Union Berlin vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung des DFB-Pokals

In dieser Woche gehen im DFB-Pokal die Viertelfinal-Partien über die Bühne. Die erste davon, Union Berlin gegen FC St. Pauli, steht am Dienstag um 20.45 Uhr auf dem Programm. Während die Eisernen in der Bundesliga um einen Europacup-Startplatz kämpfen, befinden sich die Kiezkicker in der 2. Liga mitten im Aufstiegsrennen.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Union Berlin trat in den ersten beiden Pokalrunden jeweils gegen Drittligisten an. Hierbei setzte sich die Elf von Urs Fischer bei Türkgücü München und nach der Verlängerung bei Waldhof Mannheim durch. Danach gelang im Achtelfinale ein 3:2 beim Stadtrivalen Hertha BSC.

Der FC St. Pauli überraschte in der letzten Runde mit einem 2:1-Heimsieg gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund. Für die Mannschaft von Timo Schultz hatte die Pokalsaison erfolgreich mit einem Gastspiel beim Drittligisten 1. FC Magdeburg (3:2) begonnen. Es folgte ein weiterer 3:2-Sieg gegen den Ligarivalen Dynamo Dresden.

Heute um 20.45 Uhr kommt es im Rahmen des Viertelfinales im DFB-Pokal zur Partie Union Berlin – FC St. Pauli. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

Union Berlin vs. FC St. Pauli: Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: Union Berlin vs. FC St. Pauli Datum: Dienstag, 1. März 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Union Berlin gegen FC St. Pauli heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Im April 2018 vergab der DFB die Senderechte für die Pokalsaisons 2019/2020 bis 2021/2022. Hierbei darf Sky alle Begegnungen ausstrahlen. Zudem zeigen die ARD, das ZDF und Sport1 ausgewählte Pokalspiele im Free-TV. GOAL erklärt Euch nachfolgend, wo Ihr Euch die Übertragung des Duells Union Berlin vs. St. Pauli anschauen könnt.

Union Berlin vs. FC St. Pauli heute live bei der ARD im Free-TV

Auch wenn das ZDF also zu den Rechtehaltern gehört, laufen die Pokalspiele im öffentlich-rechtlichen TV ausschließlich beim Ersten. Hierbei könnt Ihr seit dem Achtelfinale zwei Partien pro Runde bei der ARD mitverfolgen. Dazu zählt die heutige Begegnung Union – St. Pauli. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr und zuvor startet um 20.15 Uhr die Vorberichterstattung. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung im Free-TV:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Bastian Schweinsteiger

Live auf Sky: So könnt Ihr Union Berlin vs. FC St. Pauli im Pay-TV anschauen

Zusätzlich könnt Ihr Euch das Match Union Berlin gegen FC St. Pauli wie alle anderen Pokalspiele bei Sky ansehen. Der Pay-TV-Sender verwendet zahlreiche Kanäle, wobei Ihr für die Ausstrahlung der Partie im Stadion An der Alten Försterei auf Sky Sport 1 schalten müsst. Zusätzlich könnt Ihr die Partie in HD genießen. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung im Bezahlfernsehen:

Sender der Übertragung: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Falls Ihr die Partien im Rahmen des DFB-Pokals im TV anschauen möchtet, benötigt Ihr das Sport-Paket. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo um 20 Euro und einer Kombination mit dem Bundesliga-Paket um 32,50 Euro entscheiden. Auf der Webseite von Sky findet Ihr zahlreiche weiterführende Infos.

Union Berlin gegen FC St. Pauli dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Es stehen also hinsichtlich der TV-Übertragung der Begegnung Union vs. St. Pauli zwei Optionen zur Auswahl. Außerdem könnt Ihr Euch das Pokalduell im LIVE-STREAM ansehen. Dafür könnt Ihr Euch zwischen vier Optionen entscheiden.

Union Berlin vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt die erste davon dar. Das hauseigene Streamingportal von Sky zeichnet sich unter anderem dank seiner Benutzerfreundlichkeit heraus, denn Ihr müsst Euch lediglich einloggen. Allerdings erfolgt die Freischaltung nicht unmittelbar nach dem Vertragsabschluss. Daher müsst Ihr Euch möglicherweise mit einer der Wiederholungen des Matches Union Berlin vs. St. Pauli begnügen.

Mit Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: Union Berlin vs. FC St. Pauli

Beim Sky Ticket müsst Ihr hingegen nicht auf die Freischaltung warten. Obendrein ist keine Bindung erforderlich. Trotzdem bietet Euch das Paket "Supersport" für 29,99 Euro Zugriff auf das gesamte Sportangebot. Genauer gesagt könnt Ihr Euch zusätzlich zum DFB-Pokal etwa die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die Premier League anschauen. Dazu kommen die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und die PGA-Tour. Und Ihr könnt alles mit zwei Geräten gleichzeitig mitverfolgen.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM im Sky mitverfolgen: Union Berlin gegen den FC St. Pauli

Allerdings könnt Ihr im Fall des DFB-Pokal auch für einzelne Begegnungen auf den Tisch legen. Das habt Ihr einer Kooperation von Sky mit der Plattform OneFootball zu verdanken. Hierbei müsst Ihr pro Partie 3,99 Euro bezahlen.

In der Sportschau wurde soeben das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Wir spielen im Viertelfinale bei Union Berlin. Was sagt Ihr zum los?#fcsp | #dfbpokal | #fcufcsp pic.twitter.com/NeTXzd3JcQ — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 30, 2022

Union Berlin gegen FC St. Pauli im LIVE-STREAM bei der ARD: So seht Ihr den DFB-Pokal kostenlos

Außerdem stellt die ARD auf ihrer Webseite rund um die Uhr einen Live-Stream zur Verfügung. Dort könnt Ihr selbstverständlich auch dieses Pokalduell mitverfolgen. Und das trifft wenig überraschend ebenso auf die Vorberichte zu.

Zu Union Berlin gegen FC St. Pauli via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr könnt auch auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Damit bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten im Pokalduell Union Berlin gegen FC St. Pauli im Bilde. Zu diesem Zweck versenden wir auch Push-Nachrichten.

Union Berlin vs. FC St. Pauli im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die DFB-Pokal übertragen

Live im Free-TV: ARD Live im Pay-TV (in voller Länge): Sky Sport 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / OneFootball / Sky Go / ARD (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

Union Berlin vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgegeben.