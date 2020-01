Deadline Day 2020: Alle Gerüchte, News und fixe Wechsel im LIVE-TICKER - wer schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu?

Es ist wieder soweit: In den großen Ligen schließt sich das Transferfenster. Hier bleibt Ihr am Deadline Day immer am Ball und verpasst Nichts!

In den großen Ligen Europas steht der Deadline Day an. Das heißt, dass Spieler nur noch heute (Freitag, 31.1.2020) Klubs wechseln dürfen. Hier im TICKER behaltet Ihr über alle wichtigen Entwicklungen den Überblick und verpasst keinen Wechsel, kein Gerücht und keine News von Deadline Day 2020.

Fixe Transfers am Deadline Day 2020:

Amadou Onana: Ablösefrei im Sommer von der TSG Hoffenheim zum

Ricardo Rodriguez: Leihe bis zum Sommer von Milan zur

Sander Berge: Für 26 Millionen Euro von Genk zu

Cedric Soares: Leihe zum bis zum Saisonende

Ianis Hagi: Leihe von Genk zu den Glasgow

Francisco Trincao: Für 31 Millionen Euro von Braga zum

Deadline Day 2020: Barcelona schnappt sich Trincao

12.35 Uhr | Und da hat der FC Barcelona auf dem Transfermarkt am Deadline Day zugeschlagen. Die Katalanen sichern Francisco Trincao von Braga. Das gab der Klub offiziell bekannt. Der 20-Jährige wird sich Barca im Sommer anschließen und hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Als Ablöse überweise die Katalanen 31 Millionen Euro nach . Die Ausstiegsklausel ist auf 500 Millionen Euro taxiert.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

Deadline Day 2020 im LIVE-TICKER: Neues bei Gareth Bale

12.13 Uhr | Ein Transfer von Gareth Bale nach Tottenham scheint heute doch noch möglich zu sein. Die Times erweitert ihren Bericht von vorhin und spricht sogar von einem "Durchbruch" in den Verhandlungen zwischen und den Spurs. Tottenhams Daniel Levy müsse nur noch über Details des Deals mit den Madrilenen verhandeln.

12.00 Uhr | Pünktlich zur Mittagsstunde kommt die Meldung, dass Emre Can in Dortmund ist und laut kicker -Reporter Matthias Dersch gleich den Medizincheck absolviert.

Mehr Teams

11.53 Uhr | Heart of Midlothian schnappt sich den Schalker Marcel Langer. Der 22-Jährige lief für die zweite Mannschaft von Königsblau auf.

✍️ Daniel Stendel has made his fourth signing of the Janaury transfer window with the addition of countryman Marcel Langer



➡️ https://t.co/3fwEdfJ1LH pic.twitter.com/zMsqGrjzxP — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) January 31, 2020

11.50 Uhr | Wechselt Trincao zum FC Barcelona?

Schnappt sich der FC Barcelona am Deadline Day noch einen Offensivspieler? A Bola berichtet, dass die Verhandlungen zwischen Barca und Sporting Braga bezüglich Francisco Trincao laufen. Für den 20-jährigen Portugiesen hat Braga dem Bericht zufolge eine Ablöse in Höhe von 31 Millionen Euro aufgerufen.

11.40 Uhr | Arsenal schnappt sich Cedric Soares

Der FC Arsenal hat sich bis zum Saisonende mit dem portugiesischen Europameister Cedric Soares verstärkt.

Cedric is to join us on loan until the end of the season.



💬 Send us your welcome messages for @OficialCedric 👇 — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020

11.29 Uhr | Bayer Leverkusen will auf der Innenverteidiger-Position offenbar ernsthaft nachlegen. Während der kicker von einer bevorstehenden Einigung mit Edmond Tapsoba berichtet, will Gianluca di Marzio erfahren haben, dass Bayer Cristain Romero beobachtet. Der 21-Jährige ist aktuell von Juventus an Genua ausgeliehen, was einen Transfer zusätzlich erschwert.

11.20 Uhr | verhandelt offenbar mit Yan Couto

Premier-League-Klub Manchester City buhlt offenbar um den 17-jährigen Rechtsverteidiger Yan Couto vom Coritiba FC. Nach Infos von Sky UK haben die Skyblues bereits eine Einigung mit dem Klub erzielt und eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro festgelegt.

Zuletzt war auch Barca mit Couto in Verbindung gebracht worden.

11.17 Uhr | Paukenschlag beim 04 !!!

11.13 Uhr | Offiziell: Glasgow Rangers leihen Ianis Hagi aus

🆕 #RangersFC are today delighted to announce @IanisHagi10 has joined the club on loan from Genk( @KRCGenkofficial ) until the end of the season, subject to international clearance, with the Light Blues having an exclusive option to buy.



👉 https://t.co/d4k2WHf7SF pic.twitter.com/OyBYIjLhja — Rangers Football Club (@RangersFC) January 31, 2020

11.12 Uhr | Neuigkeiten aus der : holt Adrien Tameze von und Hellas Verona leiht Dederico Dimarco mit einer Kaufoption von Inter aus

11.04 Uhr | angelt sich wohl BVB-Youngster Bruun Larsen

Jacob Bruun-Larsen von schließt sich offenbar der TSG 1899 Hoffenheim an. Nach Informationen von Sport1 wechselt der 21-Jährige noch heute in den Kraichgau.

10.51 Uhr | Tottenham hofft auf Bale-Deal

Am letzten Tag der Transferperiode macht die Times erneut die Causa Gareth Bale auf. Dem englischen Medium zufolge könnte heute noch Bewegung in die Personalie kommen. erhofft sich wohl immer noch, den Waliser zurückzuholen.

10.46 Uhr | Zweitligist hat Rechtsverteidiger Matthias Bader vom Bundesligisten verpflichtet. Wie die Lilien am Freitag mitteilten, unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag bis Juni 2022. Damit reagierten die Darmstädter auf den Abgang von Rechtsverteidiger Mandelo Egbo, der zu den New York Red Bulls in die Major League Soccer ( ) gewechselt war. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Mit Matthias Bader bekommen wir einen langjährigen deutschen Junioren-Nationalspieler, der total auf die Aufgabe in Darmstadt brennt. Trotz seiner erst 22 Jahre hat er schon einiges an Erfahrung im Profibereich gesammelt", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.

Der #effzeh hat kurz vor Transferschluss einen weiteren Spieler abgegeben. Matthias Bader wechselt zum @sv98 . Der Zweitligist hat den Rechtsverteidiger fest verpflichtet.

Alles Gute, Matze! 👇 https://t.co/eIfakuN1LZ — 1. FC Köln (@fckoeln) January 31, 2020

10.30 Uhr | Bei Bundesligist wurde eine Personalentscheidung getroffen. Der SCP verleiht Johannes Dörfler an den FSV Zwickau.

10.29 Uhr | Dejan Joveljic von steht offenbar vor dem Abschied von Eintracht Frankfurt. Laut einem Bericht der Het Laatste Nieuws geht der 20-Jährige auf Leihbasis zum .

Er kam erst vor der Saison für vier Millionen Euro von zur SGE.

10.22 Uhr | Selke-Wechsel nach Bremen rückt näher

Stürmer Davie Selke steht vor einer Rückkehr von zu seinem Ex-Klub . Das berichtet Sky am Deadline Day. Demnach "sieht es so aus", als ob ein Transfer an die Weser noch heute über die Bühne gehe.

Offenbar zahlt Werder zehn Millionen Euro für den Stürmer und bindet Selke bis 2024 an den Verein.

10.19 Uhr | Emre Cans Wechsel zum BVB kurz vor dem Abschluss

Nach Goal- und Spox-Informationen ist der Deal bereits durch, wir warten nur auf die offizielle Bestätigung.

Mittlerweile hat auch die Bild umgeschwenkt und sagt, dass der Nationalspieler auf dem Weg nach Dortmund ist. Wir warten somit nur noch auf die Bestätigung.

10.15 Uhr | schnappt sich Köln-Youngster Wirtz

🤝 U17-Nationalspieler Florian #Wirtz wechselt mit sofortiger Wirkung vom @fckoeln zu #Bayer04 . Darauf einigten sich die Vertreter beider Klubs zum Ende der aktuellen Transferperiode.



📸 @DFB / gettyimages pic.twitter.com/IzvO8RHxfS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 31, 2020

Hier erklärt Euch Goal die Hintergründe rund um den Transfer des 17-Jährigen.

10.11 Uhr | Gibt Hertha BSC Selke und Kalou ab?

Bundesligist Hertha BSC hat in der Wintertransferperiode ordentlich eingekauft. Geben die Hauptstädter jetzt auf den letzten Drücker noch zwei Offensivspieler ab?

Salomon Kalou und Davie Selke stehen wohl vor dem Absprung. Bei Kalou berichtet der Kicker von einem Interesse von , Selke dagegen steht nach Sky -Infos vor einem Transfer zu Werder Bremen.

10.04 Uhr | Olivier Giroud steht wohl bei Lazio auf der Wunschliste. Der Franzose will Chelsea unbedingt verlassen. Sky Sport Italia bringt im Gegensatz zur Gazzetta dello Sport mit einen ganz neuen Abnehmer für den Stürmer ins Spiel. Angeblich sind die Römer mittlerweile sogar Favorit auf eine Verpflichtung des Stürmers.

Gleichzeitig soll laut Sky UK ein neues Angebot beim vorgelegt.

9.50 Uhr | Hoffenheim offenbar an Emre Mor interessiert - Last-Minute-Transfer?

Bundesligist 1899 Hoffenheim hat offenbar den Türken Emre Mor von auf dem Zettel. Dies berichtet Tuttomercato.web .

Der 22-Jährige, der aktuell von in die Süper Lig verliehen ist, hat noch bis 2022 Vertrag in . Kommt es möglicherweise zu einem Last-Minute-Transfer? Der Ex-Dortmunder spielt bei Gala immerhin keine Rolle mehr.

9.36 Uhr | schnappt sich Jean Marcelin

🗯️ Premiers mots sous ses nouvelles couleurs 🇲🇨 pour Harisson Marcelin 👍👇 pic.twitter.com/9cNZBDnA2L — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 30, 2020

9.25 Uhr | Tottenham Hotspur könnte am Deadline Day 2020 noch einen neuen Angreifer holen. Wie Sky Sports berichtet, sind die Spurs mit Willian Jose von in Verhandlungen. Für 30 bis 32 Millionen Euro soll der 28-Jährige zu haben sein.

Der Brasilianer hat bislang in 20 Spielen in der Primera Division für Real Sociedad genetzt und so das Interesse von Tottenham auf sich gezogen haben.

9.18 Uhr | HSV holt Hoffenheim-Talent Onana

Jetzt ist es offiziell. Der HSV hat die Verpflichtung von Amadou Onana bestätigt. Das Mittelfeld-Talent kommt im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim. Der 18-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Onana ist nicht nur Mannschaftskapitän der U19 der TSG, sondern gilt auch als Führungsspieler in den belgischen Junioren-Nationalmannschaften (19 Einsätze).

9.00 Uhr | Paukenschlag? Carrasco vor Atletico-Rückkehr

Offensivspieler Yannick Carrasco von steht angeblich kurz vor einer Rückkehr zum spanischen Top-Klub . Dies berichtet die Marca .

Demnach wird der Belgier noch am Deadline Day einen Vertrag bei den Rojiblancos unterschreiben. Bei den Vertragsmodalitäten handelt es sich offenbar um einen Leihtransfer.

8.58 Uhr | Steven Gerrard hat bei den Glasgow Rangers in den kommenden sechs Monaten offenbar ein Top-Talent unter seinen Fittichen. Laut Sky Sports UK leihen die Rangers Ianis Hagi von Genk aus. Angeblich haben die Schotten im Sommer sogar eine Kaufoption für den Sohn von der rumänischen Legende Georghe Hagi.

8.54 Uhr | FC Barcelona: Transfer von Cedric Bakambu platzte auf dem Weg nach Spanien

Der spanische Meister FC Barcelona hat auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Luis Suarez offenbar versucht, Stürmer Cedric Bakambu vom chinesischen Klub zu verpflichten. Das berichtet L'Equipe .

Demnach war der 28-Jährige bereits auf dem Weg in die spanische Metropole, erfuhr allerdings bei seiner Zwischenlandung, dass Barca-Sportdirektor Eric Abidal den vorerst mündlich vereinbarten Deal abgeblasen hatte.

Bakambu bestätigte dies und nahm den Sinneswandel Abidals bei Twitter mit Humor. Vom Portal Transfermarkt forderte er spaßeshalber "fast FC Barcelona" zu den Stationen seiner Laufbahn hinzuzufügen.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona " please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

8.42 Uhr | Korb für Liverpool und Chelsea: Sander Berge wechselt zu Sheffield United

Sheffield United hat Sander Berge vom belgischen Erstligisten unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige, der nach Informationen von Goal und SPOX vor allen Dingen beim und Chelsea auf der Wunschliste stand, ist mit einer angeblichen Ablösesumme von ca. 26 Millionen Euro der Rekordtransfer des Klubs.

Sheffield gab zwar bekannt, dass der Norweger der Rekordtransfer ist, die Ablösesumme wurde jedoch nicht veröffentlicht. Der Mittelfeldspieler unterzeichnete einen Vertrag bis 2024.

United have once again smashed the club's transfer record to secure the services of a highly-rated Norwegian international midfielder on a long-term contract.



Sander Berge has penned a four-and-a-half-year deal at Bramall Lane. An undisclosed fee has been agreed ✍️ — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 30, 2020

8.35 Uhr | Milan holt wohl Ersatz für Rodriguez

Milan reagiert offenbar sofort auf den Abgang von Ricardo Rodriguez. Sky Sports UK berichtet, dass sich die Rossoneri auf einen Deal mit Wigan Athletic geeinigt haben, der Antonee Robinson in die Lombardei bringt. Angeblich zahlt Milan 13 Millionen Euro für den 22-Jährigen.

8.30 Uhr | Matheus Cunha vor Medizincheck bei Hertha BSC

Hertha BSC bringt die Verpflichtung eines weiteren Offensivspielers wohl heute noch unter Dach und Fach. Nach Informationen der Bild absolviert Matheus Cunha den Medizincheck bei der Alten Dame. Die Berliner und haben sich wohl auf eine Ablöse von 18 Millionen Euro geeinigt.

8.25 Uhr | Der Wechsel von Innenverteidiger-Talent Edmond Tapsoba zu Bayer Leverkusen steht nach einem Bericht der Bild kurz bevor. Der 20-Jährige aus Burkina Faso kommt vom portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes.

Der kicker hatte bereits am Donnerstagvormittag über ein Interesse der Werkself an Tapsoba berichtet. Er soll bis 2025 unterschreiben.

8.16 Uhr | -Tabellenführer RB Leipzig hat angeblich Interesse an einer sofortigen Verpflichtung von Freiburgs Jung-Nationalspieler Robin Koch. Das berichtete der kicker noch am Donnerstag. Laut Bild soll SCF-Trainer Christian Streich dem Deal jedoch einen Riegel vorgeschoben haben. Würde heißen: Nationalspieler Koch bleibt im Breisgau - vorerst.

8.12 Uhr | Deadline Day 2020: 1. FC Köln holt Toni Leistner

Bundesligist 1. FC Köln hat seine Innenverteidigung für die restliche Saison umgebaut und Toni Leistner verpflichtet. Der 29-Jährige kommt per Leihe vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers, zudem sicherte Köln sich eine Kaufoption für den gebürtigen Dresdner. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Lasse Sobiech verlässt den FC indes bis zum Saisonende, der 29-Jährige wird an den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron verliehen.

Schon am Sonntag (15.30 Uhr) könnte Leistner im Heimspiel der Kölner gegen den sein Debüt in der Bundesliga feiern. "Er ist ein schneller und robuster Spieler, extrem kopfball- und zweikampfstark. Das alles kann er auch bei uns einbringen", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt zu dem Transfer.

Herzlich willkommen beim #effzeh , @ToniLeistner 🔴⚪



Der FC verstärkt sich in der Innenverteidigung und hat Toni Leistner von den Queens Park Rangers verpflichtet. Der 29-jährige Defensivspieler wird bis zum Saisonende auf Leihbasis für den FC spielen.

👉 https://t.co/tsQfYw1Xox — 1. FC Köln (@fckoeln) January 30, 2020

8.10 Uhr | Los geht's, auf in einen aufregenden letzten Tag der Wintertransferperiode im europäischen Spitzenfußball.

Deadline Day 2020 - die Vorschau auf den Tag

8.01 Uhr | Was erwartet uns also heute alles? Der Transfer von Emre Can zu Borussia Dortmund wird nach Goal- und SPOX -Informationen im Laufe des Vormittags über die Bühne gehen. Der Nationalspieler wird ausgeliehen, im Anschluss daran hat der BVB eine Kaufpflicht. Dagegen können wir davon ausgehen, dass Edinson Cavani erhalten bleibt. Der Uruguayer verhandelte mit Atletico Madrid, doch laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Transfer nichts.

7.59 Uhr | Natürlich warten nicht alle Klubs und Spieler bis zur letzten Sekunde, um einen Wechsel zu vollziehen. Viele Wechsel sind bereit im Vorfeld des Deadline Day über die Bühne gegangen. Hier gibt es eine Auswahl an wichtigen, teuren und namhaften Transfers, die bereits vor dem 31. Januar 2020.

NAME ALTER NATIONALITÄT ABGEBENDER VEREIN AUFNEHMENDER VEREIN ABLÖSESUMME Zlatan Ibrahimovic 38 vereinslos - Bruno Fernandes 25 Portugal Sporting 55 Millionen Euro Christian Eriksen 27 Tottenham Hotspur Inter Mailand 20 Millionen Euro Erling Braut Haaland 19 RB Salzburg Borussia Dortmund 20 Millionen Euro Dejan Kulusevski 19 Schweden Atalanta Bergamo (anschließend nach Parma verliehen) 35 Millionen Euro Dani Olmo 21 Spanien RB Leipzig 20 Millionen Euro Krzysztof Piatek 24 AC Mailand Hertha BSC 27 Millionen Euro Reinier 18 Flamengo Rio de Janeiro Real Madrid 30 Millionen Euro Suso 26 Spanien AC Mailand Leihe Paco Alcacer 26 Spanien Borussia Dortmund 25 Millionen Euro Exequiel Palacios 21 River Plate Bayer Leverkusen 17 Millionen Euro Julian Weigl 24 Borussia Dortmund 20 Millionen Euro Gabriel Barbosa 23 Brasilien Inter Mailand Flamengo Rio de Janeiro 17,5 Millionen Euro Lucas Tousart 22 Hertha BSC 25 Millionen Euro Steven Bergwijn 22 PSV Eindhoven Tottenham Hotspur 30 Millionen Euro Alvaro Odriozola 24 Spanien Real Madrid Leihe Diego Demme 28 Deutschland RB Leipzig 12 Millionen Euro Jean-Kevin Augustin 22 Frankreich RB Leipzig Leihe Munas Dabbur 27 Israel FC Sevilla TSG Hoffenheim 12 Millionen Euro Santiago Ascacibar 22 Argentinien Hertha SBC 11 Millionen Euro Jean-Clair Todibo 20 Frankreich FC Barcelona Leihe Chicharito 31 FC Sevilla 8,5 Millionen Euro Ricardo Rodriguez 27 AC Mailand PSV Eindhoven Leihe

7.47 Uhr | Ganz zu Beginn natürlich die mit wichtigste Information des Tages: Wie lange dürfen die Klubs aus welchem Land Spieler kaufen, verkaufen oder leihen? Denn jede Liga kann für sich selbst eine genaue Uhrzeit festlegen, nach der keinerlei Transferaktivitäten mehr gemacht werden dürfen. In Deutschland ist es beispielsweise sechs Stunden kürzer geöffnet als zum Beispiel in Spanien. Hier kommen die einzelnen Zeiten im Überblick:

Bundesliga (Deutschland): 31. Januar 2020, 18 Uhr

31. Januar 2020, 18 Uhr Premier League ( ): 31. Januar 2020, 23.59 Uhr

31. Januar 2020, 23.59 Uhr La Liga (Spanien): 31. Januar 2020, 23.59 Uhr

31. Januar 2020, 23.59 Uhr Serie A ( ): 31. Januar 2020, 23 Uhr

31. Januar 2020, 23 Uhr (Frankreich): 31. Januar 2020, 23.59 Uhr

31. Januar 2020, 23.59 Uhr Super League ( ): 28. Februar 2018

7.44 Uhr | Natürlich könnt Ihr Euch auch auf viele weitere Wege über Transfers auf dem Laufenden halten. Folgt uns zum Beispiel auf Facebook oder noch besser auf Instagram - auch dort erfahrt Ihr sofort, wenn sich ein großer Transfer anbahnt oder vollzogen wurde.

7.30 Uhr | Hallo und herzlich willkommen zum LIVE-TICKER für den Deadline Day 2020 . Das Transferfenster hat nur noch wenige Stunden geöffnet und nur noch heute (danach erst wieder nach der aktuellen Saison) können Spieler den Klub wechseln. Wollt Ihr auf dem Laufenden bleiben und nicht verpassen, wo in Europa und bei welchen Klubs sich heute noch etwas tut, seid Ihr hier genau richtig. In unserem großen TICKER zum Deadline Day greifen wir alle wichtigen Gerüchte und News aus der Welt des Fußballs auf und informieren Euch über alle relevanten, wichtigen Wechsel.