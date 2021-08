Manchester United: Daniel James wechselt nach Ronaldo-Transfer nach Leeds

In der Abteilung Attacke ist ManUnited aktuelle übermäßig breit besetzt. Der Abgang von Daniel James ist daraus die Konsequenz.

Der walisische Nationalspieler Daniel James wechselt von Manchester United zum Premier-League-Rivalen Leeds United. Dort unterschreibt er einen Fünfjahresvertrag bis 2026, wie Leeds am Dienstagabend offiziell bekanntgab.

Die Ablöse für James, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2024 läuft, beträgt rund 28 Millionen Euro. 2019 war er für rund zehn Millionen Euro weniger von Swansea City ins Old Trafford gewechselt. Einen Stammplatz erspielte James sich seitdem nicht, kam aber dennoch auf 79 Einsätze, in denen er neun Tore und neun Assists lieferte.

Nach der nun zu Ende gehenden Transferperiode wäre es für James noch deutlich schwieriger gewesen, sich durchzusetzen. Schließlich verpflichtete ManUnited für viel Geld auf seiner Position Jadon Sancho von Borussia Dortmund und mit Superstar Cristiano Ronaldo kommt eine weitere Alternative für die ohnehin schon prall besetzte Offensive.

Interessenten an James gab es in den vergangenen Wochen genug. Neben seinem neuen Klub Leeds waren angeblich auch der FC Everton, Crystal Palace und Brighton & Hove Albion scharf auf den 23-Jährigen.