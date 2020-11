Deshalb zeigt DAZN nicht FC Bayern München vs. RB Salzburg live

In der Champions League steht das Spiel FC Bayern München vs. RB Salzburg auf dem Plan. Warum aber zeigt DAZN das Duell der Klubs heute nicht live?

Der kann in der UEFA am Mittwochabend bereits im vierten Spiel der Gruppenphase das Weiterkommen eintüten. Dafür müsste der deutsche Rekordmeister aber um 21 Uhr gegen RB Salzburg gewinnen.

In der Königsklasse steht der 4. Spieltag auf dem Programm. Die beiden heutigen Kontrahenten kreuzten erst Anfang November die Klingen, seinerzeit gewann Bayern in Österreich mit 6:2. Wie geht es heute aus?

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? In diesem Artikel erfahrt Ihr, warum DAZN keine Live-Bilder zeigt und welcher Sender die vollen 90 Minuten heute überträgt.

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live: Die Champions League auf einen Blick

Duell FC Bayern München vs. RB Salzburg Datum Mittwoch, 25. November 2020 | 21 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live: Deshalb zeigt DAZN das Spiel heute nicht live

Die Champions League geht bereits in ihren 4. Spieltag der Gruppenphase 2020/21. Der FC Bayern München leitet die Rückrunde ein und trifft auf RB Salzburg. Die Frage aller Fragen kursiert rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten heute live im TV und LIVE-STREAM. Wer hält die Rechte und zeigt die Begegnung?

Die Königsklasse befindet sich bereits wieder auf dem Weg in Richtung K.o.-Phase. Die Übertragungen der Champions League in und Österreich sind zwischen DAZN und Sky aufgeteilt. Die Aufteilung der beiden Spiele erfolgt anhand einer bestimmten Regel. Das geschieht mit Hilfe eines Picking-Systems.

Warum kommt FC Bayern München vs. RB Salzburg heute nicht live auf DAZN?

Vom 1. bis zum 6. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Champions League sind DAZN und Sky am Start und übertragen die Spiele live im Einzelspiel oder auch in der Konferenz. An diesem 4. Spieltag fällt die Wahl des Unterföhringer TV-Senders Sky auf das Spiel FC Bayern München vs. RB Salzburg.

Das bedeutet, dass Sky die Begegnung FC Bayern München vs. RB Salzburg sowohl live im Einzelspiel als auch in der Konferenz zeigt. DAZN hingegen zeigt die Partie nicht, da schlichtweg keine Rechte vorliegen. Nur einer der beiden Sender überträgt pro Spieltag ein Einzelspiel.

Die Highlights der Partie werden aber wie gewohnt bei DAZN zu sehen sein - ab circa 23.30 Uhr. Übrigens: Ab dem Halbfinale seht Ihr dann alle Partien bei DAZN live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute nicht live auf DAZN: Diese Spiele schon

Gruppe Duell Anstoß Datum TV-Sender / LIVE-STREAM B Borussia Mönchengladbach - Schachtjor Donezk 18.55 Uhr 25. November DAZN C Olympiacos Piräus - 18.55 Uhr 25. November DAZN A - Lok Moskau 21.00 Uhr 25. November DAZN B Inter Mailand - Real Madrid 21.00 Uhr 25. November DAZN C - 21.00 Uhr 25. November DAZN D FC Liverpool - Atalanta Bergamo 21.00 Uhr 25. November DAZN D Amsterdam - 21.00 Uhr 25. November DAZN

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute nicht live auf DAZN: Was zeigt der Streamingsender?

Ihr wisst nun Bescheid, dass FC Bayern München vs. RB Salzburg heute nicht live auf DAZN im LIVE-STREAM zu sehen ist. Stattdessen zeigt / überträgt DAZN heute sieben andere Begegnungen der UEFA Champions League. Dies ist auch die Regel in der Gruppenphase. Der Streamingkanal aus Ismaning zeigt / überträgt die UCL immer nur in Einzelspielen.

Zudem hat DAZN auch andere Wettbewerbe der deutschen Nummer-1-Sportart Fußball im Programm. Die , die , die , die , die und auch andere Spiele aus oder der portugiesischen Liga kommen auf DAZN.

DAZN schenkt Euch einen Gratismonat, wenn Ihr noch nicht Kunde seid. Jeder Neukunde kann in 30 kostenlosen Tagen den Service testen und dann entscheiden, ob er Kunde werden will. Ein Abonnement kostet dann 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute nicht live auf DAZN: Die Übertragung auf Sky

Anstelle von DAZN hält also heute Sky die Rechte an der Übertragung der vollen 90 Minuten. Hier bekommt Ihr ein paar Infos.

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im Pay-TV bei Sky: Die Übertragungsdetails

Beginn der Übertragung: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Vorberichte: schon ab 19.30 Uhr

schon ab 19.30 Uhr Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator : Frank Buschmann

Übrigens: Die Begegnung FC Bayern München vs. RB Salzburg könnt Ihr nicht nur im Einzelspiel verfolgen. Eine Konferenzschaltung zusammen mit den anderen Begegnungen gibt es auf dem Kanal Sky Sport 1 (HD). Hier gibt's alle Infos zur CL-Übertragung.

Um aber bei Sky Fußball heute live schauen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky besitzen. Hier gibt es Infos dazu auf der Homepage.

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live: Die Champions League heute im LIVE-STREAM

Bei bzw. mit Sky könnt Ihr die UEFA Champions League heute auch im LIVE-STREAM anschauen. Wenn Ihr bereits ein Sky-Abo habt, ist Sky Go die beste Lösung, denn der Online-Dienst ist mit keinen weiteren Kosten verbunden. Alles, was Ihr tun müsst, um die Champions League auf Eurem mobilen Endgerät schauen zu können, ist die Sky-Go-App herunterzuladen. Diese steht sowohl auf der Sky-Webseite als auch im Google-Play-Store und im App Store zum Download bereit.

Nach dem Login dort, könnt Ihr FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live im Stream anschauen.

Was aber, wenn Ihr kein Sky-Abonnement besitzt? Dann solltet Ihr auf jeden Fall Sky Ticket in Betracht ziehen. Der Online-Dienst ist deshalb bestens geeignet für alle, die zwar die Spiele der Champions League sehen, sich aber nicht dauerhaft binden wollen. Hier gelangt Ihr direkt zu den verschiedenen Sky-Ticket-Angeboten.

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute nicht live auf DAZN: Die Übertragung auf einen Blick

FC Bayern München vs. RB Salzburg heute live ... im TV bei ... Sky im Livestream bei ... Sky Go / Sky Ticket im LIVE-TICKER bei ... Goal in den Highlights bei ... DAZN (ab 23 Uhr) im Re-Live bei ... DAZN (ab 0 Uhr)

