Deutschland vs. Südkorea heute live im TV und STREAM: Wo wird das Spiel übertragen?

Deutschland steht heute bei der Frauen-WM 2023 Südkorea gegenüber. Wo wird das Gruppenspiel live im TV und STREAM übertragen?

Deutschland bekommt es am dritten Spieltag der Frauen-WM mit Südkorea zu tun. Zuvor duellierte sich die DFB-Auswahl bereits mit Marokko und Kolumbien, gegen die Asiatinnen steht nun das abschließende und entscheidende Gruppenspiel an.

Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Donnerstag, 3. August 2023, um 12 Uhr deutscher Zeit im Suncorp Stadium in Brisbane (Australien).

Deutschland trifft heute bei der Frauen-WM 2023 auf Südkorea. Wo wird das Spiel live im TV und STREAM übertragen?

Deutschland vs. Südkorea heute live im TV und STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Südkorea - Deutschland Event Frauen-WM 2023, Gruppenphase Datum Donnerstag, 3. August 2023 (heute) Uhrzeit 12 Uhr deutscher Zeit Ort Suncorp Stadium, Brisbane

Deutschland vs. Südkorea heute live im TV und STREAM: Die Sender

Deutschland vs. Südkorea heute im TV und LIVE-STREAM: Team-News und Aufstellungen

Deutschland-News

Groß waren die Ambitionen der deutschen Auswahl vor dem Turnierbeginn, bislang konnte die DFB-Elf diese nur teilweise bestätigen. Nach den Spielen gegen Marokko (6:0) und Kolumbien(1:2) geht es nun im Duell mit Südkorea darum, die Gruppenphase tatsächlich zu überstehen. In welchen Konstellationen das gelingt, lest Ihr hier.

Es ist übrigens das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams, noch nie standen sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft und die südkoreanische Auswahl gegenüber. Naturgemäß gilt Deutschland als Favorit, Südkorea bleibt nur die Rolle als Außenseiter.

Die Aufstellung von Deutschland

Deutschland: Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf, Däbritz, Brand, Bühl - Popp, Schüller

Südkorea-News

Südkorea tritt erst zum zweiten Mal bei einer Frauen-Weltmeisterschaft an, 2003 schied man nach drei Niederlagen bereits in der Vorrunde aus. Nun sieht es 20 Jahre später in einer Staffel mit Deutschland, Marokko und Kolumbien nicht viel besser aus.

Trainer des Weltranglisten-17. ist übrigens ein alter Bekannter aus der Frauen-Bundesliga: Collin Bell. Von 2013 bis 2015 trainierte der Engländer den 1. FFC Frankfurt und holte mit dem hessischen Klub die Women's Champions League, auch beim SC Sand stand er an der Seitenlinie.

Die Aufstellung von Südkorea

Südkorea: J.-M. Kim - H.-R. Kim, Y.-J. Lee, S.-Y. Shim - H.-J. Choo, S.-G. Jang, G.-R. Chun, S.-H. Cho, S.-Y. Ji - Phair, Y.-R. Choe

Deutschland vs. Südkorea heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 0 Siege Deutschland 0 Unentschieden 0 Siege Südkorea 0 Letztes Spiel -

Deutschland vs. Südkorea: Wo wird das Spiel heute live im TV und STREAM übertragen? Nützliche Links