Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Wann findet der Kampf statt? Alle Infos zu Uhrzeit, Datum, Termin und Co.

Deontay Wilder und Tyson Fury stehen sich zum Rückkampf gegenüber. Hier bekommt Ihr alle Informationen darüber, wann genau der Kampf stattfindet.

Ring frei für Boxen der Extraklasse: Deontay Wilder und Tyson Fury stehen sich erneut im Kampf um den Weltmeistergürtel gegenüber. Das Duell der beiden Schwergewichte entscheidet, wer künftig den Gürtel der WBC tragen darf.

In der aktuell heißesten Rivalität im Schwergewicht geht es in der MGM Grand Garden Arena um den WM-Gürtel der WBC. Der ungeschlagene Champion Wilder und Ex-Weltmeister Fury sind noch lange nicht fertig miteinander: Im Dezember 2018 gab es ein wildes Unentschieden, Wilder schlug Fury zweimal zu Boden und hatte nach der Meinung vieler Experten trotzdem Glück, seinen Titel zu behalten.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zu den genauen Daten des Weltmeisterschaftskampfes im Schwergewichtsboxen, also die Antwort auf die Frage, wann und wo der Rückkampf zwischen Wilder und Fury stattfinden wird.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Wann findet der Kampf statt?

Natürlich wird ein Kampf dieses Ausmaßes an einem Wochenende stattfinden; in Las Vegas am Samstag, den 22. Februar. Durch die Zeitverschiebung wird Deontay Wilder gegen Tyson Fury in in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. auf 23. Februar 2020) steigen. Markiert Euch dieses Datum also mit dem Rotstift im Kalender.

Zu welcher Uhrzeit die beiden Kontrahenten gegeneinander boxen werden, erfahrt Ihr jetzt im folgenden Abschnitt.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Um wieviel Uhr findet der Kampf statt?

In den USA, genauer gesagt in Las Vegas, wo der Kampf stattfinden wird, ist der Kampf natürlich zur Prime Time angesetzt. Durch die acht Stunden Zeitverschiebung zwischen "Sin City" und Deutschland wird der Schlagabtausch hierzulande ab 3 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23. Februar) zu sehen sein, denn dann beginnt die Main Card.

Der Hauptkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury wird voraussichtlich ab 5 Uhr am frühen Sonntagmorgen steigen.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Wo findet der Kampf statt?

Schauplatz des Schlagabtausches zwischen dem Amerikaner und dem Briten ist das MGM Grand in Las Vegas. Die Grand Garden Arena im Hotelkomplex fasst bei einem Boxkampf um die 17.000 Zuschauer.

Eröffnet wurde die Halle im Dezember 1993. Seitdem finden dort regelmäßig Kämpfe - vor allem aus dem Boxsport - statt. Große Kämpfe in der MGM Grand Garden Arena waren zum Beispiel die Duelle zwischen Evander Holyfield und Mike Tyson, Oscar De La Hoya und Floyd Mayweather, oder Bruce Seldon gegen Mike Tyson. Auch der Fight zwischen Mayweather und Pacquiao fand dort statt. Die Halle ist aber nicht nur für Kampfsport ausgerichtet, sondern auch andere Veranstaltungen wie die Grammy Awards oder Konzerte von Weltstars wie Elton John, Janet Jackson, Britney Spears, Justin Bieber, Green Day oder Ariana Grande wurden dort ausgerichtet.

Der erste Kampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury im Dezember 2018 wurde noch in Los Angeles im Staples Center ausgetragen. Für Wilder ist die MGM Grand Garden Arena kein Neuland. Der 34-Jährigen hat hier bereits fünf Profikämpfe bestritten. Auch Fury kennt die Arena bereits, dreimal hat dort schon geboxt.

Hier kämpfen Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Die MGM Grand Garden Arena im Überblick

NAME: MGM Grand Garden Arena

MGM Grand Garden Arena ORT: Las Vegas

Las Vegas ERÖFFNUNG: 18. Dezember 1993

18. Dezember 1993 KAPAZITÄT: 17.000 Plätze bei Boxkämpfen

17.000 Plätze bei Boxkämpfen KOSTEN: 28,4 Millionen US-Doller

Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Wer überträgt den Kampf - ein LIVE-STREAM ist die Lösung

Der Fight zwischen den beiden Athleten wird natürlich auch in Deutschland zu sehen sein. Eine TV-Übertragung im klassischen Sinne wird es dabei allerdings nicht geben. Denn mit DAZN hat sich ein Streamingdienst die Übertragungsrechte von Deontay Wilder gegen Tyson Fury gesichert.

Das bedeutet, dass der Boxkampf im LIVE-STREAM übertragen wird. Solltet Ihr noch kein Kunde von DAZN sein, wollt den Kampf aber sehen, kommt nun eine fantastische Nachricht - dank des Probemonats von DAZN kann Wilder vs. Fury 2 kostenlos angeschaut werden.

DAZN gewährt allen Interessierten, die noch nie beim Streamingdienst reingeschaut haben, 30 Tage lang kostenlos Zugriff auf alle LIVE-STREAMS, die auf dem Portal zu sehen sind. Dabei setzt DAZN auf ein breites Sport-Programm. So sind nicht nur regelmäßig Kämpfe aus der UFC sehen, sondern auch massig anderer Sport wie American Football, Basketball oder Fußball aus aller Welt (darunter auch Spiele aus der deutschen sowie der UEFA ).

Nach Ablauf des Gratismonats kostet der Zugang zu DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat. Entscheidet man sich gleich für eine Dauerkarte für ein Jahr (insgesamt 119,99 Euro) ist man sogar für knapp zehn Euro monatlich mit dabei.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Alle Daten zum Kampf im Überblick

Jetzt habt Ihr alle Informationen zu den Rahmendaten des Kampfes zwischen dem "Bronze Bomber" und dem "Gypsy King" bekommen. Hier gibt es nochmal alles zusammengefasst auf einen Blick.

KAMPF Deontay Wilder - Tyson Fury DATUM (deutsche Zeit) 23. Februar 2020 (Nacht von Samstag auf Sonntag) ZEIT (deutsche Zeit) ab 3.00 Uhr (Maincard) / ab 5.00 Uhr (Hauptkampf) ORT MGM Grand Garden Arena, Las Vegas

Deontay Wilder vs. Tyson Fury 2: Die komplette Fight Card im Überblick

Die Main Card zu Wilder vs. Fury 2

Deontay Wilder vs. Tyson Fury (Schwergewicht)

Charles Martin vs. Gerald Washington (Schwergewicht)

Emanuel Navarrete vs. Jeo Tupas Santisima (Federgewicht)

Sebastian Fundora vs. Daniel Lewis (Mittelgewicht)

Die Undercard zu Wilder vs. Fury 2