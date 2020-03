DFB-Pokal heute live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Das Viertelfinale im deutschen Pokalwettbewerb steht an. Goal verrät Euch, wie der DFB-Pokal heute live im Free-TV gezeigt / übertragen wird.

Acht Teams kämpfen um den begehrten Goldpokal im der Saison 2019/20: Im Viertelfinale des Wettbewerbs warten heute interessante Partien auf die Fans des deutschen Pokalwettbewerbs.

Am Dienstagabend muss der große Favorit des Wettbewerbs ran: Der FC Bayern München gibt beim FC Schalke 04 seine Visitenkarte ab. Zudem trifft der einzig verbliebene Regionalligist - der 1. FC Saarbrücken - auf .

Einen Tag später stehen dann zwei -Duelle auf dem Programm. , , und auch - allesamt wollen sie in das Halbfinale des DFB-Pokals. Wer schafft den Sprung unter die Top-4?

DFB-Pokal heute live im Free-TV anschauen: Goal liefert den Überblick über die Übertragung der Spiele und verrät Euch also, wie die Spiele gezeigt / übertragen werden. Hier gibt's den Ticker zur Viertelfinal-Auslosung zum Nachlesen.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Das Viertelfinale auf einen Blick

DATUM ERGBEBNIS / UHRZEIT PARTIE Dienstag, 3. März 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf Dienstag, 3. März 20.45 Uhr FC Schalke 04 vs. FC Bayern München Mittwoch, 4. März 18.30 Uhr Bayer Leverkusen vs. Union Berlin Mittwoch, 4. März 20.45 Uhr Eintracht Frankfurt vs. SV Werder Bremen

DFB-Pokal heute live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Viertelfinale, es wird langsam spannend, da es in die entscheidende Phase des Wettbewerbs geht. Die große Frage an diesem Dienstag ist, wo denn der DFB-Pokal heute live im TV gezeigt / übertragen wird. Laufen die Spiele im Free-TV? In diesem Absatz geben wir Euch auf diese Frage eine ausführliche Antwort.

Eines vorab: Zwei deutsche Free-TV-Sender haben in dieser Saison Übertragungsrechte für den Pokalwettbewerb. ARD und Sport 1 zeigen / übertragen ausgewählte Spiele in voller Länge.

DFB-Pokal heute live im Free-TV verfolgen: Diese Spiele werden gezeigt / übertragen

Der DFB-Pokal wird heute live im Free-TV übertragen, das sind doch schon einmal gute Nachrichten für alle Fans, die Pokalspiele live anschauen wollen. Doch wie teilen sich die Begegnungen auf, welche werden in voller Länge gezeigt?

DFB-Pokal heute live im Free-TV bei der ARD sehen

Das Erste hält an diesem Spieltag des DFB-Pokals gleich die Übertragungsrechte an zwei Viertelfinalbegegnungen. Zwei Spiele werden also in voller Länge live bei der ARD übertragen. Die Regelung besagt, dass der Sender von Runde drei bis zum Halbfinale je zwei Duelle pro Spieltag zeigt. In der Übersicht seht Ihr, welche Begegnungen diesmal betroffen sind:

Dienstag, 3. März (20.45 Uhr): vs.

vs. Mittwoch, 4. März (20.45 Uhr): Eintracht Frankfurt vs. SV Werder Bremen

Ihr seht also, dass nicht nur das vorhergegangene Achtelfinale in voller Länge im ersten deutschen Fernsehen gezeigt wurde, sondern auch die Spiele des Viertelfinales dort laufen. Und: Das DFB-Pokalfinale wird ebenfalls live in der ARD übertragen - natürlich im Free-TV.

DFB-Pokal heute live im Free-TV bei Sport1 anschauen

Neben der ARD kommt auch Sport 1 in dieser Saison 2019/20 eine Bedeutung zu, wenn es um die Live-Übertragung des DFB-Pokals geht. Denn: Der Sportsender zeigt / überträgt ausgewählte Begegnungen des Wettbewerbs ebenfalls live im Free-TV.

Im Vergleich zur ARD hat Sport 1 zwar etwas weniger Fußball heute live im Free-TV parat, dennoch umfasst das Übertragungspaket jeweils ein Duell von der ersten Runde bis zum Viertelfinale. An diesem Spieltag sind die vollen 90 Minuten von diesem Spiel live im Free-TV zu sehen:

Mittwoch, 4. März (18.30 Uhr): Bayer 04 Leverkusen vs. Union Berlin

DFB-Pokal heute live im TV sehen: So werden die Spiele noch gezeigt / übertragen

Wir wissen nun, dass drei von vier Viertelfinalspielen heute live im Free-TV zu sehen sein werden. ARD und Sport 1 zeigen / übertragen die Spiele in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Doch wie sieht es im Pay-TV aus? Hat auch Sky seine Finger im Spiel und zeigt so Spiele in voller Länge im TV?

DFB-Pokal heute live im TV verfolgen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Sky zeigt / überträgt auch in diesem Jahr alle 63 Spiele des DFB-Pokals heute live im TV. Dabei kommen die Spiele auf Sky entweder in voller Länge als Einzelspiel oder live in der Sky Konferenz. An diesem Viertelfinalspieltag wird es jedoch keine Konferenz geben, da alle Duelle zeitversetzt angepfiffen werden und so nicht gleichzeitig beginnen.

Einen kleinen Haken hat der Service von Sky jedoch: Um den DFB-Pokal heute live bei Sky zu sehen, müsst Ihr jedoch ein Abonnement bei Sky haben. Unter dem Link findet Ihr alle möglichen Pakete, die man bei Sky kaufen kann und Ihr erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden es gibt.

DFB-Pokal heute nicht live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Dienstag, 3. März 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf Sky / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Dienstag, 3. März 20.45 Uhr FC Schalke 04 vs. FC Bayern München Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Mittwoch, 4. März 18.30 Uhr Bayer Leverkusen vs. Union Berlin Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Mittwoch, 4. März 20.45 Uhr Eintracht Frankfurt vs. SV Werder Bremen Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Alle Informationen zur Übertragung heute

Der deutsche Pokalwettbewerb wird im Viertelfinale auf zwei verschiedene Möglichkeiten übertragen. Der DFB-Pokal kommt heute live im Free-TV und auch im Pay-TV. Nun blicken wir auf die Details der Übertragungen live im Free-TV.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: FC Schalke 04 vs. FC Bayern München in der ARD

Der FC Bayern München gastiert am Dienstagabend beim FC Schalke 04 und das Erste zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten im DFB-Pokal heute live im Free-TV. In der Bundesliga haben die Münchner beide Duelle gegen den FC Schalke gewonnen (5:0, 3:0). Wie geht es im deutschen Pokalwettbewerb aus?

FC Schalke 04 vs. FC Bayern München heute live im Free-TV bei der ARD! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Moderator : Alexander Bommes

DFB-Pokal live im Free-TV: Bayer Leverkusen vs. Union Berlin auf Sport1 sehen

Am Mittwoch ist das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Union Berlin der Startschuss um 18.30 Uhr. Das Viertelfinale des DFB-Pokals wird heute live im TV bei Sport 1 gezeigt / übertragen.

Bereits um 17.30 Uhr gibt es die Vorberichte des Sportsenders, ehe dann eine Stunde später die vollen 90 Minuten angepfiffen werden.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin live im Free-TV bei Sport1! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

Stefan Effenberg Moderatorin: Laura Papendick

Mittwoch im Pokal vs @bayer04fussball , aller guten Dinge sind 3



🎤Urs Fischer dazu: "Wir müssen alles richtig machen und dürfen möglichst keine Fehler begehen."



Die ganze Pressekonferenz auf #AFTV https://t.co/msaymzVh98 #fcunion #B04FCU #pokal #pressekonferenz pic.twitter.com/KmOvVfG4mb — 1. FC Union Berlin (@fcunion) March 2, 2020

DFB-Pokal live im Free-TV: Eintracht Frankfurt vs. SV Werder Bremen in der ARD sehen

Am Sonntag wurde die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Werder Bremen noch abgesagt, da die Frankfurter ihre Europa-League-Partie gegen Salzburg zwei Tage vorher noch nachholten. Nun treffen die beiden Bundesligisten im DFB-Pokal aufeinander. Das Free-TV zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten live in der ARD. Wer kommentiert und wer ist der Moderator der Sendung in der ARD?

Eintracht Frankfurt vs. SV Werder Bremen live im Free-TV bei ARD! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals: