Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Schachtjor Donezk live im TV und LIVE-STREAM?

Borussia Mönchengladbach empfängt Schachtjor Donezk - doch wo wird die Partie live im TV und LIVE-STREAM gezeigt? Hier erfahrt Ihr alle Infos.

Am 4. Spieltag der trifft auf . Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 25. November, um 18.55 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Bereits vor drei Wochen standen sich die beiden heutigen Kontrahenten gegenüber: Dabei feierte das Team von Trainer Marco Rose einen herausragenden 6:0-Auswärtserfolg gegen Donezk.

Nun kommt es also zum Rückspiel. Mit einem Heimsieg könnte Gladbach einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Sichern sich die Fohlen den Dreier?

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Donezk live? In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen rund um die Übertragung der Champions-League-Partie im TV sowie im LIVE-STREAM.

Borussia Mönchengladbach vs. Schachtjor Donezk: Die CL-Partie auf einen Blick

Duell Borussia Mönchengladbach vs. Schachtjor Donezk Datum Mittwoch, 25. November 2020 | 18.55 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Gladbach vs. Donezk: Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Wer beim Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und Schachtjor Donezk am Mittwoch live dabei sein möchte, kann das via LIVE-STREAM tun - und das geht folgendermaßen:

DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Schachtjor Donezk im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN teilt sich mit dem Bezahlsender Sky die Übertragungsrechte für die Champions League. Die meisten Spiele werden jedoch von DAZN gezeigt, so auch das heutige Duell Borussia Mönchengladbach und Schachtjor Donezk.

DAZN überträgt die Partie via LIVE-STREAM und geht eine Viertelstunde vor Anpfiff - also um 18.40 Uhr - auf Sendung. Moderator Alex Schlüter liefert Euch im Vorfeld schon mal alle wichtigen Infos. Sobald der Anpfiff ertönt, kommentieren dann Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch das Spielgeschehen in Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach vs. Schachtjor Donezk: Die Champions League kostenlos auf DAZN erleben

Ihr wollt den LIVE-STREAM zu Gladbach vs. Donezk sehen? Dann braucht Ihr lediglich ein Konto bei DAZN. Seid Ihr jedoch noch nicht bei DAZN angemeldet, könnt Ihr Euch als Neukunde einen kostenlosen Probemonat sichern und den kompletten Service einfach mal testen.

Mit dem DAZN-Gratismonat könnt Ihr nicht nur Gladbach live und kostenlos erleben. Ihr bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. Neben der werden zahlreiche weitere Wettbewerbe ausgestrahlt, darunter die Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet ein DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen.

Die DAZN-App ist in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download verfügbar:

Bild: Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. Schachtjor Donezk: Wer zeigt / überträgt die Partie live im TV?

Leider wird Gladbach vs. Donzek nicht im TV übertragen. Frei empfangbare Sender sind ohnehin nicht mit an Bord und beim Pay-TV-Sender Sky sind von der heutigen Begegnung lediglich Ausschnitte in der Konferenz zu sehen.

Trotzdem gibt es neben dem LIVE-STREAM auf auch die Möglichkeit, die Partie Borussia Mönchengladbach vs. Schachtjor Donezk in voller Länge auf Eurem eigenen TV-Gerät zu erleben.

Das Champions-League-Duell zwischen Gladbach und Donezk wird zwar nicht von gängigen TV-Sendern gezeigt, allerdings könnt Ihr das Aufeinandertreffen problemlos auf einem Smart-TV verfolgen.

DAZN zeigt / überträgt die Champions League auch auf dem Smart-TV, wenn Ihr Euch die entsprechende App auf das TV-Gerät ladet. Die kostenlose DAZN-App gibt es nämlich für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

DAZN zeigt / überträgt Gladbach vs. Donezk via LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV - so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an.

Meldet Euch bei DAZN an. Schritt 4: Genießt Gladbach vs. Donezk im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Quelle: imago images / ZUMA Wire

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Donezk im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos im Überblick