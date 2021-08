RB Leipzig verpflichtet Ilaix Moriba vom FC Barcelona

Leipzig legt nach dem Sabitzer-Abgang im zentralen Mittelfeld nach. Aus Barcelona kommt der als hochtalentiert geltende Ilaix Moriba.

Bundesligist RB Leipzig holt Top-Talent Ilaix Moriba (18) vom FC Barcelona. Der spanische Jungstar kostet 16 Millionen Euro, dazu können Bonuszahlungen von weiteren sechs Millionen Euro kommen. Barca sicherte sich zudem eine Klausel, wonach der Klub zehn Prozent der Ablösesumme bei einem Weiterverkauf erhält.

Neben RB bemühte sich in den vergangenen Tagen auch der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur um Moriba. Allerdings entschied sich der zentrale Mittelfeldspieler für einen Wechsel nach Leipzig. Dort ist am Montag im Mittelfeld ein Platz freigeworden, Kapitän Marcel Sabitzer wechselt wie erwartet zum FC Bayern.

RB Leipzig: Ilaix Moriba hatte Ärger bei Barca

Moriba, spanischer Junioren-Nationalspieler, gilt als großes Talent und unterschreibt bis 2026 in Leipzig. Zuletzt hatte es einen offenen Disput zwischen ihm und Barcelonas Vereinsführung gegeben. Moribas Vertrag läuft 2022 aus, Barca wollte unbedingt verlängern, musste sich dabei aber angeblich mit exorbitanten Forderungen der Spielerseite auseinandersetzen.

Demnach forderte Moriba eine Verdopplung seines Gehalts, obwohl er bereits jetzt wesentlich mehr verdienen soll als die anderen Spieler seiner Altersklasse im Verein. Präsident Joan Laporta reagierte mit Unverständnis und machte Moriba, dessen Vater und der Berateragentur ROGON eine klare Ansage. "Wenn er nicht verlängern will, hat er andere Möglichkeiten", stellte er klar: "Wer gehen will, kann das tun - natürlich unter bestimmten Bedingungen."

Zuletzt wurde Moriba bereits aus der Profimannschaft Barcas verbannt und in das B-Team zurückversetzt. Laut Laporta müsse der Verein nicht nur aufgrund der angeschlagenen Finanzen ein Zeichen setzen, sondern auch mit Blick auf die anderen Talente aus La Masia. "Er hat noch ein Jahr Vertrag und will die Bedingungen des Vereins nicht akzeptieren. Das akzeptieren wir nicht, wir müssen eine Botschaft an die Jugendmannschaft senden", sagte Laporta.

Moriba hatte Anfang des Jahres sein Debüt in der Profimannschaft gegeben und bestritt seither 18 Pflichtspiele für die Blaugrana.