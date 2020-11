Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Spitzenspiel in der Champions League: Inter Mailand empfängt Real Madrid. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

lädt zum Topspiel in Gruppe B der ein. Das Spiel wird um 21 Uhr in Mailand angepfiffen.

Die Gruppe B ist so spannend wie kaum eine andere. Aktuell ist Erster mit fünf Punkten, Real und Donezk haben jeweils vier. Inter Mailand ist mit zwei Punkten aber immer noch im Rennen um die Achtelfinalplätze. Das Hinspiel zwischen Real und Inter gewannen die Spanier mit 3:2.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Mittwoch, 25. November 2020

: Mittwoch, 25. November 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

🤔🤍⚽ ¿Crees que lo sabes todo sobre el @RealMadrid?

📝👕 ¡Demuéstralo en este 'Quiz' y gana una camiseta de la primera equipación 20/21! 👇@CodereApuestas | #HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2020

Alle Fans des Fußballs dürfen sich freuen: In dieser Saison wird jedes Spiel der Königsklasse live und in voller Länge übertragen. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky haben sich die Rechte gesichert und bringen die Champions League zu Euch nach Hause.

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM

Das Duell zwischen Inter und Real wird heute im Einzelspiel und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst geht um 20.45 Uhr auf Sendung. Tobi Wahnschaffe wird die Show moderieren, ehe er kurz vor Spielbeginn an Kommentator Marco Hagemann abgibt. Als Experte kommt heute Sebastian Kneißl zum Einsatz. Wer neu bei DAZN ist, der bekommt den Stream kostenlos zu sehen, da die ersten 30 Tage des Abonnements gratis sind. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Wenn Ihr auf den Link klickt, werdet Ihr direkt zu DAZN weitergeleitet. Es empfiehlt sich allerdings, den Stream über die App zu verfolgen, das macht das Ganze deutlich entspannter.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im Pay-TV: Sky

Da DAZN das Einzelspiel exklusiv überträgt, wird Sky die Partie heute in der Konferenz zeigen. Dort bekommt Ihr unter anderem auch die anderen 21-Uhr-Spiele zu sehen. Als Pay-TV-Sender ist Sky, wie es der Name schon sagt, kostenpflichtig. Welche Pakete Ihr zu welchen Preisen bekommt, erfahrt Ihr auf der Webseite von Sky.

Inter Mailand gegen Real Madrid in der Konferenz heute live im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Wer die Konferenz von unterwegs aus schauen möchte, der kann das über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket machen. Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, sprich für jeden Kunden zugänglich. Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die den Sender nicht abonniert haben und kurzfristig doch die Königsklasse sehen möchten.

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine passende Ergänzung zur DAZN-Übertragung. Dort erfahrt Ihr neben den Statistiken zum Spiel auch alle Ergebnisse von den anderen Plätzen – schaut mal rein!

Quelle: Imago Images / Aflosport

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr hattet heute Abend keine Zeit, um das Spiel live zu sehen? Dann schaut Euch die Highlights auf DAZN an! Wer möchte, der kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live gönnen.

Neben der Champions League überträgt DAZN auch jedes Spiel der . Dazu gibt es jeden Freitag die auf dem Portal zu sehen sowie alle Spiele der , und aus . Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Inter Mailand bisher 16 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Real Madrid 7 Siege 7 2 Unentschieden 2 21 Tore 23 655,5 Mio. Euro Marktwert 842 Mio. Euro Romelu Lukaku (85 Mio. Euro) wertvollster Spieler Thibaut Courtois (75 Mio. Euro)

Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick