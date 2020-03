Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung im DFB-Pokal

DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen zwei Bundesligisten: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live im TV und LIVE-STREAM?

Der letzte Halbfinalist im wird gesucht: Am Mittwochabend um 20.45 Uhr treffen und in der Commerzbank Arena aufeinander.

Eine wahre Wundertüte ist derzeit die Eintracht aus Frankfurt. Das Team von Trainer Adi Hütter durchlebt in den vergangenen Wochen ein Auf und Ab. Nach dem 5:0-Sieg gegen Augsburg gab es ein 0:4 in Dortmund. Der souveräne Einzug in das Achtelfinale der Europa League gegen RB Salzburg wurde von einem zwischenzeitlichen 1:2 gegen Union Berlin getrübt. Wie präsentieren sich Hinteregger, Kostic und Co. nun im DFB-Pokal?

In der tut sich Werder Bremen seit Beginn der Rückrunde unfassbar schwer. Das Team von Florian Kohfeldt steht auf einem Abstiegsplatz und hat bereits acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Im DFB-Pokal eliminierte man in der Vorrunde zwar den BVB (3:2), doch seither setzte es drei Pleiten in Folge. Torverhältnis dabei: 0:7.

Übrigens: Beide Teams hatten am vergangenen Wochenende spielfrei, weil das Bundesligaduell zwischen der SGE und Werder verschoben wurde. Hintergrund war die Austragung des Frankfurter Euro-League-Spiels gegen Salzburg am Freitagabend.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des DFB-Pokals und verrät, wie der Direktvergleich zwischen der SGE und Bremen aussieht. Hier gibt's weitere Informationen zum DFB-Pokal.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live? Der DFB-Pokal auf einen Blick

Duell Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen Datum Mittwoch, 4. März 2020 | 20.45 Uhr Ort Commerzbank Arena, Frankfurt Zuschauer 51.500 Plätze

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live im TV?

Es werden bereits drei Halbfinalisten feststehen, wenn am Mittwochabend das Duell zwischen Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen den Abschluss des Viertelfinales des DFB-Pokals bildet. Doch wer zeigt das Spiel live im TV? Hier erfahrt Ihr es.

Das Erste zeigt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live im Free-TV

Es gibt gute Nachrichten für alle Fans von Eintracht Frankfurt und Werder Bremen: Das Free-TV nimmt sich der Übertragung der vollen 90 Minuten an und strahlt Live-Bilder aus der Commerzbank Arena kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen aus. Doch welcher Sender ist für die Übertragung zuständig?

Das Erste zeigt / überträgt am Mittwoch Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live im Free-TV. Die ARD ist einer von mehreren Sendern, die den deutschen Pokalwettbewerb im Fernsehen ausstrahlen. Wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumschreiben, sondern fangen gleich mit den knackigen Informationen an. Es folgen Details zu Übertragung des Spiels in voller Länge in der ARD.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen wird live im Free-TV bei der ARD gezeigt / übertragen:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr (nach der Tagesschau)

: 20.15 Uhr (nach der Tagesschau) Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Reporter: Tom Bartels

Tom Bartels Experte : Thomas Broich

: Thomas Broich Moderation: Jessy Wellmer

Kostenlos im deutschen Fernsehen den DFB-Pokal am Mittwoch sehen? Das geht mit der ARD. Der Sender zeigt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen in voller Länge im Free-TV. Alternativen gesucht? Dann lest weiter und erfahrt, wie Ihr die vollen 90 Minuten noch sehen könnt.

Sky überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen in voller Länge live im TV

Seid Ihr mit dem Team, welches von der ARD zu Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen geschickt wird, nicht einverstanden? Dann habt Ihr im deutschen Fernsehen eine Alternative, wie Ihr SGE vs. Bremen ebenfalls anschauen könnt.

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen ebenfalls live im TV. Jedoch kommt das ganze Duell im DFB-Pokal nicht kostenlos auf Eurem TV-Bildschirm. Das Viertelfinale läuft nur im Pay-TV.

Das bedeutet, dass Ihr den DFB-Pokal am Mittwoch nur mit einem Sky-Abonnement seht. Dieses muss zwingend abgeschlossen werden, um das Spiel zu sehen. Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Registrierung bei Sky. Es folgen erneut Details zur Übertragung des Spiels live im TV bei Sky.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Sky zeigt / überträgt das Einzelspiel im TV

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Kanal: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Normalerweise zeigt / überträgt Sky den DFB-Pokal nicht nur live mit den Einzelspielen, sondern auch in der Konferenz. Das war in den Vorrunden immer der Fall, doch ab dem Viertelfinale, wenn die Spiele zeitversetzt anfangen, ist das nicht mehr der Fall. Sky zeigt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen also ausschließlich in voller Länge im Einzelspiel.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM?

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen wird am Mittwochabend nicht nur live im TV bei der ARD und Sky gezeigt / übertragen, sondern kommt alternativ auch in einem LIVE-STREAM. Welche Optionen Ihr dabei habt, das stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Das Erste zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live im Stream

Im Free-TV ist die ARD der Sender, der die ganze Begegnung zwischen den beiden Bundesligisten im Fernsehen ausstrahlt. Im Netz fällt der ARD diese Ehre ebenfalls zu: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen wird live im Stream der ARD gezeigt / übertragen.

Das Erste zeigt die vollen 90 Minuten kostenlos im LIVE-STREAM - diesen Service bietet der Sender unter www.daserste.de an.

Um 20.15 Uhr beginnt das Erste mit der Vorberichterstattung zum DFB-Pokal-Spiel. Um 20.45 Uhr ertönt dann auch im LIVE-STREAM zu Frankfurt vs. Bremen der Anpfiff. Das ist allerdings nur eine Option, denn Sky hat ebenfalls Bilder des Spiels im LIVE-STREAM parat.

Sky Go zeigt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen am Mittwoch im LIVE-STREAM

Neben dem Ersten ist also auch Sky dafür zuständig, dass die vollen 90 Minuten von Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM übertragen werden. Dafür ist der Online-Dienst Sky Go zuständig. Der Dienst hat das ganze Spiel live im Stream im Angebot. Dieser zeigt / überträgt das TV-Bild des Senders auf die mobilen Geräte der Nutzer.

Sky Go zeigt also das Duell in voller Länge - allerdings nur, wenn Ihr Kunde bei Sky seid. Ist das nicht der Fall, dann müsst Ihr noch vor dem Spielbeginn ein Sky-Abonnement abschließen. Mit diesem erhaltet Ihr dann einen Zugang zur LIVE-STREAM-Welt von Sky Go.

Sky Go zeigt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM - die App zu Sky Go hier herunterladen:

Sky Ticket überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM

Sky bietet jedoch nicht nur mit Sky Go die Option, die Begegnung Frankfurt vs. Werder Bremen in voller Länge zu sehen. Sky Ticket hat das ganze Duell im DFB-Pokal ebenfalls im Angebot. Dabei habt Ihr einen entscheidenden Vorteil, denn Sky Ticket läuft nicht über ein reguläres Sky-Abo, sondern ist ein eigenständiges Angebot.

Sky Ticket überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM und das mit einem einfachen und unkomplizierten Abonnement des Senders. Für nur 9,99 Euro im ersten Monat könnt Ihr zahlreiche Events aus dem DFB-Pokal, der Bundesliga und der Premier League sehen. In einem langfristigen Abonnement kostet Sky Ticket dann 29,99 Euro pro Monat, monatlich kündigen geht aber jederzeit.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: DFB-Pokal: Onefootball zeigt den DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Das Viertelfinale des DFB-Pokals steht auf dem Programm: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen wird an diesem Mittwoch ebenfalls im LIVE-STREAM von Onefootball gezeigt / übertragen.

Die vollen 90 Minuten laufen im Stream, wenn Ihr Euch bei Onefootball für die Begegnung aus der Commerzbank Arena entscheidet. Ihr könnt Euch in der App ein Viertelfinale aus dem DFB-Pokal aussuchen und dieses dann als Einzelspiel buchen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live im TV und LIVE-STREAM?

DFB-Pokal - Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Wer zeigt alle Spiele live im TV und LIVE-STREAM?

Der DFB-Pokal wird in der Saison 2019/20 live im TV und auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Das habt Ihr in den Zeilen oben erfahren. In diesem Abschnitt wollen wir Euch aber einen grundlegenden Überblick geben, wer denn in dieser Spielzeit die Übertragungsrechte für die Spiele besitzt.

Eine Informationen, die sicher gleich einmal alle Fragen ein Stück weit beantwortet ist: Sky, die ARD und Sport 1 sind die drei Sender, die den DFB-Pokal in dieser Saison live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Sky zeigt den DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky ist der Sender, der alle Begegnungen des DFB-Pokals live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Alle 63 Partien des Wettbewerbs kommen dort live und in voller Länge.

Der Vorteil an Sky ist, dass der Kanal alle Begegnungen im Einzelspiel oder auch in der Konferenz (wenn möglich) ausstrahlt. Der Nachteil ist das verbindliche Sky-Abonnement, welches Ihr zwingend benötigt. Mit Sky Go und Sky Ticket bietet der Sender zwei Plattformen, auf denen die Begegnungen im TV und im LIVE-STREAM laufen.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Das Erste überträgt den DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM

Das Erste zeigt an diesem Mittwoch Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live und in voller Länge. Das zeigt Euch bereits, dass die ARD ebenfalls ihre Finger im Spiel hat, wenn es um die Übertragung der Spiele live im TV und LIVE-STREAM geht. Neun Pokalspiele kommen in dieser Saison live in der ARD - auf folgende Spiele könnt Ihr Euch noch freuen:

Viertelfinale - zwei Spiele live im TV und LIVE-STREAM

- Spiele live im TV und LIVE-STREAM Halbfinale - zwei Spiele live im TV und LIVE-STREAM

- Spiele live im TV und LIVE-STREAM Finale live im TV und LIVE-STREAM

Das Erste zeigt / überträgt den DFB-Pokal nicht nur live im TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Bestes Beispiel: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen am Mittwoch um 20.45 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Sport1 zeigt / überträgt den DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM

Neben Sky und der ARD gibt es noch einen weiteren Sender, der ausgewählte Spiele im DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM zeigt. Im Free-TV kommt bei Sport 1 der DFB-Pokal ebenfalls live im TV.

Zudem kommt das LIVE-STREAM-Angebot von Onefootball noch hinzu, welches wir Euch oben bereits geschildert haben.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen? Die VIDEO-Highlights vom letzten Duell

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen? Der Direktvergleich