Deadline Day live: Der letzte Tag des Transferfensters heute im LIVE-TICKER - was passiert noch?

Heute ist der Deadline Day vor der Saison 2021/22. Goal begleitet den ganzen Tag im LIVE-TICKER und versorgt Euch mit den wichtigsten Infos.

Der Deadline Day 2021 steht auf dem Programm - an dem heutigen Dienstag können die Klubs noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen oder aber auch Akteure verkaufen. Wir sind den ganzen Tag für Euch im LIVE-TICKER mit dabei.

Hier findet Ihr sowohl fixe Transfers als auch neueste Entwicklungen und Gerüchte rund um die Stars der Szene. Wenn Ihr noch mehr zum Deadline Day wissen wollt - unter anderem wie das Ganze genau funktioniert - gibt es auf unserer Seite eigene Erklärartikel dazu.

Nun wollen wir uns aber voller Vorfreude in den Deadline Day 2021 stürzen - auf geht's!

Deadline Day: Kuriose Panne im Kostic-Poker

08.24 Uhr. Der angestrebte Wechsel von Frankfurts Filip Kostic zu Lazio Rom nimmt immer kuriosere Züge an. Nachdem der Linksaußen zuletzt streikte und nicht im Training teilnahm, gibt es nun weitere Details. Nach Bild-Informationen soll Eintracht-Sportdirektor Markus Krösche um ein schriftliches Angebot gebeten haben, das allerdings an die falsche E-Mail-Adresse gesendet wurde. So sei es zu erklären, dass Lazio-Sportdirektor Igli Tare bereits von einem offiziellen Angebot berichtete, die SGE dies allerdings dementierte.

Zudem sei Tare irritiert von den Frankfurter Aussagen: "Mich hat überrascht, dass es nun von Frankfurt heißt, dass Kostic nicht auf den Markt ist und es keine Frage des Preises ist. Das klang für mich zuvor anders", sagte er der Bild. "Über die Höhe des Preises wären wir auch bereit gewesen, noch einmal zu verhandeln. Dazu kam es dann aber nicht mehr." Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liegt das aktuelle Angebot bei circa 10 Millionen Euro - weit von der SGE-Forderung entfernt.

Deadline Day: Real schnappt sich Camavinga

08.14 Uhr. Ein Wechsel von Kylian Mbappe von PSG zu Real Madrid scheint derzeit unwahrscheinlicher denn je, also versuchen die Königlichen an anderer Stelle Nägel mit Köpfen zu machen. Nach Infos von Goal & SPOX und weiteren übereinstimmenden Medienberichten steht Mittelfeldtalent Eduardo Camavinga kurz vor einem Transfer zu den Königlichen.

Lediglich letzte Details seien noch zu klären, der Medizincheck sogar bereits absolviert. Auch PSG und dem FC Bayern wurde Interesse an dem 18-jährigen Rennes-Profi nachgesagt, jedoch soll lediglich Real ein offizielles Angebot abgegeben haben. Kostenpunkt: Rund 30 Millionen Euro. Vertrag bis 2026.

Deadline Day: Verlässt Andersson den Effzeh in Richtung Türkei?

08.08 Uhr: Angreifer Sebastian Andersson könnte Bundesligist 1. FC Köln heute noch verlassen - und zwar in Richtung Türkei. Bei Antalyaspor soll der Schwede auf dem Zettel stehen.

Einem Bericht des Express zufolge ist der Stürmer sogar schon in die Türkei gereist und wird bald den Medizincheck absolvieren.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Deadline Day 2021. Wir starten direkt durch und versorgen Euch mit den wichtigsten News des Tages.

Deadline Day: Wann schließt das Transferfenster heute?

Bundesliga (Deutschland) Dienstag, 31. August 2021, 18 Uhr Premier League (England) Dienstag, 31. August 2021, 24 Uhr Serie A (Italien) Dienstag, 31. August LaLiga (Spanien) Dienstag, 31. August, 23.59 Uhr Ligue 1 (Frankreich) In der Nacht von Dienstag (31. August 2021) auf Mittwoch (1. September 2021), 0.59 Uhr Süper Lig (Türkei) Mittwoch, 8. September 2021

Deadline Day 2021: Das waren die Top-Transfers in diesem Sommer