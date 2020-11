FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Der trifft in der auf . Das Spiel wird um 21 Uhr in Anfield angepfiffen.

Liverpool steht nach drei Siegen aus drei Spielen schon mit einem Bein in der K.-o.-Phase der Champions League. Den Gast konnte man im Hinspiel mit 5:0 besiegen. Für Atalanta geht es in der Gruppe gegen im Fernduell um Platz zwei, aktuell haben beide Teams vier Punkte auf dem Konto.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Jedes Spiel der Königsklasse wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky halten die Rechte an der CL-Übertragung. Sky darf die beiden Top-Spiele der deutschen Mannschaften übertragen, alle anderen Spiele laufen als Einzelspiel bei DAZN oder in der Konferenz bei Sky. Die Free-TV-Sender haben keine Übertragungsrechte erhalten.

