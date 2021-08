Barcelona wollte Joao Felix ausleihen - Atletico Madrid nicht gesprächsbereit

Kurz vor dem Ende des Transferfensters versuchte der FC Barcelona, sich Joao Felix zu schnappen. Atletico Madrid lehnte jedoch eindeutig ab.

Der FC Barcelona hat nach Informationen von Goal und SPOX bei Atletico Madrid wegen einer Leihe von Offensivspieler Joao Felix angefragt. Die Rojiblancos waren jedoch nicht gesprächsbereit und lehnten jegliche Verhandlungen über einen Transfer ab.

Barca hatte Atletico die Offerte über Felix' Berater Jorge Mendes unterbreitet. Die Katalanen signalisierten starkes Interesse an dem 21-jährigen Portugiesen, den sie in der Vergangenheit schon einmal auf dem Zettel hatten.

Atletico Madrid: Leihe von Joao Felix zu Barca keine Option

Atletico hat allerdings keine Not, Spieler abzugeben und würde erst recht nicht Felix so kurz vor Schließung des Transferfensters ziehen lassen. Der spanische Meister sieht in dem Nationalspieler, der noch bis 2026 unter Vertrag steht, einen der Schlüsselakteure für die Zukunft des Klubs.

Atletico hat Barca daher darüber informiert, dass eine Übereinkunft keine Option ist. Felix war 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica nach Madrid gewechselt, vergangene Saison steuerte er sieben Tore und sechs Vorlagen zum Gewinn der Meisterschaft bei. In der laufenden Spielzeit kam er wegen eines Knöchelbruchs noch nicht zum Einsatz.