der Schweiz. Nach Informationen der Bild-Zeitung haben Finanzvorstand Oliver Frankenbach und Fußballdirektor Ben Manga den Schweizer Gerardo Seoane im Visier. Der 42-Jährige ist aktuell Trainer der Young Boys Bern und gewann in drei Jahren dreimal die Meisterschaft in der Schweiz.

Seoane hat in Bern zwar einen Vertrag bis 2023, sein Interview am Sonntag beim Schweizer TV-Sender blue Sport klang aber nicht danach, dass er sich einen vorzeitigen Abgang überhaupt nicht vorstellen könne. "Wenn einmal ein Verein kommen sollte, der die richtige Herausforderung darstellt, und ich spüre, dass ich mich da weiterentwickeln kann und man voll auf mich setzt, dann werde ich mir das überlegen", sagte der 42-Jährige.

Nach Informationen der Bild-Zeitung beschäftigt sich auch der neue SGE-Sportchef Markus Krösche mit einer Verpflichtung Seoanes. Konkurrenz könnte aus der Bundesliga kommen, da laut Bild auch Bayer Leverkusen den Trainer der Young Boys Bern auf dem Zettel hat.

Der Schweizer ist Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz und war vor seiner Zeit bei den Young Boys beim FC Luzern bei der ersten Mannschaft als Chef-, Co- und Interimstrainer aktiv und trainierte zudem die U18 und U21-Mannschaft des Vereins.

Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: SGE hat wohl Interesse an BVB-Trainer Edin Terzic

Eintracht Frankfurt könnte bei der Trainersuche auch in der Bundesliga fündig werden. Das Karussell dreht sich vor allem unter den Top-Teams derzeit in hohem Tempo. Weil bei Borussia Dortmund Marco Rose übernimmt, könnten sich für den aktuellen BVB-Coach Edin Terzic neue Optionen auftun. Nach Informationen der Bild denkt Eintracht Frankfurt über Terzic als Nachfolger von Adi Hütter nach, der kommende Saison Marco Rose in Mönchengladbach beerbt.

Neben der Eintracht soll auch Bayer Leverkusen Interesse an Terzic haben, der aktuelle Interimstrainer Hannes Wolf hat zwar nur einen Vertrag bis zum Ende der Saison, sein Standing im Verein soll aber gut sein.

Nach aktuellem Stand soll Terzic kommende Saison unter Marco Rose als Co-Trainer arbeiten. Doch die Erfolge des 38-Jährigen - am Donnerstag könnte er im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig einen Titel gewinnen - haben ihn für andere Vereine interessant gemacht. Auch der VfL Wolfsburg soll Interesse haben, falls Oliver Glasner den Verein verlässt.

"Wir planen ganz klar mit Edin im Trainerteam für die neue Saison und wir hoffen, dass sich an dieser Planung nichts ändern wird", sagte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt. Es gab allerdings auch schon Stimmen beim BVB, dass man sich mit Terzic unterhalten würde, wenn dieser mit einem konkreten Wunsch käme. Terzic selbst ist auf das Interesse anderer Vereine öffentlich noch nicht eingegangen.

Eintracht Frankfurt, News: Adi Hütter verliert durch Aussagen und Negativtrend an Rückhalt bei Fans und Verantwortlichen

Dass die ganzen Diskussionen um die Nachfolge von Adi Hütter an Verein und vor allem Mannschaft nicht spurlos vorbeigehen, zeigt die aktuelle Form der Eintracht. Seit Hütter verkündete, nach der Saison zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln, steckt Frankfurt in einem Formtief. Am 28. Spieltag hatte die SGE als Tabellenvierter sieben Punkte Vorsprung auf den BVB, vor dem 33. Spieltag steht man auf Rang fünf mit einem Punkt Rückstand auf Dortmund.

Hütter wies nach dem 1:1-Unentschieden zuletzt gegen Mainz 05 die Schuld von sich und der Mannschaft. "An mir liegt es nicht und an der Mannschaft liegt es auch nicht", sagte der 51-Jährige der ARD. Zuvor habe seine Mannschaft "sicherlich an der Obergrenze" gespielt, sagt Hütter. "Im schlechtesten Fall werden wir Fünfter." Das klingt nicht nach der vollen Überzeugung, die Champions-League-Plätze zu erreichen. In der eigenen Hand hat es die Eintracht nicht mehr, die Königsklasse zu erreichen.

Die Aussagen von Hütter sorgten in Frankfurter Fankreisen für Irritation. Es wurde die sofortige Trennung von Hütter gefordert, auch vereinsintern habe man darüber nachgedacht. Laut kicker habe Hütter intern enorm an Autorität eingebüßt.

Was dagegenspricht ist der Mangel an Alternativen und die fällige Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro, die Frankfurt am Saisonende kassiert. Zudem ist der Verein damit beschäftigt, auf vielen Ebenen neues Personal zu akquirieren. Für Sportvorstand Fredi Bobic wurde mit Markus Krösche bereits ein Nachfolger gefunden, die Posten des Trainers und des Sportdirektors sind noch vakant. Auch hinsichtlich des Kaders gibt es für kommende Saison noch viel Ungewissheit. Die Eintracht hat noch viele Problemfelder zu lösen.

Eintracht Frankfurt, News: Das Restprogramm von Wolfsburg, Dortmund und Frankfurt im Kampf um die Champions-League-Plätze