Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM? Der DFB-Pokal und die Übertragung

Im DFB-Pokal streiten sich Leverkusen und Union Berlin ums Weiterkommen. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Viertelfinalkracher im : trifft auf . Anpfiff ist an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Im DFB-Pokal stehen auch im Viertelfinale natürlich noch andere Begegnungen an, dabei kommt es unter den letzten acht Teams zu weiteren interessanten Spielen. Hier gibt's die Spiele auf einen Blick.

Wer zeigt / überträgt das Duell im DFB-Pokal zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert einen Überblick über die Arten der Live-Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin live?

Duell Bayer 04 Leverkusen - Union Berlin Datum Mittwoch, 4. März 2020 | 18.30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen ( )

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin live im TV?

Der DFB-Pokal wird in diesem Jahr live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen - soweit die guten Nachrichten für alle Fans, die Leverkusen gegen Union Berlin am Mittwoch live im TV sehen wollen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr in aller Ausführlichkeit, welche Möglichkeiten Ihr habt.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin live im Free-TV bei Sport1 sehen

Das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Bundesligisten wird live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass sich Sport1 bis einschließlich der nächsten Saison von der ersten Runde bis zum Viertelfinale die Übertragungsrechte an jeweils einer Begegnung im DFB-Pokal gesichert hat.

Nachdem Sport1 zuvor bereits die Duelle zwischen dem KFC Uerdingen und , dem und Bayern München sowie und gezeigt hat, wird der TV-Sender in dieser Runde Bayer Leverkusen gegen Union Berlin übertragen.

Bereits um 17.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anstoß beginnt Sport1 mit den Vorberichten, als Moderatoren sind am Abend Laura Papendick und Jochen Stutzky im Einsatz. Sobald die beiden Teams ins Stadion einlaufen, übernehmen Kommentator Markus Höhner sowie Experte Stefan Effenberg am Mikrofon.

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

Stefan Effenberg Moderatorin: Laura Papendick

Sky zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin live im Pay-TV

Doch nicht nur kommt die Begegnung zwischen Leverkusen und Union Berlin live im deutschen Fernsehen bei Sport 1, auch im Bezahlfernsehen werden die vollen 90 Minuten (oder mehr) gezeigt / übertragen. Bei Sky läuft die Partie in voller Länge - Ihr benötigt jedoch ein Abonnement beim Streamingdienst, um das Spiel zu sehen.

Sky zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin als Einzelspiel im TV: Hier gibt's alle Infos!

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator : Martin Groß

: Martin Groß Kanal: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin: Den DFB-Pokal in der Saison 2019/20 live im TV sehen - alle Infos

Für die DFB-Pokalsaison 2019/2020 haben sich drei Fernsehsender die Übertragungsrechte gesichert: Sky , die ARD und Sport 1 zeigen / übertragen die Spiele live im deutschen Fernsehen - für Leverkusen gegen Berlin gibt es sogar gleich mehrere Möglichkeiten, wie das Pokalspiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

DFB-Pokal live im TV verfolgen - Bayer Leverkusen vs. Union Berlin: Hier bekommt Ihr alle Infos

Bayer gegen Union Berlin live bei Sky? Der Bezahlsender überträgt alle 63 Partien des Wettbewerbs live und in voller Länge im Einzelspiel sowie in der Konferenz - von der ersten Runde bis zum Finale. Allerdings laufen die Spiele des DFB-Pokals ausschließlich im Pay-TV. Ein Sky-Abonnement ist Voraussetzung, um alle Partien schauen zu können.

Bayer Leverkusen vs. Union live in der ARD? Das Erste überträgt ausgewählte Spiele live im Free-TV. Insgesamt zeigt die ARD von der ersten Runde an neun Spiele live im TV. Das Übertragungspaket umschließt in der ersten und zweiten Runde jeweils ein Spiel. Von der zweiten Runde bis zum Halbfinale zeigt die ARD dann jeweils zwei Spiele live im Free-TV. Den krönenden Abschluss stellt das Finale dar, welches ebenfalls live im Free-TV übertragen wird.

DFB-Pokal live auf Sport 1: Neu dabei ist seit dieser Saison der Sportsender aus Ismaning bei München. Insgesamt vier ausgewählte Spiele zeigt Sport 1 live im Free-TV. Das Übertragungsangebot umfasst jeweils eine Partie von der ersten Runde bis zum Viertelfinale. Und in der Runde der letzten acht Teams zeigt der TV-Sender das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin live im Free-TV.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin im LIVE-STREAM?

Union Berlin gastiert am Mittwoch bei Bayer Leverkusen und das deutsche Fernsehen ist gleich auf zwei Kanälen live im TV mit dabei (Sky und Sport 1). Doch wie sieht es im World Wide Web aus, gibt es die Begegnung auch live im Stream zu sehen? Wir kennen die Antwort und geben Sie Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin live im Stream

Wie wir aus dem Abschnitt zur der Live-Übertragung im deutschen Fernsehen ja bereits wissen, werden die Pokalpartien auch live bei Sky gezeigt / übertragen. Dementsprechend hat der Pay-TV-Sender auch die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen gegen Union Berlin live im Stream parat.

Die erste dabei in den Sinn kommende Option ist das Streamingportal Sky Go. Habt Ihr ein Abonnement bei Sky, dann ist Sky Go auch nicht mehr fern, schließlich erhaltet Ihr dazu dann einen Gratis-Login.

Zu Leverkusen gegen Union Berlin läuft der LIVE-STREAM bei Sky Go analog zur TV-Übertragung bei Sky. Wer dort kommentiert seht Ihr weiter oben im Artikel.

Leverkusen vs. Union in der kostenlosen Sky-Go-App sehen - hier gibt's die Begegnung in voller Länge - der Download geht hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin im LIVE-STREAM

Neben Sky Go hat Sky Ticket auch einen LIVE-STREAM zum Duell der beiden Bundesligisten parat. Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, das es Euch ermöglicht, Sky ohne lange Vertragslaufzeiten zu nutzen.

Bei Sky Ticket bekommt Ihr das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal sowie die Bundesliga und Premier League im LIVE-STREAM erleben könnt, für 9,99 Euro im ersten Monat. Nach Abschluss der ersten vier Wochen kostet Sky Ticket 29,99 Euro monatlich , lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen. Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Homepage des Unternehmens.

Eines ist aber sicher: Mit Sky Ticket verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung zwischen Bayer und Union.

Die Onefootball-App zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin im LIVE-STREAM

Doch nicht nur Sky und die ARD haben den DFB-Pokal im LIVE-STREAM im Angebot: Auch die App Onefootball zeigt / überträgt die Begegnungen des DFB-Pokals ab der 2. Hauptrunde live im Stream.

Das geht ganz einfach: Ihr könnt Euch in der App eine gewünschte Partie aus dem DFB-Pokal aussuchen und diese dann als Einzelspiel buchen - jedoch kostenpflichtig. Pro Spiel zahlt Ihr dafür 3,99 Euro. Hier gibt's alle Infos.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM?