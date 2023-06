Niclas Füllkrug ist seit der WM 2022 einer der besten Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Wie ist seine Quote im DFB-Team?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Niclas Füllkrug sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft gefeiert hat. Am 16. November 2022 kam der Stürmer von Werder Bremen im Testspiel gegen Oman zu seinem ersten Länderspieleinsatz.

Prompt gelang Füllkrug dabei ein Tor: Zur zweiten Halbzeit eingewechselt, traf er in der 80. Minute zum 1:0-Sieg.

Seither ist der 30-Jährige einer der besten Spieler, was die Leistungen im DFB-Team angeht. Wie sieht aktuell Füllkrugs Tor-Quote für Deutschland aus? GOAL klärt in diesem Artikel auf!

Wie gut ist die Tor-Quote von Niclas Füllkrug in der Nationalmannschaft?

Füllkrug hat bis dato sieben Länderspiele absolviert und dabei sieben Tore erzielt. Im Schnitt trifft er für die DFB-Elf also genau einmal pro Spiel und auf seine gesamte bisherige Einsatzzeit gerechnet alle 44,4 Minuten.

Nach dem Debüt gegen Oman folgte beim ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan sein zweiter Einsatz. In der 79. Minute wurde er eingewechselt, es war das bislang einzige Länderspiel, in dem Füllkrug nicht traf.

Wenige Tage später gegen Spanien war Füllkrug wieder Joker und netzte knapp 15 Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 ein. Obwohl viele eine Berufung Füllkrugs in die Startelf gefordert hatten, kam er dann auch im dritten WM-Gruppenspiel gegen Costa Rica von der Bank. Auch hier gelang ihm ein Tor, zudem legte er einen weiteren Treffer vor.

Beim ersten Länderspiel nach der WM steuerte Füllkrug dann beide Tore zum 2:0-Sieg gegen Peru in Mainz bei. Es war sein erster Startelf-Einsatz für Deutschland.

Beim 2:3 gegen Belgien erzielte Füllkrug ebenso ein Tor wie zuletzt beim 3:3 gegen die Ukraine. In beiden Spielen durfte er von Beginn an ran.

Niclas Füllkrug in der Nationalmannschaft: Die Bilanz