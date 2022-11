WM 2022: Bundestrainer Flick schließt Einsatz von Kimmich als Rechtsverteidiger nicht aus

Nach der Pleite gegen Japan denkt Bundestrainer Hansi Flick über Veränderungen nach. Auch Joshua Kimmich könnte betroffen sein.

WAS IST PASSIERT? Bundestrainer Hansi Flick schließt einen Positionswechsel für Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich nach der Pleite zum WM-Auftakt gegen Japan nicht mehr kategorisch aus. Kimmich hat in der Vergangenheit bereits häufig Rechtsverteidiger gespielt, fühlt sich im Mittelfeld aber wohler und war dort sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft gesetzt.

WAS WURDE GESAGT? "Sie können wirklich davon ausgehen, dass wir jede Personalie und jede Position diskutieren. Das tun wir vor jedem Spiel. Es ist unsere Aufgabe als Trainerteam, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie top besetzt ist", sagte Flick am Tag nach dem verpatzten Turnierstart auf der DFB-Pressekonferenz.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kimmich spielte beim 1:2 gegen die Asiaten wie immer unter Flick auf der Sechs. In Flicks Zeit als Coach bei Bayern München half der 27-Jährige allerdings beim Triumph in der Champions League 2020 als rechter Außenverteidiger aus. Diese Position bekleidete er auch zu Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere.

Während die Bayern auf der Position in der Viererkette inzwischen hochwertige Alternativen aufbieten können, kann Flick nicht auf diesen Luxus bauen. Gegen Japan hatte er etwas überraschend Niklas Süle rechts hinten aufgeboten, der Dortmunder war jedoch an beiden Gegentoren entscheidend beteiligt. Auch die Alternativen Thilo Kehrer und Lukas Klostermann sind nicht über jeden Zweifel erhaben. Eine Versetzung von Kimmich würde zudem einen Platz im Mittelfeld schaffen, den Leon Goretzka besetzen könnte.

WIE GEHT ES WEITER? Im zweiten Gruppenspiel trifft das DFB-Team am Sonntag (20 Uhr MEZ) auf Spanien. Sollte Japan zuvor gegen Costa Rica gewinnen, ginge es für die Flick-Elf gegen die Iberer bereits um alles. Bei einer Niederlage wäre das zweite Vorrunden-Aus in Folge nach 2018 in diesem Fall perfekt.